Uzavřít extraligu je hloupost. Ať manažeři nepřeplácejí hráče a ušetří, vyzývá Tlustý

Jiří Tlustý

Expert O2 TV Sport, někdejší třináctka draftu NHL a kladenský odchovanec Jiří Tlustý rozebírá pro Aktuálně.cz dění v hokejové extralize. Staví se jednoznačně proti uzavření soutěže, mluví o sezoně Rytířů a přínosu Wojtka Wolského nejen pro Třinec.

Kladno se v hokejové extralize pohybuje na hraně desítky a pro mnoho lidí včetně mě je to překvapení. Nicméně způsobem, jakým hraje, si to zaslouží. Sbírá body, umí zaskočit favority, ale hlavně potřebuje zvládat zápasy proti týmům ze spodku a proti těm, kteří jsou lehce nad ním.

Nejdůležitější pro Kladno je, aby se zachránilo. Poslední Pardubice ztrácí na Kladno 14 bodů a odehrály o zápas méně, takže nějaká rezerva tam je, ale zápasů zbývá pořád dost. Pardubice posílily a budou ještě kousat.

V Kladně jsem vyrostl a pořád je to pro mě mužstvo, které v extralize sleduju ze všech nejvíce. Nejsem osobně na každém domácím zápase, ale minimálně sleduju výsledky a průběhy zápasů. Spoustu jsem jich na O2 TV Sport odkomentoval.

Zlepšené výsledky začaly s příchodem brankáře Denise Godly, to byl pro Kladno startovací bod. Hráči se na něj mohou spolehnout, dodává jim klid a oni už pak vpředu něco vykouzlí. Jinak je to bojovný manšaft s mladými kluky, kteří nemají co ztratit, nečekalo se od nich tolik.

Tým je dobře poskládaný a všichni táhnou za jeden provaz. Šlapalo to i bez Jardy Jágra, ale teď po jeho návratu je to ještě lepší. Připadá mi, že psychicky dokáže mužstvo pořádně nakopnout. V neděli sice kluci prohráli v Mladé Boleslavi, ale předtím porazili Spartu a Kometu.

Překvapivý tahoun z dánské ligy

Dobře si vzpomínám na říjnový zápas proti Liberci. Kladno po celý zápas prohrávalo, v posledních minutách to kluci zvrátili a vyhráli 5:3. Ukázali, že se nevzdávají a že mají svou sílu. Od té doby to jen potvrzují.

Kanadský obránce Brady Austin je nejproduktivnějším hráčem Kladna a má nejvíce bodů také mezi všemi beky v extralize. Přišel z Dánska, jeho výkony jsou velkým překvapením. Je nepostradatelný pro přesilovky, má tvrdou a přesnou ránu. Snad si udrží formu a zůstane zdravý.

A Jarda? Viděli jsme, jak do toho vletěl na Spartě, kde Kladno vyhrálo 8:4. Od mládí jsme zápas se Spartou brali jako derby, má svou prestiž. "Džegr" dal dva góly a dvě asistence, Sparta se rozklepala. Říkal, že ten zápas odchodil, jenže on soupeře přehraje svým myšlením.

Za necelý měsíc mu bude 48 let, jasně že už ztratil rychlost a dynamiku, ale má strašně dlouhé ruce a nohy. Ví, jak se má postavit, kam si kdy najet a jak přečíst hru. Jeho výkony jsou pořád obdivuhodné.

Manažeři brečí a zároveň přeplácejí hráče

Hodně si toho vyslechl nebo přečetl po uveřejnění svého příspěvku do debaty o uzavření extraligy na Facebooku. Je to těžké, Jarda má pravdu s problematikou financování sportu, ale chápu i rozčarování fanoušků. Podle mě je uzavření extraligy hloupost, strašně by nám to ublížilo.

Atraktivita hokeje by šla rapidně dolů, v mnoha zápasech by se ztratil náboj. Ubylo by fanoušků, nechodili by na tým, který nemá ambice a jen tak si odehraje sezonu bez hrozby padáku. Musíme se snažit udržet náš hokejový standard a získat peníze jiným způsobem.

Mnozí manažeři si problémy s penězi přidělávají sami, když přeplácejí hráče. Podle mě je takových hokejistů v extralize příliš mnoho. Dostávají více, než by měli. Pak přece manažeři nemohou brečet, že chybí peníze.

Proti uzavření vystoupili hráči, dráždí to fanoušky, kteří se opřeli do Jardy. Myslím, že do toho byl natlačený z jiných stran. Chtěli využít jeho jména, aby vyslovil ten názor. Podle mě to nebyla čistě jeho iniciativa.

Argumentem pro uzavření ligy je větší prostor pro mladé hráče. Mně to ale nedává žádný smysl. Proč jim vytvářet umělé šance? Pokud na to mají, musí se prosadit sami. Už tady byly kvóty a ničemu nepomohly.

Wolski nám ukáže, jak se hraje hokej

Tady je potřeba začít od mládežnických soutěží, zeštíhlit je. Juniorskou ligu by mělo hrát 14 nebo 12 týmů, ať je tam kvalita a konkurence. Takhle ji hraje 19 mužstev, v některých zápasech hrají kluci bez nasazení, protože jim to na mnohé soupeře stačí. Snad už to někdo pochopí.

Když hrajete s kvalitními a proti kvalitním hráčům, zlepšujete se. Myslím, že dobrým příkladem tohohle bude Wojtek Wolski v Třinci. Má osm gólů a tři přihrávky za pět zápasů, chytil skvělou fazónu. Zvedne svůj tým, ale zlepšují se i protihráči, kteří ho musí bránit.

Pro českou extraligu je jen dobře, že přišel takový hráč. Mnoha klukům to může otevřít oči, Wolski jim ukáže, jak se hraje hokej. Pamatuju si ho ještě z NHL. Je skvěle technicky vybavený, gól umí dát i připravit, velice dobře bruslí. Je skvělé, jak se vrátil po těžkém zranění.

Wolski s Martinem Růžičkou a Petrem Vránou by mohli vytvořit nejlepší útočnou formaci v extralize. Papírově to tak vypadá. Martin se vrátil, má obrovskou chuť a ze spolupráce s těmi dvěma může těžit. Ta lajna bude extrémně nebezpečná.