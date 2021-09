Jágr proti Krejčímu poprvé v sezoně. Když se střetli naposled, nešlo palbu zastavit

V zámořské NHL v součtu nasbírali neuvěřitelných 4154 startů, včetně zápasů play off. Nyní se Jaromír Jágr, Tomáš Plekanec a David Krejčí potkají na ledě v rámci utkání hokejové extraligy.

Jaromír Jágr zažil v nejprestižnější hokejové soutěži 1941 představení, David Krejčí jich zvládl 1118 a Tomáš Plekanec přidal 1095.

S další číselnou libůstkou přišel na Twitteru hokejový statistik a novinář Jiří Vítek, který zjistil, že na světě existuje jediný klub, jehož dva hráči si mohou říct, že v NHL nasbírali více než 2500 bodů. Rytíři Kladno.

Na světě momentálně existuje pouze jeden klub, jehož dva hráči si mohou říct, že v NHL nasbírali dohromady víc než 2 500 bodů.



Ano, jsou to @RytiriKladno.



Jágr a Plekanec mají dohromady 2 529 bodů, druzí v pořadí (Crosby a Malkin) přesně o sto bodů méně. — Jiří Vítek (@JVitek94) September 28, 2021

Ale jen o Jágra s Plekancem nejde. V předminulé extraligové sezoně by zápas Kladna s Olomoucí až tak zajímavý nebyl, díky Krejčímu je všechno jinak. Od začátku ročníku hraje ve skvělé formě, v sedmi utkáních vstřelil sedm gólů a na tři branky přihrál.

Poprvé neskóroval až v úterním střetnutí se Zlínem, nicméně při výhře 4:2 právě dva góly připravil. "Když je teď znenadání pryč, dojde nám, jak dobrý hráč to byl," povzdechl si nedávno Bruce Cassidy, trenér Krejčího dlouholetého působiště Bostonu.

V týmu Bruins obecně panuje víra, že by se Krejčí ještě mohl vrátit. Zatím však rozdává radost na českých zimních stadionech a další zastávkou je Chomutov, kde Kladno hraje své domácí zápasy.

Utkání tří bývalých hvězd NHL by mělo strhnout také pozornost zahraničních médií, která dosud referovala hlavně o Jágrovi.

Když se Jágr, Plekanec a Krejčí potkali na extraligovém ledě naposled, psala se výluková sezona 2012/13. Krejčí měl tehdy v Pardubicích po ruce dalšího šikulu Aleše Hemského, dres Kladna oblékali mimo jiné Jiří Tlustý, Marek Židlický nebo Tomáš Kaberle.

Kladno před devíti lety v obou strhujících zápasech nabitých hvězdami uspělo. V Pardubicích vyhrálo 9:6 (po hattricích Plekance a Pavla Patery) a před Vánoci doma přehrálo soupeře 5:4 (hattrick si připsal pro změnu Jágr, Krejčí se trefil dvakrát). V průměru dvanáct gólů na zápas.

Dnes by taková přestřelka překvapila. Dvanácté Kladno tvrdě bojuje o každý bod a Olomouc nemá zdaleka tak ofenzivní mužstvo, jakým před devíti lety disponovaly Pardubice. Přesto slibuje souboj spoluhráčů z národního týmu na olympiádách 2010 a 2014 pěknou show.

"Jags je jedna z legend našeho sportu. Také Pleky měl skvělou kariéru a je super oba pozorovat, jak ve svém věku makají. A zahrát si proti Krejčímu, který hrál NHL také pěkně dlouho, bude skvělý zážitek," líčil kladenský obránce Kyle Wood klubovému webu.

Kladenští zároveň lákají na účast klubových a reprezentačních ikon Milana Nového a Františka Kaberleho staršího, kteří nedávno oslavili sedmdesáté narozeniny. Přičemž Nový bude na zápase prodávat a podepisovat svou v minulém týdnu pokřtěnou knihu.

Rytíři doufají, že si do chomutovské haly najde cestu co nejvíce diváků. Tak jako proti Litvínovu, kdy i díky hostům, kteří to mají do Chomutova blízko, dorazil maximální možný počet 4700 diváků. V dalších zápasech proti Třinci a Zlínu jich však nebylo ani přes dva tisíce.

Utkání Kladna s Olomoucí od 18 hodin vysílá O2 TV Sport 1.