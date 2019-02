Skončí Znojmo v EBEL? Klub nepodal přihlášku, zvažuje i návrat do Česka

před 1 hodinou

To, o čem znojemští fanoušci již několik týdnů spekulují, se možná stane skutečností. Vedení znojemských Orlů oznámilo, že nepodalo v řádném termínu přihlášku do nového ročníku Erste Bank Eishockey ligy a kvůli nerovnému rozdělováním finančních prostředků mezi účastníky soutěže zvažuje návrat do českých soutěží.

Podle rakouských médií není Znojmo spokojené především s přidělováním financí za televizní práva. Ta si mezi sebou mají dělit pouze rakouské týmy. Ligu přitom hraje kromě českého Znojma i maďarský Fehérvár, italské Bolzano a donedávna i chorvatský Záhřeb. Video: V exhvězdě NHL bouchly saze. Fryčer vrhal po rozhodčích rázná gesta i lahev číst článek "Nadále probíhají intenzivní jednání s vedením soutěže o narovnání nerovností, a to zejména v oblasti finančních vztahů ligy vůči našemu klubu, tak aby byly zajištěny rovné podmínky účasti v lize pro všechny týmy," stojí v tiskovém prohlášení na oficiálních stránkách klubu. Orli si dlouhodobě stěžují také na nekvalitní výkony rozhodčích. Například v říjnu reklamovali gól, který prokazatelně nepadl, přesto byl po konzultaci s videem uznán a ovlivnil tak výsledek celého zápasu. Další exces se odehrál před Vánoci, kdy po sporných rozhodnutích arbitrů o sobě dal vědět hlavní trenér Miroslav Fryčer. Ten nejprve vhodil po rozhodčím lahev s pitím a následně vkročil na ledovou plochu. Fryčer byl tehdy potrestán pokutou ve výši tisíc euro, další pokuta šla na vrub hokejového klubu. Vedení jihomoravského celku však zůstává skoupé na slovo a detaily jednání s EBEL si nechává pro sebe. "Vzhledem k rozhovorům s vedením ligy a zároveň k probíhajícím bojům o play off nebudeme tuto situaci dále komentovat," uvedl manažer Orlů Petr Veselý na dotaz Aktuálně.cz. Budoucnost znojemského hokeje je tak v současné chvíli zastřena jedním velkým otazníkem. "V případě dohody se Orli Znojmo přihlásí do EBEL dodatečně. V opačném případě je klub připraven začlenit se zpět do struktur Českého hokeje," dodává klub v prohlášení. Z ozdob KHL k ostudě. Slovan opouštějí i fanoušci, krachující Záhřeb nemá na hokejky číst článek Pokud by se Jihomoravané opravdu chtěli vrátit do Česka, museli by si obstarat licenci na některou z vyšších soutěží, případně začít od píky, tedy z krajských soutěží. Znojmo působí v mezinárodních vodách od roku 2011, dříve hrálo deset let extraligu a následně dva roky první ligu. Herně na tom Orli nejsou vůbec zle. Přímý postup do play off jim sice unikl, ale po třech utkáních nadstavbové části vedou kvalifikační skupinu a drží si pohodlný odstup od nepostupových příček. Momentálně mají na svém kontě dokonce pět výher v řadě.

autor: Lukáš Caha | před 1 hodinou