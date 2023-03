Jágrovo Kladno musí znovu do baráže. Motor mu nastřílel pět gólů a zachránil se

Prezident Miloš Zeman byl v pátek naposledy ve své kanceláři na Pražském hradě. V lánské pracovně bude ještě v pondělí pobývat v souvislosti s přijetím premiéra Petra Fialy (ODS). Po přestěhování všech věcí se pak přesune do nového domu v Lánech, kde zůstane až do inaugurace svého nástupce Petra Pavla. Řekl to jeho kancléř Vratislav Mynář. Zeman si po odchodu z funkce zřídí kancelář, asistentku mu bude dělat jeho žena Ivana. S velkou pravděpodobností o něj budou nadále pečovat stejné ošetřovatelky, rozsah služeb bude ale omezenější.

Podle Mynáře byly poslední dny Zemana pracovně hektické. Připomněl čtvrteční schůzku s rakouským prezidentem Alexandrem Van der Bellenem a páteční přijetí maďarské prezidentky Kataliny Novákové. V pondělí má ještě prezident v plánu poslední pravidelnou schůzku s Fialou.