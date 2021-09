"Teď nám dojde, jak dobrý Krejčí byl." Boston hledá centra, přijde jiný hvězdný Čech?

Hokejový Boston začal přípravu na další ročník NHL. Trochu pochmurně. Po dlouhých letech není na kempu David Krejčí, který nečekaně odešel do Olomouce. Kolují tak spekulace, kdo veledůležitého centra nahradí.

"David byl důležitou součástí našeho týmu. Někdy tichou, ale rozhodně důležitou," povzdechl si trenér Bostonu Bruce Cassidy. "Když je teď znenadání pryč, dojde nám, jak dobrý hráč to byl. Myslím, že všichni jsme to o něm věděli, ale nyní je to jiné, protože budeme muset fungovat bez něj."

V mateřské Olomouci se Krejčí rychle zabydlel. Ve čtyřech kláních posbíral šest bodů (5+1). Ukázal, že i v 35 letech bude české extralize udávat tempo.

Ovšem v Bostonu po něm zůstala díra, která se dá i vyčíslit. Jde o 0,76 bodu na zápas, v play off dokonce 0,79.

V minulém ročníku Krejčí svůj průměr dokonce překonal, když posbíral 44 bodů (8+36) v 51 duelech. Pomohl mu příchod hvězdného křídelníka Taylora Halla. Navíc měl po ruce ještě víc než solidního Craiga Smitha. Společně kolikrát zastínili elitní lajnu s Davidem Pastrňákem a spol.

"Záleží, jaký máte smysl pro humor, ale legrační na odchodu Krejčího je, že Bruins ho asi deset let nedokázali obklopit dostatečně kvalitními křídelníky, kteří by mu stačili. A když dva takové konečně našli, Krejčí se rozhodl, že je čas odejít," napsal Adam Gretz ze stanice NBC.

"Dřív měl Boston centra a žádná křídla. Teď má křídla, ale žádného centra," dodal novinář.

Řeč je samozřejmě o druhé formaci. Té první vládnou spolu s Pastrňákem Brad Marchand a Patrice Bergeron. Světová kvalita. Lajna číslo dvě je ale v nesnázích.

"Myslím, že jasnou volbou na pozici druhého centra je teď Charlie Coyle," nechal se slyšet kouč Cassidy. "Naše kluky už dobře zná. A já znám jeho. Případně vím, že i Erik Haula a Tomáš Nosek raději hrají ve středu."

Stejně jako mladík Jake Studnicka. Zdá se ale, že za Krejčího zkusí zaskočit Coyle. "Pokud Charlie dokáže přinést alespoň něco z toho, co zvládl David, budeme mít hodně dobrou druhou lajnu," doplnil Cassidy.

Mnozí však o Coylově potenciálu pochybují. Devětadvacetiletý Američan dosud nasbíral maximálně 56 bodů (Krejčího maximum je 73), přičemž naposledy jich dal dohromady jen 16. Ani defenzivně nepatří mezi špičku.

Proto kolují spekulace o výměně. Novinář Joe Haggerty, který hokejové Bruins dlouhodobě sleduje, si myslí, že Cassidy a především generální manažer klubu Don Sweeney by měli zalovit v San Jose. S cílem získat Tomáše Hertla.

"Nedává smysl nahradit tvůrčího českého centra jeho podobně dynamickým krajanem?" ptá se Haggerty s připomínkou, že Hertl pokukuje po odchodu z Kalifornie. Stále platí, že nezačal vyjednávat o nové smlouvě. Ta současná mu končí v létě. U hvězd přitom platí, že se podepisují s předstihem.

Spekulace dřív posílaly do Bostonu také Jacka Eichela, dalšího výkonného a nespokojeného centra, ale ten pobírá deset milionů dolarů ročně a Buffalo za něj chce protihodnotu, kterou mnozí manažeři považují za přestřelenou.

Hertl by vyšel levněji. Momentálně navíc pobírá "jen" 5,6 milionu, takže by se pro něj po pár rošádách našlo místo pod platovým stropem. A ani s novou smlouvou pak nebude nákladnější než Eichel.

"Je zřejmé, že Hertl ještě nebyl nabídnutý ostatním klubům, protože San Jose nejdřív musí vyčerpat všechny možnosti, jak ho udržet. Není ale pochyb o tom, že Boston se bude o Hertla zajímat, jakmile bude k dispozici," dodal Haggerty.