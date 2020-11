Ovečkin a McDavid na Kladno, vybíral Jágr. Postěžoval si na přeplácení hráčů v Česku

Pózoval s dresem hokejového Omsku, jako by stvrzoval překvapivý megapřestup. Jaromír Jágr však oblíbený Avangard, kde s přestávkou strávil čtyři roky, pouze navštívil k příležitosti 70. výročí klubu. A rozmluvil se o Rusech, platech v českém hokeji či vlastní budoucnosti.

Současné mužstvo Omsku, za které nastupují také útočník Jiří Sekáč a brankář Šimon Hrubec, udělalo Jágrovi radost. V Moskvě, kde kvůli rekonstrukci vlastní haly výjimečně hrálo, porazilo v pondělí Kazaň 3:0.

Jágr je v sibiřském klubu pořád nesmírně populární. Poprvé tam zavítal během výluky zámořské NHL před 16 lety. Později se vrátil na další tři roky, čímž šokoval, protože tehdy měl coby kapitán newyorských Rangers s končící smlouvou kupu zajímavých nabídek.

"Když mě Avangard poprvé oslovil, nevěděl jsem nic o městě ani samotném klubu," přiznal Jágr novinářům, s nimiž na přeskáčku mluvil rusky a anglicky. "Angažmá v Omsku je ale jedním z nejsvětlejších momentů mojí kariéry. Pamatuju si, že po výluce jsem ani nechtěl zpátky do NHL."

V Rusku Jágr stihl 187 zápasů základní části, sbíral bezmála bod na zápas. V tomto ohledu stále patří k historicky nejlepším hokejistům Avangardu.

"Byl jsem tam hodně populární, což se mi líbilo. Lidem jsem náklonost vracel, byl jsem k nim vřelý. Pořád mám v Omsku spoustu přátel," líčila legendární osmašedesátka. "Na ruských hráčích se mi vždycky líbila láska k jejich vlasti. Vždycky jsou připravení hrát za národní mužstvo. V jiných zemích je to jiné."

Od posledního Jágrova startu na Sibiři uplynulo víc než devět let. Za tu dobu stihl dalších sedm sezon v NHL za šest různých klubů.

Teď nastupuje jako majitel za Kladno, kterému pomohl do extraligy, ale hned z ní zase vypadl. Současný cíl je proto jasný: opět proniknout mezi elitu.

"Tenhle ročník je ale jiný," prohlásil Jágr v narážce na koronavirovou pandemii. "Vůbec nevíte, co přijde další den, což mě hodně vyčerpává. I když hokej pořád miluju, netrénuju tak, jak bych měl, protože někdy je všechno zavřené. Pořád ale chci hrát a být připravený na play off."

"A nemyslím si, že je to moje poslední sezona," dodal 48letý křídelník. Chce dodržet slib, že vyjede k zápasu pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně, který se musel o rok odložit.

Zároveň se musí Jágr starat o rozpočet kladenských Rytířů, což zejména v době řádění covidu-19 není snadné.

"Bylo to těžké už před pandemií. Prostředí nebylo zdravé. Hokejisté v Česku dostávali mnohem víc peněz, než měli. Myslím, že platy by se měly snížit o 20 až 30 procent. Na Kladně jsme ale zatím neškrtali," spustil hvězdný majitel.

Když dostal otázku, koho by do svého týmu chtěl přivést, neodpustil si vtípky: "Můžu kohokoliv? Pokud ano, tak určitě ne někoho z Avangardu, protože Ovečkin a McDavid za něj nehrají. Vzal bych tedy tyhle dva a trénoval je. Což by bylo dost pohodlné. Stačilo by jim říct, ať jdou na led a střílejí góly."