Paleček by extraligu uzavřel. Kometa podle něj hattrick nezíská, věří Liberci a Plzni

před 49 minutami

Bývalého hokejového útočníka a trenéra Josefa Palečka minulý čtvrtek překvapilo rozhodnutí svazu o přímém sestupu z extraligy a postupu z první ligy. Takový krok má podle něj svá pro i proti, Paleček by nejraději viděl soutěž uzavřenou a klidně rozšířenou.

Věří, že v takovém případě by více prostoru dostali mladí hráči. "Pokud by nehrozil sestup, kluby by mohly nasazovat více svých odchovanců. Bylo by to pozitivní, protože mladí nám utíkají, doma se neprosazují," tvrdí bývalý trenér a reprezentační asistent Aloise Hadamczika.

"Pokud by extraliga zůstala otevřená a eventuálně by tam postoupil tým z první ligy s odpovídajícími podmínkami, příležitost pro mladé by se měla naskytnout," pokračuje Paleček s návrhem na rozšíření soutěže.

Pro její uzavření se vyslovil mimo jiné rovněž expert České televize a bývalý útočník David Pospíšil, podle ankety deníku Sport by takový nápad přijaly i kluby v Třinci, Hradci Králové, Pardubicích či Litvínově. Zásadně proti je například bývalý reprezentační trenér Vladimír Vůjtek.

V úterním komentáři pro deník Sport narážel na skutečnost, že první liga je uzavřená už od minulé sezony, ale přesto ani mužstva, která reálně nepomýšlejí na postup do extraligy, mladé hráče nenasazují výrazněji než ostatní. V extralize by to podle Vůjtka nebylo jiné.

"Je pravda, že v první lize to nefunguje. S výjimkou Litoměřic a farem Liberce nebo Třince," poukazuje Paleček a chválí myšlenku na zavedení svazové akademie po vzoru Litoměřic také na Moravě. "Ale zkrátka jsem toho názoru, že v uzavřené extralize by mladí prostor dostali."

Nicméně jednání o uzavření extraligy teď není na pořadu dne, Český hokej (dříve hokejový svaz) přišel před týdnem se zavedením přímého sestupu z extraligy pro poslední mužstvo základní části a postupu pro vítěze prvoligového play off. Od roku 2020 žádné play out ani baráž.

Po sestupu přijde ztráta sponzorů a hráčů

Český hokej oznámil zásadní změnu mimoděk, tiskovou zprávou, a to bez rokování s extraligovými kluby. Mnohé jejich představitele takovým tahem překvapil, ba dokonce rozlítil. "Je to velké překvapení i pro mě. Po sportovní stránce je to v pořádku, pro extraligové majitele, kteří sypou do klubů peníze, ale není přímý sestup nic pozitivního," přemýšlí Paleček.

Pro některé kluby by mohlo být nové pravidlo podle Palečka likvidační. "Po sestupu do první ligy přijde ztráta sponzorů a hráčů. Mnozí majitelé s přímým sestupem nesouhlasí a mají k tomu ekonomické důvody," říká.

"Na druhé straně, pokud na to nemají, měl by je nahradit vítěz první ligy," dodává. Současná baráž, ač divácky velmi atraktivní, staví na startu do lepší pozice kluby z extraligy, které mají delší čas na přípravu, kdežto týmy z první ligy jdou do baráže obouchané ze dvou sérií play off.

"Tato výhoda pro extraligové kluby tam určitě je. Pardubice jsou dlouho beznadějně poslední a mohou se připravovat dopředu," připouští mistr světa z roku 1972 a pardubický odchovanec. "Spravedlivé to v mnoha ohledech není," uznává Paleček.

Nic to nemění na tom, že letos se ještě baráž hrát bude a Pardubice mají účast v prolínací soutěži téměř jistou. "Myslím, že je doplní Chomutov," odhaduje Paleček. Třináctí Piráti přitom ztrácejí na Karlovy Vary jen tři body a po skončení základní části čeká tato mužstva ještě play out.

O titul si to rozdají Liberec a Plzeň

Na opačném pólu tabulky je podle Palečka Liberec zcela zaslouženě. "Zdá se, že najeli na správnou cestu. Podřídili všechno úspěchu, od mládeže až po dospělé. Šlapou výborně, projevuje se skvělá práce trenérů, manažerů a všech lidí okolo," hodnotí bývalý trenér.

Bílé Tygry vedl Paleček mezi roky 2003 a 2007 a zažil tak první hokejový rozmach ve městě pod Ještědem. V letech 2006 a 2007 vyhrál Liberec základní část, ale do finále play off neprošel. Po zisku Prezidentského poháru v letech 2016 a 2017 už se to Bílým Tygrům povedlo.

"Už dvanáct let jsem tam nebyl, neznám liberecké poměry detailně, ale podle předváděné hry jsou pro mě s Plzní největšími favority. Dovolím si tipnout, že tyto týmy budou hrát o titul," jmenuje Paleček ještě indiány, kteří ve středu i díky pěti gólům Milana Gulaše vyřídili Zlín 9:2.

Kometa bude i na třetí titul útočit tradičně ze závětří, pozici v první šestce podle Palečka udrží, ale na Liberec a Plzeň mít nebude. "Potýkají se s kolísavými výsledky a nejsou tak kompaktní. Platí to i pro Třinec, který si prochází jistými výkyvy," podotýká muž, který uzavřel trenérskou kariéru po boku Hadamczika u české reprezentace na olympiádě v Soči.

Překvapení je pro Palečka postavení Mountfieldu na třetím místě. "Mají dobře vyvážený tým a několik lídrů, kteří to umí strhnout. Nicméně zase zopakuji, že mi nepřipadají tak stabilní jako Liberec a Plzeň."

Pražané vyhráli doma jen osmkrát

Sparta ztrácí z osmého místa na přímý postup do čtvrtfinále šest bodů, jenže zároveň si šest kol před koncem základní části musí hlídat záda. Od jedenáctého Litvínova ji dělí jen tři body. "Sráží ji ty domácí porážky. Nepochopitelně je pro ně domácí prostředí horší," povídá Paleček.

A skutečně, sparťané vyhráli z 22 zápasů doma jen osmkrát, bodově hůře jsou na tom před vlastními fanoušky už jen Pardubice. Že Sparta na konci základní části odehraje čtyři ze šesti zápasů doma proto není pro Pražany zrovna dobrou zprávou. O play off se budou rvát až do konce.

Jádro fanoušků vyhlásilo po mizerném výkonu proti Olomouci bojkot příštího domácího duelu s Třincem. "Hráči to vnímají a hraje se jim hůře. Asi jsou doma pod tlakem, přemýšlí o tom. Na druhou stranu člověk těm fandům rozumí, to samé se letos dělo v Pardubicích," připomíná trenér, který v roce 2009 dovedl k extraligovému titulu Karlovy Vary.

Kouč Uwe Krupp zkouší všelijaké metody a po prohře v Pardubicích jeho svěřenci trénovali dokonce v noci. "Je to extrémní. Jako trenér jsem to nikdy neuplatnil," usmívá se Paleček. "Ale když se nedařilo, zvyšoval jsem tréninkové dávky, aby si hráči uvědomili, co se děje," doplňuje.

Šesté místo udrží podle bývalého trenéra Kometa a v předkole se utkají Mladá Boleslav, Sparta, Olomouc a Zlín. "Černý Petr zbude na Litvínov, který jednou zahraje, ale dvakrát ne. Nedaří se jim jako na začátku a Olomouc se Zlínem se mi zdají bojovnější," tipuje Paleček.

Další nápovědu přinese páteční kompletní 47. kolo. Tabulku a program zbývajících šesti kol nejvyšší soutěže si můžete projít v naší grafice.