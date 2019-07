Méně peněz, mladší kádr, ale stejné ambice. Vítkovice musí být dravcem, říká Petr

před 1 hodinou

Vloni vyhlásily hokejové Vítkovice jako svůj cíl boj o extraligovou medaili. Podruhé za sebou vypadly ve čtvrtfinále poměrem 0:4, v sezoně musely snížit rozpočet a přišly o některé klíčové hráče. Generální manažer a hlavní trenér v jedné osobě Jakub Petr ale navzdory škrtům a pořádnému omlazení kádru z ambic neslevil. Chce z Vítkovic udělat ligovou štiku a získat si zpátky podporu fanoušků, kteří v play off těžce kousali vyřazení od Třince.

V jakém stavu jsou Vítkovice dva měsíce před startem extraligy?

Měli jsme delší volno po konci soutěže a model přípravy jsme trochu pozměnili. Jsme v sedmém týdnu, ještě nás čeká jeden. Potom si dáme krátké volno, ale už v něm budou mít hráči dobrovolný led. Máme mladé mužstvo, chceme pilovat jeho dovednosti. Vzhledem k věkové skladbě kádru z toho zatím mám parádní pocit. To, co jsme si předsevzali a čeho jsme v našich podmínkách schopni, zatím klape podle plánu. Ale hokej se hraje až na ledě.

Představili jste několik posil, těmi největšími jsou asi brankář Miroslav Svoboda a útočník Roberts Bukarts. Plánujete ještě doplnění?

Trh nikdy nespí. Z 90 procent je kádr hotový, ale pořád sledujeme situaci. Může se něco objevit a nechci říkat, že máme uzavřený tým. Nicméně umím si představit, že bychom s aktuálním kádrem šli do soutěže.

Jak těžké bude zacelit v útoku díru po odchodech druhého a třetího muže klubového bodování v minulé sezoně Jakuba Lva a Radoslava Tybora?

Snažili jsme se na tom zapracovat. Už v průběhu sezony u nás došlo ke snížení rozpočtu a počítal jsem s tím, že změny podobného rázu nejspíš nastanou. Snažili jsme se najít náhradu, máme mladší mančaft, ale jsou to kluci, kteří mají potenciál. Pořád jsou na určitém stupni vývoje, musíme s nimi pracovat pečlivě v suché přípravě, v přípravě na ledě i v soutěžním období. Na druhou stranu nejsme jen mladý mančaft, i zkušení hráči nám zůstali. Věřím, že to bude správný mix.

Změny v kádru Vítkovic: Odchody: Patrik Bartošák (Třinec), Jakub Lev (Kometa), Lukáš Kucsera (Kometa, hostování), Radoslav Tybor, David Květoň (oba konec smlouvy), Jaroslav Mrázek, Josef Hrabal, Michal Poletín (všichni konec hostování). Příchody: Miroslav Svoboda (Dornbirn / EBEL), Roberts Bukarts (Sparta, hostování), Nicolas Werbik (Zlín), Erik Němec (Znojmo / EBEL), Martin Bodák (Kootenay / WHL), Dominik Lakatoš (Liberec), David Kvasnička (Plzeň). *aktuální k 12. červenci 2019

Zřejmě byste rád viděl na pozicích Lva s Tyborem útočníky Patrika Zdráhala a Šimona Stránského, kteří se v minulé sezoně zlepšili…

Určitě. Dostanou svůj prostor a některé dvojice, které vytvoří kostru kádru, už v hlavě máme. Konkrétnější budu až po přípravných zápasech. Patrik se Šimonem prokázali určitou kvalitu a posun, ovšem klademe jim na srdce, že tím to nekončí. Bude těžší to zopakovat. Patrikovi je 24 let, Šimonovi 21, ale je běžné, že hráči této věkové kategorie mohou týmy táhnout.

Usilovali jste i o Matěje Stránského, staršího Šimonova bratra, který hrál po návratu ze zámoří v Rusku a Švédsku, ale momentálně je bez angažmá?

Byli jsme s ním v kontaktu i v předchozích sezonách, kolikrát byl s námi před odletem do zámoří nebo do Ruska i na ledě. Ale více informací k tomu teď dávat nechci.

Do Česka se vrátil Miroslav Svoboda poté, co se nedokázal prosadit v Americe a odchytal jen 14 utkání na druhé farmě Nashvillu. Věříte, že hodí nepovedenou sezonu za hlavu?

Každého gólmana to potká, v zámoří to nebyl jen Svoboda. Kluci se zkouší dostat do NHL, někdo tam vydrží déle, někdo ne. Jsem rád, že to Mirek zkusil, protože předpoklady na to měl, ať už z reprezentačních výběrů, nebo z působení v Jihlavě a Plzni. Jsem přesvědčený, že bude chtít dokázat, že ta jeho předchozí sezona v Plzni nebyla náhoda. S Danem Dolejšem mají perfektní vztah a rozdají si to o post jedničky. Mirkův návrat bych stavěl do podobné pozice, jako když z Ameriky odešel Patrik Bartošák.

Vrátil se do Vítkovic v průběhu sezony 2015/16…

Ano, po všech událostech, co se mu v Americe staly, jsme mu nabídli pomocnou ruku. Neříkám, že to pro Mirka Svobodu budě úplný restart, ale určitě má velkou motivaci, stejně jako Dan Dolejš. Z obou budeme chtít dostat to, co z Bartošáka po příchodu z Kanady.

Dále jste přivedli mladíky Davida Kvasničku, Dominika Lakatoše, Martina Bodáka či Nicolase Werbika. Berou Vítkovice jako novou výzvu a místo, kde by mohli dostat více prostoru?

Doufám, že o to zabojují. Nestavíme si vzdušné zámky, že vyskočí a hned budou klíčovými hráči. Ale potenciál mají a je na nás, abychom jim ve vývoji pomohli. Mají reprezentační minulost, někteří hráli v zámoří. Nechci tvrdit, že jen proto, že máme nižší rozpočet, teď budeme hrát s mladými. Jsou to kluci, které jsme měli už dříve vytipované.

Mluvíte o sníženém rozpočtu nebo omezených možnostech oproti nejlepším klubům extraligy. Kam by podle vás v takovém žebříčku Vítkovice zhruba spadaly?

Těžko říct. Z pozice manažera o pohybech na trhu něco vím a znám požadavky hráčů. Ale určitě nejsem v pozici, abych řadil pořadí podle rozpočtu. Platy se nezveřejňují, jsou to jen domněnky. Já porovnávám naše možnosti a skladbu kádru za tři roky, co v klubu působím i jako manažer, ale rozhodně nebudu snížení rozpočtu brát jako výmluvu. Musíme být dravé a nepříjemné mužstvo.

Budou mít fanoušci s omlazeným mužstvem trpělivost?

Jsou fanoušci a fanoušci. Jedni budou na všem hledat to špatné, druzí budou za námi vždycky stát. V minulé sezoně jsme si prošli chvilkami slávy, ale po vyřazení s Třincem ve čtvrtfinále to bylo těžké období. Prožili jsme si to všichni. Kdo chce, na hokej přijde. Cenová politika by měla být přijatelná. Věřím, že i fanoušci, kteří se k nám snad jen na chvilku otočili zády a nemohli překousnout vyřazení od Třince, se na stadion zase vrátí.

V předkole play off vás zaskočilo, když na první domácí zápas se Spartou nepřišlo ani šest tisíc diváků…

Asi v nich bylo zklamání, že jsme se dlouho pohybovali v první šestce a pak jsme spadli do předkola. Předkolo se nám ale povedlo, skalp Sparty byl cenný, užili jsme si to. Fanoušci to svou podporou později dali najevo.

Přesto jste v minulé sezoně řekl, že se o Ostravě jako o hokejovém městě jen mluví. I když se Vítkovice v posledních letech zvedly a dvě čtvrtfinále v řadě se dají považovat za lehký progres…

Souvisí to s finanční politikou. Je pro nás důležité, abychom měli závazky vůči hráčům za celou sezoně srovnané. Vloni v listopadu se strhly na trhu dostihy a do jiných týmů přicházeli klíčoví hráči. My jsme ale věděli, že pro nás by to bylo přes čáru a za hranicí rozpočtu. Za některé hráče jsme nesehnali adekvátní náhradu, ale zkrátka taková je filozofie klubu. Nikdy nepůjdeme do rizika, že bychom pak neplnili své závazky. Možná to je důvod, proč jsme se ze čtvrtfinále neposunuli dál.

Zamávala podle vás s fanoušky před play off informace o přestupu Patrika Bartošáka k největšímu rivalovi do Třince?

Těžko říct, je to otázka na ně. Když se Patrik vracel, věděli jsme o něm, že má obrovský potenciál. A už jsem několikrát říkal, že on si u nás své odpracoval a důvěru nám splatil. Teď udělal další krok, i když někteří říkají, že extraliga už je pro něj malá. Chytal na MS, narodil se mu syn a nějak se rozhodl. Já bych mu takové podmínky nabídnout nemohl. Rozhodně mu odchod do Třince nevyčítám, děje se to ve všech sportech. Ať se fanoušci zlobí, nebo ne, já mu přeju do další kariéry všechno dobré. Ať už v Třinci, nebo někde jinde, a věřím, že si Patrik ještě v zahraničí zachytá.

Vy půjdete do čtvrté sezony jako generální manažer a zároveň hlavní trenér extraligového mužstva. Je to udržitelné?

Už jsem nasbíral jako manažer nějaké zkušenosti. Vím, co od jednání s hráči čekat, lépe si všechno plánuju už v průběhu sezony. V předchozích třech sezonách jsme se dostali do předkola a dvakrát do čtvrtfinále, realizační tým zůstává pospolu a těšíme se na další ročník. Chtěl bych zdůraznit, že z našich cílů neslevíme. I s nižším rozpočtem a mladším mužstvem se chceme pořád zlepšovat.

Prohloubíte spolupráci s bývalým obráncem Rostislavem Kleslou, který se stal vloni součástí realizačního týmu?

Podepsal smlouvu a bude pokračovat jako ředitel hráčského rozvoje. Jeho role bude teď ještě důležitější při velkém počtu mladých hráčů. Rosťa se s nimi nebaví jen o hokeji. Probírá s nimi situace, kdy jsou nahoře i dole. Je to borec s velkými zkušenostmi a prošel si v kariéře různými okamžiky. Bude nám hodně nápomocný.

Jako trenéři jste si blízcí s Filipem Pešánem, oba jste působili u mládežnických výběrů a v klubech jste se stali zároveň trenéry i manažery. Co říkáte na Pešánův posun a to, že bude v nové sezoně pracovat jako šéftrenér Českého hokeje, manažer reprezentace do 20 let a sportovní ředitel Liberce? Dá se to vůbec unést?

Vypadá to jako hodně funkcí najednou, ale dává mi to smysl. Jak znám Filipa a vím to i od sebe, žije pro svůj klub a asi nechtěl opustit libereckou organizaci. Ale nebude letos nikde trénovat, takže věřím, že to zvládne. A líbí se mi, že ho svaz ohlásil jako hlavního trenéra reprezentace od příští sezony. Je to běžná praxe v hokejových zemích. Zabrání se spekulacím. Nevidím v tom nic špatného.

Komunikujete s ním jakožto manažerem reprezentace do 20 let kvůli světovému šampionátu, který bude po Vánocích právě u vás v Ostravě a v Třinci? Co to pro Vítkovice znamená?

Museli jsme si přehodit několik zápasů, čeká nás série asi 11 utkání z 12 venku. S Filipem jsem v kontaktu, lidé od reprezentace už se ve Vítkovicích byli dívat na vybavení nebo šatny. My během MS zřejmě na pět dní úplně opustíme Ostravu a rozložíme tréninkový tábor někde jinde. Plánuje se to hodně dlouho dopředu, protože MS se nás dotkne. Budeme chtít, aby u nás měla česká reprezentace opravdu domácí prostředí se vším všudy.