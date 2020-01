Rolinek zápolil s emocemi a obavami, zda Pardubicím pomůže. Chce jít příkladem

Poprvé od 15. září nastoupil v pardubickém dresu útočník Tomáš Rolinek. V úvodu sezony po neshodách s tehdejším trenérem Ladislavem Lubinou odešel do druholigového Vrchlabí, ale do Dynama se před koncem základní části vrátil, aby pomohl odvrátit hrozící sestup.

Proti Třinci naskakoval ve čtvrté formaci a hrál oslabení. Pardubice s úřadujícím mistrem dlouho držely krok, ale kýžené body nezískaly.

Rolinek se na návrat do klubu, se kterým získal v roce 2005 titul a za který hrál od roku 2015, velmi těšil. "Bylo to hodně emotivní. Když přišla ta nabídka, tak jsem se hrozně chtěl vrátit, ale měl jsem obavy, jestli týmu dokážu pomoct. Doufám, že budu platný. Dneska jsme sice prohráli, ale další zápasy máme před sebou," řekl po utkání devětatřicetiletý útočník.

První zápas po jeho návratu Pardubicím nevyšel, s Třincem prohrály těsně 2:3. "Dneska jsem nesehráli špatné utkání, ale bohužel to nevyšlo. Věřil jsem až do konce, že ten gól dáme a alespoň bod získáme. Naším problémem je, že nedáváme góly. Pak tři dostaneme a máme problém," hodnotil Rolinek.

Tápajícímu týmu chce pomoci hlavně svou zarputilostí. "Nepřinesl jsem něco nového, chci jít příkladem především na ledě. Tím, že nevypustím žádné střídání a pomohu ubránit oslabení, což se bohužel dnes při prvním třineckém gólu nepodařilo," narážel na branku, kterou po takřka dvouminutovém náporu vstřelil Wojtek Wolski.

Tempo extraligového zápasu Rolinka nepřekvapilo. "Kdyby to byl větší časový rozestup, tak by to možná byl šok, ale takhle to jsou jen čtyři měsíce, takže se to dalo. Vím, kde se mám pohybovat, a převážně jsem se snažil hrát jednoduše, nic nevymýšlet a nechtěl jsem být dlouho na ledě," uvedl.

Ve třetí nejvyšší soutěži jsou tréninkové dávky přece jen nižší. "Netrénuje se každý den jako v extralize, a jelikož jsem s tou nabídkou nepočítal, tak nemám takový fyzický fond jako extraligoví hráči. Neříkám, že to doženu, ale věřím, že budu platný," řekl Rolinek. Za Vrchlabí odehrál deset zápasů, ve kterých zaznamenal sedm gólů a sedm asistencí.

Na jeho návrat do Pardubic se těšila i kabina. "Nejradši byl asi kustod Martin Mandys, se kterým mám skvělý vztah a který celou dobu doufal, že se vrátím. Kabina je snad v pohodě, já nejsem problémový hráč a troufám si říct, že s mým návratem nikdo problém nemá. Nepřišel jsem někomu něco brát, chci jen pomoct zabránit sestupu," podotkl mistr světa z roku 2010.