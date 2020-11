Pondělní mise Coufala se Součkem. Úkol zní jasně: zastavit nového Beckhama

Anglický Andrés Iniesta. Nový David Beckham. Nový Paul Gascoigne. Nejtvořivější playmaker, kterého Anglie v nedávné minulosti měla. V pondělí jej budou na londýnském olympijském stadionu nahánět mimo jiné Vladimír Coufal a Tomáš Souček.

Ačkoli není zázračným dítětem a v září už oslavil pětadvacáté narozeniny, vytváří se kolem něj v posledních měsících aura anglického spasitele.

Jack Grealish. Jedno z nejskloňovanějších fotbalových jmen na ostrovech.

Nevídaný povyk kolem ústřední postavy Aston Villy dospěl v poslední době až do stadia naprosté adorace a až absurdních přirovnání. Což o to, Beckhama Grealish skutečně připomíná jak kopací technikou, tak pohybem. A také důrazem na zevnějšek.

S ikonickým Gascoignem ho zase v poslední době spojily průšvihy. V březnu porušil nařízený lockdown, vyjel si svým Range Roverem a naboural. Slyšení proběhlo minulý týden, podle žalobce tehdy z fotbalisty táhl alkohol a byl značně nejistý v postoji.

Útočník Watfordu Troy Deeney ale podobnost s "Gazzou" vidí jinde: na hřišti. "Jack je absolutně nebojácný. Chce míč za každé situace, v každé pozici a je mu úplně jedno, proti komu hraje. V tom mi Gascoigna strašně připomíná. Taková vlastnost je neocenitelná."

Ne každému jsou ovšem velká slova po chuti.

"Je to úplně mimo. Celá země vytvořila ideu Jacka Grealishe jako budoucího nejlepšího anglického hráče všech dob. Kde se to vzalo? Je to absolutně směšné. Ten povyk kolem něj nechápu," rozčílil se někdejší reprezentant Albionu Paul Parker.

Grealish se na podzim poprvé objevil v národním dresu a zabydlel se v základní sestavě. Ohlasy na jeho výkony byly vesměs skvělé.

"Ne, prostě ne. Když proti Belgii prohráváme 2:0 a on běhá okolo, pak udělá s míčem 35 dotyků, než ho přihraje. Prý jsou na něj fauly. Jistě, když se ho někdo dotkne, jde okamžitě k zemi," nešetřil Parker kritikou, která ilustruje jistou kontroverzi.

Anglie mocně touží konečně zase mít ve svém středu špílmachra schopného tvořit hru, ale nad tím, zda jím birminghamský rodák skutečně bude, panují neshody a vedou se vášnivé diskuse.

Grealish byl podle mnohých odborníků jedinou součástkou, která Villains v minulé sezoně uchránila od sestupu. Tým z Birminghamu se v Premier League udržel až na poslední chvíli, prakticky jen shodou náhod. Pokud by spadl, už by jeho nejzářivější hvězda válela jinde - třeba za Manchester United.

Grealish, hrající s typicky shrnutými štulpnami, ale nakonec zůstal a do nové sezony on i celý tým vstoupil v působivém stylu.

Villa ovládla první čtyři zápasy a nadchla zejména neuvěřitelnou demolicí mistrovského Liverpoolu. Na výsledkové tabuli svítilo šokující skóre 7:2 a Jack Grealish byl definitivně za hvězdu první velikosti.

Na debaklu se podílel dvěma góly a třemi asistencemi.

Spekulace o velkém přestupu mezitím sílí. Manchester City se podle anglických médií chystá udělat z Grealishe nejdražší posilu v historii klubu. Dosavadních 68 milionů liber vydaných před lety za belgického tvůrce Kevina de Bruyneho by mělo být překonáno výrazně. Hovoří se o 100 milionech.

Zatím ale na Grealishe stále spoléhá manažer Dean Smith a jeho novými sladkými ambicemi pokropená Villa. V pondělí večer se o další body popere na London Stadium proti domácímu West Hamu.

Vítěz duelu bude atakovat pohárové příčky, nejlepší šestku ligy.

Hammers udrželi v posledních dvou duelech čisté konto, celkově zatím inkasovali jen deset branek, o gól lepší je v tomto ohledu jen Mourinhův Tottenham. Aston Villa zase září v útoku, nastřílela 19 gólů, víc jich mají jen Liverpool, Spurs a Chelsea.

Velká porce odpovědnosti za hlídání Grealishe přitom v pondělí večer zamíří na bedra českého pravého obránce Vladimíra Coufala.

Hvězda Aston Villy totiž většinou operuje zejména na levém okraji útočné formace. Grealish má ale dostatek volnosti, a tak s ním bude mít spoustu práce také druhá česká opora Kladivářů, Tomáš Souček.

West Ham o soupeřově hrozbě dobře ví, kouč David Moyes ale odmítl Grealishe před utkáním přehnaně velebit. "Jistě, je to vynikající, nebezpečný hráč, má své schopnosti," odbyl stručně otázku na předzápasové tiskové konferenci.

Raději se soustředil na vlastní mužstvo.

"Vím, že můžeme pokračovat v dobrých výkonech. Dokážeme si vytvářet šance a největší věcí je to, jak jsme se zlepšili v obraně. Ukazujeme schopnost zvládat těžké zápasy," prohlásil skotský manažer, který s největší pravděpodobností opět nezasáhne do osvědčené sestavy. Na lavičce tak znovu začne drahá posila Said Benrahma, nejistý je start uzdravujícího se kanonýra Michaila Antonia.

Zápas mezi West Hamem a Aston Villou začíná ve 21 hodin a můžete jej sledovat v on-line reportáži na Aktuálně.cz.

Fotbalové kousky Jacka Grealishe v roce 2020: