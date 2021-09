Bídné návštěvy v extralize. Tradice hokeje a piva zmizela, testy otravují, míní Antoš

Ředitel hokejové extraligy Josef Řezníček před startem sezony doufal, že diváci budou po vpuštění na stadiony znovu útočit na rekordy z ročníku 2019/2020. Prvních pět kol ale jasně ukázalo, že se soutěž naopak pere s výrazným poklesem návštěvnosti. Podle televizního experta Milana Antoše jsou na vině tvrdá opatření.

"Minulou sezonu jsme stále řešili restrikce, diváky a nediváky. Teď jsem na hokej hodně natěšený," říkal před dvěma týdny ředitel extraligy Josef Řezníček. Věřil, že natěšení jsou také fanoušci, a ve skrytu duše doufal v útok na rekordních 5724 diváků na jedno utkání ze sezony 2019/2020.

Jak by ne, rok a půl diváci na hokej pořádně nemohli. Navíc se po skvělé kariéře z NHL vrátil David Krejčí, postoupilo Kladno s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem, extraligu doplnilo i několik dalších zajímavých jmen typu Andrej Nestrašil nebo Dominik Furch.

Jenže na stadion se dostanete jen s dokladem o dokončeném očkování, dokladem o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech nebo s negativním testem (PCR odběr může být starý maximálně sedm dní, antigenní 72 hodin). A to se mnoha lidem zajídá.

"Je to problém. Dříve šli lidé svobodně, kam chtěli, teď je otravuje tohle. Musí se zaobírat očkováním, testem, pro určité procento diváků je to za mě hlavní důvod, proč na hokej nejdou," tvrdí Milan Antoš, dlouholetý hokejový expert České televize a bývalý extraligový útočník.

Potom se stane, že do největší arény v Česku přijde na šlágr Sparty s mistrovským Třincem jen 5807 fanoušků, o 4523 (!) méně, než jich v průměru chodilo v sezoně 2019/2020.

Plzeň, která hrála doma dvakrát, registruje oproti průměru z předminulé sezony úbytek 2780 diváků, Liberec zatím zapsal minus 2088, Zlín minus 1983, šampioni z Třince minus 1808. V průměru napříč ligou (nepočítaje úterní 6. kolo) chodí na hokej o 1742 lidí méně než před dvěma lety.

"To je velké číslo. Pro kluby, které v tom mají peníze z diváků, je to hodně. Mrzí mě to moc, protože jsem viděl, jak extraliga bojuje o každého diváka, trvalo dlouho, než se dostala k rekordním číslům," říká expert.

"A pak to zničí taková věc, která je sice závažná, to rozhodně, ale v tuto chvíli už ne tolik, aby se to nedalo osvobodit od očkování, testů a toho všeho. Pro každý sport jsou to tvrdé podmínky, neustálá kontrola je fanouškům nepříjemná a někoho prostě odradí," pokračuje Antoš.

Návštěvnost před dvěma lety a dnes: Extraligový ročník 2019/20 byl, co se týče návštěvnosti v základní části, rekordní. Průměrně přišlo na jeden zápas 5724 diváků. Na začátku aktuální sezony průměr odpovídá 3982 divákům na utkání, což v rozdílu činí pokles o 1742 fanoušků. Do této statistiky nejsou započítány zápasy úterního 6. kola. Sparta Praha (doma pokles v průměru o 4523 diváků, hrála doma 1 utkání), Plzeň (-2780, 2 utkání), Litvínov (-2590, 1 utkání), Liberec (-2088, 2 utkání), Zlín (-1983, 4 utkání), K. Vary (-1912, 3 utkání), Třinec (-1808, 3 utkání), Hr. Králové (-1770, 1 utkání), *Kladno (-1596, 3 utkání), Kometa Brno (-1226, 2 utkání), Ml. Boleslav (-776, 3 utkání). **České Budějovice (doma nárůst v průměru o 195 diváků, hrály doma 2 utkání), Pardubice (+159, 2 utkání), Olomouc (+96, 3 utkání), Vítkovice nehrály doma. *Kladno hraje v aktuální sezoně domácí zápasy v Chomutově. **České Budějovice hrály v sezoně 2019/20 první ligu.

Podle bývalého hráče Slavie či Plzně přišli fanoušci během sezony bez hokeje o zaběhlé zvyky. "Chlapi šli na pivo, pak na hokej a večer to třeba ještě dohráli v hospodě. Měli partičky, které se tradičně scházely, a teď se to najednou rozbouralo," popisuje Antoš svůj pohled.

Do toho potkalo rozjezd extraligy ještě slunečné babí léto, kdy dal určitě nemalý počet lidí před návštěvou zimního stadionu přednost raději času strávenému někde v přírodě.

"Jasně, v září se vždy očekává, že se to rozjíždí pomalu. Snad se to v prosinci a kolem Vánoc, kdy se hraje hodně kol, změní. Ale hodně je to vázané na to, aby všichni konečně pochopili, že svoboda rozhodnutí a pohybu by měla panovat i bez testů," vrací se Antoš k jádru věci.

"Také se mi stalo, že jsem měl jet někam komentovat a na poslední chvíli jsem si uvědomil, že potřebuju test," doplňuje ještě. "Je škoda, že je to tak nastavené zrovna v ročníku, kdy jsou tady Krejčí a další hráči, které by lidé určitě rádi viděli."

Byť zrovna Krejčí v Olomouci táhne a rozhodně má výraznou zásluhu na tom, že Mora spolu s Pardubicemi a Českými Budějovicemi (ty však byly před dvěma lety prvoligové) jsou jedinými kluby, jimž návštěvnost domácích zápasů lehce vzrostla.

"Olomouc a Pardubice táhnou z pochopitelných důvodů. V Chomutově bylo na zápase Kladna s Litvínovem 4700 diváků, to bylo hezké. Ale třeba zápas Sparty s Třincem mě návštěvou zklamal, i když jsem před startem sezony kvůli opatřením nábuch na stadionech nečekal," uzavírá Antoš.