Hráč od pánaboha i provokatér. Berani uctí rekordmana Lešku, vrchního sběrače bodů

Před sobotním utkáním hokejové extraligy mezi Zlínem a Spartou (15:00) bude Petr Leška oficiálně povýšen do společnosti legend. Jeho dres s číslem 19 zamíří pod střechu stadionu Luďka Čajky.

Šikovný útočník ukončil kariéru bezmála před pěti lety a hokejisté jeho ražení teď nejvyšší české hokejové soutěži zoufale scházejí. "Takových bychom si v extralize přáli daleko více. Kreativních hráčů není mnoho," říká generální manažer Zlína Martin Hosták.

V sezoně 1996/97 poznal Lešku jako soupeře na ledě, mnohem déle ho pak pozoroval v roli televizního experta a extraligového diváka. "Pořád si vybavuju jeho kousky. Byl nejen extrémně užitečný pro své mužstvo, ale hlavně dokázal bavit fanoušky," oceňuje Hosták.

"Vždy předvedl něco nečekaného, jít na hokej kvůli němu stálo za to," dodává. Leška byl mistrem technických fines a neotřelých řešení. Motal gólmanům hlavy otočkami za bránou, prohazoval beky narážečkami o brankovou konstrukci, přihrával promyšlenými odrazy o mantinel.

"Vynikající hokejista. Měl ryzí hokejové myšlení, které teď českému hokeji obecně chybí," vzpomíná Leškův bývalý spoluhráč ze Zlína, zadák Radim Tesařík. A vzápětí přidává další cennou vlastnost holohlavého útočníka. "Uměl to na rozhodčí, uměl takové to filmování," usměje se.

Tady se vedle mimořádně útočné produkce skrýval další Leškův přínos. Soupeřům se dokázal dostat pod kůži, nejen přihráváním jejich zákroků, ale také nezaměnitelným šibalským úsměvem a povahou člověka, kterého naopak málokdo a máloco rozhodí z vlastní pohody.

"Jako protihráč byl skutečně nepříjemný, ale mít ho za spoluhráče bylo výborné. Dovedl soupeře vyprovokovat, díky čemuž jsme hráli spoustu přesilovek," podotýká Tesařík, jenž odehrál s Leškou za Berany osm extraligových sezon a v letech 2004 a 2014 získali dva tituly.

"Poutal na sebe pozornost, ať už v pozitivním, nebo negativním smyslu. Dráždil a uměl toho skvěle využít. Sám zachovával klid, soupeře dokázal rozhodit a Zlín z toho těžil," potvrzuje Tesaříkova slova Hosták.

Potřebuju nějaké kanadské body!

Leška zapsal v extralize 1156 zápasů, více zvládli už pouze Petr Kadlec, František Ptáček a Ondřej Kratěna. 174 centimetrů vysoký útočník Zlína v nich zaznamenal rekordních 909 bodů za 281 gólů a 628 asistencí. Co se týče bodů a gólových přihrávek, trůní Leška na prvním místě statistik.

V zápase s Libercem v roce 2011 pobavil, když sudímu Renému Hradilovi řekl, že potřebuje kanadské body. Rozhodčí myslel, že už má kotouč pod kontrolou liberecký brankář Marek Pinc, upískl se, potom nemohl uznat následný zlínský gól, a tak Leška přišel o svůj bodový podíl.

Díky mikroportům rozhodčích slyšeli komunikaci diváci České televize, dobře naložený Leška rozesmál i samotné muže v pruhovaném a mezi fanoušky se hláška stala nesmrtelnou.

"Hoši, já potřebuju nějaké kanadské body, ku**a!" smál se Petr Leška:

0:57 Petr Leška a jeho rozprava s rozhodčím René Hradilem z roku 2011. | Video: Youtube.com

"Kanadských bodů měl opravdu mraky. Myšlení měl dané od pánaboha, řekl bych, že na sobě ani nemusel tolik pracovat. Podobal se v tom Pavlu Paterovi," srovnává Tesařík. Na rozdíl od kladenského rutinéra odehrál Leška na mezinárodní scéně jen minimum zápasů, na mistrovství světa nestartoval, nicméně doma zanechal nesmazatelnou stopu.

V roce 2002 vyhrál s 68 body produktivitu soutěže, zářil hlavně v dvojici s Jaroslavem Balaštíkem. "Byl to dvorní nahrávač a centr, který musel vedle sebe mít střelce nebo hráče, z kterého střelce udělal. Předal mu puk v pravou chvíli," popisuje nynější sportovní manažer Vsetína.

Deset let bez nemoci nebo zranění v kuse

Leška má se Zlínem dvě zlaté medaile, tři stříbra a jeden bronz. Na třetí příčce skončil také se Spartou v roce 2003. To byla od roku 1995 jediná sezona, kterou strávil Leška kompletně mimo Zlín. 14 duelů zapsal na hostování v Plzni, šest zápasů ve švédském Södertälje.

Jinak spojil svou kariéru výhradně se žluto-modrým klubem.

"Je jedním z nejvýznamnějších hráčů, kteří ve Zlíně působili. Zaslouží si poctu v podobě vyvěšení dresu," míní Hosták. "Petr měl obdivuhodnou kariéru, dres bude viset po právu," přitakává Tesařík.

Možná ještě kolosálněji než rekordní počet bodů a asistencí dnes působí Leškova šňůra 596 extraligových utkání v řadě bez jediné absence. Tuto dávku spolykal mezi roky 2005 a 2015, kdy ukončil kariéru. Od roku 2005 až do konce kariéry ho ani jednou nevyřadila nemoc či zranění.

Punc výjimečnosti této železné sérii dodává fakt, že ji Leška absolvoval pouze v barvách Zlína. "Z dnešního pohledu je to úplně nepochopitelné," kroutí hlavou Hosták. "Byl to chytrý hráč. Nepouštěl se moc do soubojů, kde hrozilo zranění. Extralize hodně dal, sluší se smeknout," doplňuje.

Zlínští fanoušci mohou smeknout a zatleskat symbolicky před zápasem proti Spartě. "Mám z toho velkou radost, na zápas se těším," řekl Leška regionálnímu Deníku. Sobotní utkání vysílá živě O2 TV Sport.

Dnes 44letý bývalý hokejista ve sportovním prostředí zůstal, byť není zapojený v chodu zlínského klubu. Pracuje v rodinné firmě na výrobu dresů a sportovního oblečení, která dodává trikoty třeba týmům na Spenglerově poháru, ale nezaměřuje se pouze na hokej.

"Petr podniká a dost času tráví mimo republiku. Nicméně má za sebou bohatou kariéru a spoustu zkušeností. Pokud bude mít chuť se nějakým způsobem angažovat ve zlínském hokeji, budeme jedině rádi," nezastírá generální manažer Hosták.

Zatím Leška navštěvuje domácí zápasy Beranů podle toho, jak mu dovolí pracovní povinnosti, čas od času si zahraje hokejový srandamač. Sám ale říká, že profesionální sport už mu jako hráči nechybí.