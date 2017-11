Slovenský brankář Janus posílil hokejisty Liberce. Dodá nám jistotu, říká kouč Bílých Tygrů Pešán

před 27 minutami

Slovenský brankář Jaroslav Janus se stal novou posilou hokejistů Liberce. Osmadvacetiletý odchovanec Prešova působil v minulých dvou sezonách v Litvínově, odkud se v létě vrátil do Slovanu Bratislava. V konkurenci českých gólmanů Marka Mazance a Jakuba Štěpánka si ale místo v brankářské dvojici účastníka Kontinentální ligy nevybojoval a na konci září angažmá ve Slovanu ukončil.

Liberec - Slovenský hokejový gólman Jaroslav Janus uzavřel s Bílými Tygry z Liberce kontrakt do 30. dubna a hájit jejich branku by mohl už v pátečním domácím utkání proti Třinci.

Loňský mistr a letošní vicemistr Liberec je po 18. kole extraligy s jedním zápasem k dobru poslední o skóre za Jihlavou, Litvínovem i Pardubicemi a využil možnost posílit kádr.

"Vzhledem k našemu postavení v tabulce je příchod takto zkušeného hráče logickým krokem. Především naši mladí hráči potřebují jistotu, kterou jim poskytne zkušená a kvalitní brankářská dvojice," uvedl sportovní ředitel a trenér Bílých Tygrů Filip Pešán.

"Podporu zkušenějšího kolegy potřebuje i samotný Roman Will, protože s příchodem Jaroslava Januse bude možné rozložit zápasové zatížení na dva brankáře a zároveň máme zajištěné řešení i v případě nenadálých událostí či zdravotních komplikací," doplnil Pešán.

Janus byl v minulém ročníku extraligy s úspěšností zákroků 93,05 procenta třetí v základní části. S průměrem 2,02 obdržené branky na zápas se zařadil na čtvrté místo stejně jako s pěti čistými konty. V play off měl průměr 3,13 gólu na utkání a úspěšnost 89,17 procenta.

Januse draftovala v roce 2009 v šestém kole na 162. pozici Tampa Bay, ale v NHL nehrál. Dva roky před draftem odešel ze Slovanu do juniorské OHL do celku Erie Otters. Potom se pokoušel prosadil do NHL na farmách v Norfolku v AHL i v týmu Florida Everblades v ECHL. V roce 2012 se vrátil do Slovanu a působil necelé tři sezony v KHL.

Na konci ledna 2015 jej získala pražská Sparta, odkud se po skončení sezony stěhoval do Litvínova. V české extralize má na kontě 92 utkání s průměrem 2,42 branky na zápas, úspěšností 91,59 procenta a šestkrát vychytal nulu.