Z vítěze Stanley Cupu je bezdomovec. A NHL strká hlavu do písku, štve novináře

Před dvěma roky jeho příběh překvapil celou Kanadu. Joe Murphy, bývalá jednička draftu a vítěz Stanley Cupu, skončil na ulici. Teď o tragickém osudu hokejisty vyšla kniha Finding Murph (Hledá se Murph).

Napsal ji novinář Rick Westhead, který produkoval stejnojmenný minidokument, odvysílaný televizí TSN v roce 2018.

Svým nejnovějším příspěvkem chce Westhead mimo jiné připomenout problém, který podle všeho nasměroval Murphyho život špatným směrem, tedy opakované otřesy mozku.

"Příběh Joea rozhodně není ojedinělý," řekl Westhead stanici CBC. "NHL byla během let opakovaně upozorňována na to, jak riskantní jsou opakované otřesy mozku z hlediska dlouhodobého zdraví hráčů. Přesto liga strká hlavu do písku."

Kanaďan Murphy by za normálních okolností splňoval všechny předpoklady pro spokojený důchod. Draftem 1986 prošel jako celková jednička. V Detroitu sice zklamal slabším rozjezdem, ale po výměně do Edmontonu ožil. V roce 1990 slavil Stanleyův pohár, o dva roky později dosáhl na kariérní maxima - 35 gólů a 82 bodů.

Celkově vystřídal 7 sedm klubů NHL a vydělal si přes 13 milionů dolarů (skoro 300 milionů korun).

Už během kariéry však cítil, že něco není v pořádku.

Zlom měl nastat zkraje roku 1991. Od bývalého parťáka z Detroitu Shawna Burra dostal Murphy u vlastní brány tak tvrdý bodyček, že se nedobrovolně prolétl. Hlavou při tom nešťastně narazil na hranu, kde se pojí mantinel a ochranné sklo. Byl otřesený.

"Nedokázali jsme sehnat lékařskou zprávu z toho incidentu, ale Joe tvrdí, že si rozbil lebku," vykládá novinář Westhead.

O to překvapivější je, že Murphy tehdy nezamířil do nemocnice. Zůstal na střídačce, jako by se nic nestalo, a vyčkával na další střídání. Když pak vkročil na led, působil zmateně.

Hokejistova starší sestra, Cathy Puglieseová, má za to, že nešťastný náraz na mantinel jejího bratra silně poznamenal: "Rozhodně jsem zaregistrovala nějaké změny. Začal se chovat nevyzpytatelně. Bral drogy, pil alkohol."

Murphy během kariéry utrpěl hned několik otřesů mozku. Když si ho před šesti lety vzala do ordinace nezávislá neuropsycholožka, diagnostikovala mu depresi a úzkost, přičemž za příčinu psychických potíží označila opakovaná poranění hlavy během kariéry v NHL.

Před dvěma roky našel Westhead Murphyho už coby bezdomovce, potulujícího se ulicemi Kenory, menšího města v provincii Ontario.

Z ušetřených peněz mu nic nezbylo. Každý měsíc pobírá jen tisícidolarový důchod, který mu zpravidla nevystačí. "Peníze utratím dost rychle, pokud pařím nebo něco dělám. Ještě k tomu přijdou léky a je to pryč," nechal se slyšet.

Přitom kdyby chtěl, mohl by inkasovat 75 tisíc dolarů od NHL na léčebné výlohy. Vykazuje totiž příznaky chronické traumatické encefalopatie. Nemoc, známá jako CTE, často postihuje hráče amerického fotbalu nebo právě hokejisty kvůli opakovaným nárazům do hlavy. Projevuje se například dezorientací a bolestmi hlavy, později chabým úsudkem či ztrátou paměti. S poslední fází přichází demence nebo poruchy pohybu. NHL však spojení těchto problémů s otřesy mozku popírá.

Možná i proto nemá Murphy o pomoc zájem. "Museli by na mě kouknout doktoři NHL. Do toho nejdu. Tyhle peníze navíc nechci. Nechci, aby mě prohlíželi," zdůraznil.

Stejně zpřetrhal i jiná záchranná lana. Když mu NHLAA, která se stará o blaho vysloužilých hokejistů zámořské ligy, zajistila bydlení v motelu, Murphy po několika měsících znovu skončil na ulici, aniž by vysvětlil, proč.

Opakuje, že o pomoc nestojí. A že nejraději je sám.