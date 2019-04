Šestadvacátý titul. Barcelona je po výhře nad Levante znovu mistrem Španělska

Aktualizováno před 5 minutami

Fotbalisté Barcelony obhájili titul mistra španělské ligy. Už šestadvacáté ligové prvenství Kataláncům přinesla výhra 1:0 nad Levante, po níž mají svěřenci trenéra Ernesta Valverdeho tři kola před koncem devítibodový náskok na druhé Atlético Madrid a s ním lepší bilanci vzájemných zápasů.

Více titulů než Barcelona má jen Real Madrid, který soutěž ovládl třiatřicetkrát. Za posledních 11 let ale získal jen dva, zatímco Barcelona slaví už poosmé.

Výhru symbolicky zařídil Lionel Messi, který je s 34 trefami nejlepším střelcem soutěže. Dnes začal hvězdný Argentinec na lavičce, ale protože se jeho spoluhráči i přes převahu nedokázali v první půli prosadit, do druhé už Messi vyběhl na hřiště. A po čtvrthodině udeřil. Zasekávačkou se ve vápně zbavil obránce a levačkou zamířil k tyči. Pro Messiho je to už 34. trofej, kterou s Barcelonou během patnácti let získal.

Barcelona má navíc šanci na zisk tří trofejí v jediné sezoně: čeká ji ještě finále Španělského poháru s Valencií a je také v semifinále Ligy mistrů, kde vyzve Liverpool.

Atlético hrálo už odpoledne a vědělo, že v případě porážky odstartuje barcelonské oslavy, a to zřejmě hráčům svazovalo nohy. Druhý tým tabulky se těžko prosazoval. Hosté jim tak museli pomoci sami. V 66. minutě odcentroval Saúl a obránce Fernández si na přední tyči srazil míč do vlastní branky. Pět minut před koncem ale mohlo Atlético o vedení přijít, když jeden z hráčů zahrál ve vápně rukou, ale sudí po konzultaci s videem penaltu neodpískal.

Bilbao dnes remizovalo s Alavésem 1:1 a udrželo před ním náskok tří bodů na sedmé příčce zaručující postup do Evropské ligy.

Španělská fotbalová liga - 35. kolo:

Bilbao - Alavés 1:1 (41. Benat - 45. Baston), Atlético Madrid - Valladolid 1:0 (66. vlastní Fernández), Leganés - Vigo 0:0, FC Barcelona - Levante 1:0 (62. Messi).

Tabulka: