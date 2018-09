Hradec v Praze napodruhé uspěl a otočil bitvu se Spartou. Rozhodl Radovan Pavlík

před 1 hodinou

Praha - Hokejisté Hradce Králové zvítězili v předehrávce 27. kola extraligy na ledě Sparty 2:1 v prodloužení a posunuli se na druhé místo tabulky. Pražané jsou nadále čtvrtí. Utkání soupeřů, kteří se potkali i před jedenácti dny, rozhodl v 63. minutě Radovan Pavlík.

Trenér Sparty Krupp udělal oproti nedělnímu zápasu hned čtyři změny v sestavě a nechal odpočívat kompletní formaci Forman, Pech, Kumstát. Jeho protějšek Martinec tak radikální nebyl a změny udělal jen dvě, do branky pak nasadil Maxwella.

Hosté se mohli dostat do vedení v úvodní přesilové hře, vyloučení Buchteleho ale potrestat nedokázali. Ani sparťané první početní výhodu nevyužili, dvě sekundy po návratu Zámorského na led se však prosadil pohotově dorážející Smejkal a připsal si premiérovou trefu v sezoně.

V 17. minutě mohl zvýšit Kudrna, Maxwella však nepřekonal. Od druhé třetiny byli aktivnější hráči Mountfieldu, na pozorného Machovského ale nedokázali najít recept ani ve dvou přesilových hrách. Domácí hrozili po rychlých přečísleních, Košťálek ani Vrána ale akci dva na jednoho gólově nezakončili.

"Byla to parádní přihrávka od Richarda Jarůška. Já jsem ale asi udělal chybu, že jsem šel zbytečně moc blízko k němu a k bráně. Neviděl jsem puk a jen jsem položil hokejku na zem. Jaroch ji trefil, ale nejsem takový bourák, abych to zvedl do víka z takové blízkosti," řekl Petr Vrána.

Na konci druhé dvacetiminutovky byl nejprve vyloučen obránce Pavlík, následně hráli Hradečtí v pěti a Sparta měla 92 sekund výhodu pět na tři. Druhý gól však Pražané nepřidali. Vyprodukovali jen dvě střely, které Maxwell bez problémů zlikvidoval.

V 46. minutě byli v rychlém sledu vyloučeni Dvořák a Piskáček a dvojnásobnou přesilovku si mohli vyzkoušet i hosté. Recept na skvělého Machovského ale nenašli, navíc jejich výhodu předčasně snížil faulující Smoleňák.

V 54. minutě ale již Hradec vyrovnal, bezprostředně po buly se prosadil Vincour. "Problém byl v tom, že jsem puk vůbec neviděl. Respektive jsem ho viděl až ve chvíli, kdy byl vedle mě, a to už je pozdě. Bylo to čistě vyhrané buly dozadu a Vincour střelu hodně dobře schoval," ocenil Machovský soupeřovu střelu.

O čtvrté výhře Východočechů v řadě pak rozhodl v 63. minutě Radovan Pavlík. "Přehráli jsme je v našem obranném pásmu. Jejich dva hráči se vytáhli, šli napadat a nahrávkou jsme to přehráli do dvou na jednoho. Při zakončení jsme měli štěstí a bereme bodík navíc," uvedl obránce Petr Zámorský, který rozhodující akci založil.

Předehrávka 27. kola hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 1:2 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Smejkal (T. Pavelka, Košťálek) - 54. Vincour (Cingel), 63. R. Pavlík (Zámorský, Miškář). Rozhodčí: Hejduk, Hodek - Rampír, Kis. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Diváci: 5373.

Sestavy:

Sparta: Machovský - Gregorc, Piskáček, Košťálek, T. Pavelka, Blain, Kalina, T. Dvořák - Černoch, Sill, Smejkal - Jarůšek, P. Vrána, Říčka - Kudrna, Klimek, Buchtele - Beran, Pšenička, Rousek. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Hradec Králové: Maxwell - Zámorský, Piché, Cibulskis, Graňák, F. Pavlík, Rosandič, Nedomlel - Smoleňák, Koukal, M. Chalupa - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Vopelka, Bičevskis, Miškář - Paulovič, Kukumberg, Bezúch. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.