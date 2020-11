Situace je zvláštní, ale jsem v Minsku kvůli hokeji, říká Furch. Rozhodnutí nelituje

Bělorusové se v létě spojili v protestu proti prezidentu Alexandru Lukašenkovi a demonstrace v hlavním městě Minsku stále trvají. Hokejový brankář Dominik Furch je u toho, ale dění komentovat nechce. Pochopitelně, jeho klub je totiž s vládnoucím despotou spjatý. A přese všechno prožívá v KHL velmi dobrou sezonu.

Od vašeho návratu do branky jste s Dinamem vyhráli šest z posledních osmi zápasů KHL. Musíte být nadšený, ne?

Určitě. Když jsem před třemi týdny nastupoval proti Novosibirsku a vracel jsem se po měsíci do branky, byl jsem trochu nesvůj. Cítil jsem se jako v létě. Jsem rád, že z toho byla hned nula a od té doby pokračujeme ve výhrách. Klepu na dřevo. (úsměv) Teď máme sérii důležitých zápasů proti týmům z naší konference a trenéři na nás apelují, abychom to pojali jako přípravu na play off. Nasazení a výsledky jsou nyní velmi dobré.

Za ty tři týdny jste odchytal všechny zápasy vašeho mužstva, jste v pořádném zápřahu. Takže se už cítíte stoprocentně zdravý?

Je toho dost, nabízelo by se nějaké prostřídání, ale zatím zdraví drží. U mě ani předtím ten covid neměl nijak hrozný průběh. Jen jsem nemohl pořádně trénovat s týmem, v tom to byla přítěž, nicméně symptomy jsem měl relativně mírné.

Některé opory zůstávají mimo sestavu. Stále v kabině Dinama bojujete s nákazou koronaviru?

Spíš jsou to různá zranění. Myslím, že teď máme jednoho nakaženého.

Zato když jste byl v karanténě vy, potkalo to i podstatnou část týmu a až polovinu mužstva tehdy tvořili hráči ze záložního celku.

To je pravda, tam se nám to pěkně rozjelo, kdežto přes léto se to dařilo držet pod kontrolou. Zhruba před měsícem si tím prošly opory týmu, minimálně všichni cizinci. Na výsledcích to bylo znát.

V té době jste říkal "kdo ví, jestli se sezona vůbec dohraje". Věříte tomu teď o něco více? Je v tomto ohledu situace v KHL stabilnější?

Připadá mi, že se to uklidnilo. Zpočátku sezony se pořád objevovaly nové a nové případy, týmy to procházelo na více hráčích, zato teď jsou to spíše jednotlivci. Ale těžko říct, ono to může znovu přijít ve větší vlně. KHL to ovšem řeší tak, že pokud může klub sáhnout do farmářského týmu, je tam jasná snaha zápasy odehrát i tak, byť řekněme s horší sestavou.

Pro vás by bylo nějaké přerušení sezony velkou smůlou, viďte? Minsk drží příčku pro play off, které hrál naposled v roce 2017.

Jasně, je to pro nás velká výzva. Minimálně v první polovině sezony máme s Minskem mnohem lepší výsledky než v posledních letech. Kluci, kteří tady byli už dříve, potvrzují, že atmosféra je teď úplně jiná.

Dominik Furch podává v dresu se zubrem na prsou skvělé výkony:

Je to cítit i na stadionu, byť může chodit jen omezený počet diváků a byť se teď v Bělorusku řeší mnohem důležitější věci než hokej?

Myslím, že ano. Lidé se snaží podporovat a hokej je teď pro ně určitým odreagováním. Určitě jsou za ty výsledky rádi.

Bělorusové mají k hokeji velmi vřelý vztah. Jen to teď bohužel nemůžete pocítit úplně naplno.

Po příchodu mi hlavní trenér říkal, že pokud se bude dařit, bude chodit plná hala. S těmi opatřeními to teď možné není, ale věřím, že za normální situace by s těmihle výsledky byla naše patnáctitisícová hala narvaná. Z jedné strany škoda, z druhé jsou týmy, které hrají úplně bez diváků.

Po dvou sezonách v Čerepovci, který patřil mezi nejslabší týmy KHL, musíte být rád, že jste v týmu s vyššími ambicemi, viďte?

To ano, ale i tady je hlavním cílem postoupit do play off. Nicméně vyhrávat je samozřejmě lepší než jen sbírat porážky. V Čerepovci to v tomto směru nebylo ideální na psychiku.

Mezitím jste strávil minulou sezonu v Örebrö ve Švédsku. Je to pro brankáře velká změna, chytat ve švédské lize a v KHL?

Trochu se to liší. Ve Švédsku je to více přímočaré, kdežto v KHL si hráči s pukem rádi pohrají, hledají přihrávku do prázdné brány. Rádi střílí hezké góly. To ve Švédsku je více střel, dorážek. Jako brankář si trochu hrajete s tím, jak daleko vyjedete, jak moc jste agresivní při chytání. Ale zase se v tom nemůžete dloubat až příliš. Všude je to o tom, abyste zastavil puk.

Bělorusko má spolu s Lotyšskem pořádat příští mistrovství světa, ale nejen kvůli koronaviru se spekuluje o odebrání pořadatelství. Minsk je základnou běloruské reprezentace, řeší se v kabině toto téma hodně?

Sem tam se o tom pobavíme, je to jasné. Za téhle situace - covid a vše ostatní - je to dost nejisté. Uvidíme, jak to všechno dopadne.

Pro vás samotného by určitě bylo speciální zachytat si na šampionátu v hale svého vlastního klubu.

Ano, byla to vůbec jedna z prvních otázek místních novinářů, když jsem do Běloruska přijel. Určitě by to bylo hezké a zajímavé, chytat MS na domácím stadionu.

Takže reprezentaci zůstáváte nadále otevřený? Třeba už pro blížící se předvánoční Channel One Cup v Rusku.

Stoprocentně. Pořád je to můj cíl a vždycky je radost chytat za nároďák. Budu rád za jakoukoliv pozvánku do reprezentace.

Říkal jste, že politickou situaci v Bělorusku nechcete rozebírat. Zeptám se alespoň, nakolik vám demonstrace v Minsku zasahují do psychiky? Nakolik ovlivňují tým?

Cizinci to berou asi jinak, týká se to nejvíce místních hráčů. Pro ně je to jiné než pro nás.

Asi by i pro vás bylo těžké koncentrovat se stoprocentně na hokej, kdybyste například chytal v českém klubu a venku by se neustále protestovalo proti režimu, zatýkali by se lidé.

Je to komplikovaná situace, to ano. Ale přijel jsem do Minsku hrát hokej.

Je pro vás ve městě bezpečno?

Jsem za sebe přesvědčený, že pokud se neúčastním těch protestů, nic mně ani mé rodině, která je tady se mnou střídavě, nehrozí.

Nezalitoval jste kvůli tomu, že jste si z nabídek vybral právě Minsk?

Ani ne, popravdě těch nabídek nebylo na nějaké velké vybírání. (úsměv) Potěšilo mě, že jsem se vrátil do KHL, navíc se nám teď na ledě daří, to je pozitivní. S tím, co se v Bělorusku děje, je to zvláštní situace, ale zkrátka je to tak. Hokejově se nám daří, kvůli tomu tady jsem.

Platí, že vlastní názor na dění v Bělorusku ventilovat nechcete?

Bohužel, nechal bych to bez komentáře.