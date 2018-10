Ostuda Realu. Trápící se gigant dostal v El Clásicu od Barcelony pět gólů

Aktualizováno před 1 hodinou

Hattrickem se na jednoznačném vítězství domácí Barcelony podílel uruguayský útočník Luis Suárez.

Barcelona - Krize legendárního Realu Madrid se dále prohlubuje. Po utrápeném vítězství v Lize mistrů nad Viktorií Plzeň fotbalisté královského velkoklubu hrubě nezvládli ostře sledované El Clásico. Na hřišti Barcelony prohráli vysoko 1:5 a v tabulce španělské La ligy jsou na nelichotivé deváté příčce.

Hattrickem se v El Clásicu blýskl Luis Suárez, který tak dokonale nahradil zraněného kapitána Lionela Messiho.

Real ztratil domácí soutěži body popáté za sebou a v tabulce je až devátý se ztrátou sedmi bodů na Barcelonu. Ještě více je tak v ohrožení pozice trenéra Julena Lopetegui, o jehož odvolání se v posledních týdnech spekuluje.

Z posledních čtyř vzájemných soubojů na Camp Nou se dvakrát radoval Real a dvakrát se body dělily. Situace před zápasem ale nahrávala spíše Barceloně, která je v čele tabulky, zatímco Real se trápí a nic na tom nezměnila ani vydřená výhra 2:1 nad Plzní v Lize mistrů.

Barcelona také brzy roli mírného favorita potvrdila. Z levé strany potáhl míč do vápna Alba a přihrávkou na penaltový puntík našel osamoceného Coutinha, který už jen usměrnil míč do odkryté branky. Domácí mohli jít do dvougólového vedení, ale Arthurovu střelu do pravého horního rohu vytáhl pohotovým skokem Courtois.

Pak Varane ve vápně fauloval nabíhajícího Suáreze a rozhodčí Sánchez ve spolupráci s videem nařídil penaltu, kterou proměnil Suárez.

Po změně stran Real snížil zásluhou Marcela, který se dostal na hranici malého vápna k odraženému míči a bez váhání ho poslal do branky. Trefil se ve třetím utkání za sebou.

Suárez mohl skórovat podruhé na začátku 60. minuty, ale jeho střela orazítkovala tyč. O čtvrthodinu později se ale radoval znovu, když nenápadný centr Roberta uklidil k pravé tyči. Třetí gól přidal uruguayský útočník po Ramosově chybě. Byla to jeho devátá branka proti Realu ve španělské lize. Pátou trefu přidal před koncem zápasu Vidal.

Po jedenácti letech se El Clásico muselo obejít bez hvězd Messiho a Cristiana Ronalda. Messi nehrál kvůli zlomenině ruky, kterou si přivodil v zápase se Sevillou v minulém kole. Portugalský útočník před sezonou zamířil do Juventusu.

Real nastoupil v sestavě: Courtois - Nacho, Varane (46. Vázquez), Ramos, Marcelo (81. Mariano) - Modrič, Casemiro, Kroos - Bale (77. Asensio), Benzema, Isco.

Španělská fotbalová liga - 10. kolo:

Getafe - Betis Sevilla 2:0 (60. Molina, 62. Foulquier), FC Barcelona - Real Madrid 5:1 (30. z pen., 75. a 83. Suárez, 11. Coutinho, 87. Vidal - 50. Marcelo),

18:30 Alavés - Villarreal,

20:45 FC Sevilla - Huesca.