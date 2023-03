Češi v Bostonu se trumfují. Dvěma góly se zaskvěl ten, od něhož se to tolik nečekalo

Trefili se David Pastrňák i Pavel Zacha, přesto ani jeden z nich nebyl nejlepším českým střelcem hokejistů Bostonu při drtivé výhře v NHL 7:1 nad Buffalem. A nebyl to ani David Krejčí, další útočná stálice Bruins, ale dvaadvacetiletý Jakub Lauko. Na demolici soupeře se podílel dvěma zásahy.

Rodák z Prahy ve své nováčkovské sezoně až do zápasu s Buffalem posbíral jeden gól a dvě asistence, proti Buffalu si připsal hned dvě trefy.

Dlouho to přitom nevypadalo, že by měli Bruins soupeře takhle rozsápat. V první třetině dokonce nepadl žádný gól, bezbrankové skóre zlomila až po polovině střetnutí vydařená posila Bostonu Orlov. Hned za 86 vteřin na něj navázal Lauko, jenž ve snadné pozici dorazil puk do sítě a z gólu se radoval poprvé od 1. listopadu.

Ve třetí části už domácí dominovali. Na 3:0 zvýšil Zacha po akci svých tradičních českých parťáků, při další úspěšné spolupráci se zakončovatelem stal Pastrňák a gólem do prázdné branky - soupeř sáhl k power play už v 55. minutě - oslavil novou smlouvu.

"Nelámal jsem si tím příliš hlavu. Zejména, když jsem šel na led, tak jsem to úplně vypustil. Samozřejmě doma nad tím někdy přemýšlíte. Je to jiné, jsme starší a neděláte rozhodnutí sám," vysvětlil Pastrňák, který je nejproduktivnějším hráčem Bostonu v sezoně (43+40) a druhým nejlepším střelcem soutěže. "Je úžasné strávit kariéru v jednomu týmu. To se mi při vyjednávání honilo hlavou," doplnil.

Buffalo pak snížilo a při vyloučení dalšího Čecha, Tomáše Noska, zkusilo znovu hru bez brankáře, jenže Bruins znovu skórovali do prázdné a v pokračujícím oslabení se trefil ještě Clifton. Skóre uzavřel 52 vteřin před koncem svým druhým gólem Lauko.

"Snažím se podat nejlepší výkon a myslím, že se mi to povedlo," řekl Lauko, který dal v NHL poprvé dva góly v jednom zápase. "Nejsem typem hráče, který by nasázel třicet branek za sezonu. Moje role je jiná, góly jsou jen nadstavba, takže jsem šťastný, že se to stalo," rozplýval se.

Suverén této sezony zvítězil podeváté v řadě a překonal hranici sta bodů už v 61. utkání. Trojcifernou metu zdolal nejrychleji v historii soutěže a vylepšil rekord Montrealu, který potřeboval v sezoně 1976/77 o utkání více.

Výsledky NHL:

Boston - Buffalo 7:1 (0:0, 2:0, 5:1)

Branky: 34. a 60. Lauko, 33. Orlov (Pastrňák), 49. Zacha (Krejčí, Pastrňák), 55. Pastrňák (Krejčí, Zacha), 57. Bergeron, 58. Clifton - 55. Mittelstadt. Střely na branku: 42:27. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Pastrňák, 3. Orlov (všichni Boston).

Detroit - Seattle 4:5 v prodl. (2:3, 2:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 4. Chiarot, 19. Erne, 23. Berggren (Zadina), 35. Walman - 2. a 13. McCann, 6. a 64. Bjorkstrand, 27. Schwartz. Střely na branku: 29:37. Diváci: 18.289. Hvězdy zápasu: 1. Bjorkstrand, 2. McCann (oba Seattle), 3. Walman (Detroit).

Florida - Nashville 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Branky: 24. Montour (Gudas) - 13. Duchene, 20. Leonard. Střely na branku: 31:23. Diváci: 16.660. Hvězdy zápasu: 1. Lankinen, 2. Josi (oba Nashville), 3. Montour (Florida).

NY Rangers - Ottawa 3:5 (1:0, 2:2, 0:3)

Branky: 7. Kreider, 33. Trouba, 35. Tarasenko - 31. a 42. Brassard, 30. Pinto, 44. Giroux, 58. Stützle. Střely na branku: 32:34. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Brassard, 2. Giroux (oba Ottawa), 3. Zibanejad (NY Rangers).

Tampa Bay - Pittsburgh 4:5 v prodl. (1:0, 1:3, 2:1 - 0:1)

Branky: 6. Colton, 30. Point, 41. Stamkos, 56. Hedman - 27. a 27. Petry, 36. a 63.- Zucker, 47. O´Connor. Střely na branku: 31:32. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Petry, 2. Carter (oba Pittsburgh), 3. Point (Tampa Bay).

Chicago - Dallas 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)

Branky: 16. Guttman, 21. S. Jones - 11., 18. a 60. Hintz, 41. Jamie Benn, 59. Lindell. Střely na branku: 21:36. Mrázek odchytal 58:15 minuty, inkasoval tři branky z 34 střel a úspěšnost zásahů měl 91,2 procenta. Diváci: 17.612. Hvězdy zápasu: 1. Hintz, 2. Heiskanen, 3. Jamie Benn (všichni Dallas).

Calgary - Toronto 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky: 3. Coleman - 28. Marner (Kämpf), 43. Järnkrok. Střely na branku: 26:34. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. Marner (Toronto), 2. Markström (Calgary), 3. Järnkrok (Toronto).

Vancouver - Minnesota 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Branky: 15. Boeser - 1. a 24. Kaprizov. Střely na branku: 22:36. Diváci: 18.903. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov (Minnesota), 2. Demko (Vancouver), 3. Fleury (Minnesota).

Los Angeles - Montreal 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Branky: 28. Iafallo, 48. Vilardi, 49. Kopitar - 10. J. Anderson, 50. Gurjanov. Střely na branku: 33:21. Diváci: 16.974. Hvězdy zápasu: 1. Vilardi, 2. M. Anderson, 3. Kopitar (všichni Los Angeles).

San Jose - St. Louis 3:6 (2:0, 0:4, 1:2)

Branky: 4. Barabanov, 7. Couture, 47. Lorentz - 23. Parayko, 26. Kyrou, 30. L. Brown, 39. B. Schenn, 55. Pitlick, 58. Kapanen. Střely na branku: 25:23. Diváci: 12.290. Hvězdy zápasu: 1. Bučněvič, 2. Parayko, 3. Alexandrov (všichni St. Louis).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 61 48 5 8 233:130 101 2. Toronto 62 38 8 16 211:164 84 3. Tampa Bay 61 37 5 19 217:185 79 4. Buffalo 60 31 4 25 224:215 66 5. Ottawa 61 31 4 26 194:191 66 6. Florida 63 30 6 27 215:216 66 7. Detroit 61 28 9 24 186:201 65 8. Montreal 61 26 4 31 168:218 56

Metropolitní divize:

1. Carolina 59 39 8 12 200:154 86 2. New Jersey 60 40 5 15 215:162 85 3. NY Rangers 62 35 9 18 207:175 79 4. Pittsburgh 61 31 9 21 200:195 71 5. NY Islanders 64 31 8 25 184:176 70 6. Washington 63 30 6 27 191:189 66 7. Philadelphia 62 23 11 28 163:205 57 8. Columbus 61 20 6 35 159:225 46

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 62 33 13 16 204:163 79 2. Minnesota 62 35 6 21 179:168 76 3. Colorado 59 34 5 20 190:164 73 4. Winnipeg 61 35 2 24 187:165 72 5. Nashville 59 30 6 23 172:175 66 6. St. Louis 61 27 5 29 189:223 59 7. Arizona 61 21 9 31 166:216 51 8. Chicago 61 21 5 35 152:222 47

Pacifická divize: