Pelta ještě valnou hromadu může stihnout. Fotbal neví, jak bez dotací uživit 91 lidí na sekretariátu

před 25 minutami

Advokát předsedy Fotbalové asociace ČR Miroslava Pelty připouští variantu, že vazba, uvalená na jeho klienta, by mohla být zrušena už příští týden

Praha - Miroslav Pelta se 2. června může objevit na volební valné hromadě Fotbalové asociace ČR, jejímž je předsedou. Variantu, že do té doby bude u Pelty zrušena vyšetřovací vazba, připouští jeho advokát Bronislav Šerák.

Pelta byl 3. května obviněn z trestných činů souvisejících s tím, že měl podle policie nezákonně ovlivňovat rozdělování státních dotací pro sport. Na Peltu byla krátce nato uvalena i vyšetřovací vazba, proti níž podal advokát Šerák stížnost.

"K jejímu vyřízení by, myslím, mělo dojít někdy v průběhu příštího týdne. Samozřejmě uvidíme, s jakým výsledkem. Ale jestli se ptáte, zda by se Miroslav Pelta mohl objevit příští týden v pátek na valné hromadě FAČR, tak říkám, že možná ano. Bude to časově tak na hraně," říká advokát Bronislav Šerák.

Ať už soud rozhodne o této stížnosti jakkoli, Pelta na volební valné hromadě FAČR každopádně nebude znovu kandidovat na pozici předsedy. Svou přihlášku do voleb v průběhu svého vazebního stíhání stáhnul.

O pozici předsedy Fotbalové asociace ČR se tak budou 2. června ucházet tři muži: Martin Malík, ředitel STES, což je obchodní společnost FAČR, dále Petr Fousek, bývalý generální sekretář FAČR, a také Libor Duba, ředitel Ondrášovky. Může se stát, že předsedou nebude zvolen nikdo z nich, v takovém případě by byl patrně prodloužen mandát stávajícího výkonného výboru FAČR, patrně včetně předsednického mandátu Peltova.

Z údajných manipulací kolem rozdělování prostředků z dotačních programů byli kromě Miroslava Pelty obviněni i Simona Kratochvílová, náměstkyně ministryně školství, a Zdeněk Bříza, někdejší šéf odboru sportu na MŠMT. Obviněna je také Fotbalová asociace ČR jako právnická osoba. O detailech celé aféry čtěte podrobněji zde.

Kauza přináší neblahé důsledky celému českému sportu. Ministryně Kateřina Valachová (ČSSD) totiž v první reakci zastavila či zrušila několik dotačních programů. A následně na svou funkci rezignovala, a to ke konci měsíce května. Premiér Bohuslav Sobotka její rezignaci přijal.

Ostatní sporty část peněz dostaly, fotbal zatím nic

Právě zastavení dotací postavilo české sportovní prostředí před velký problém. Z řady míst se začalo ozývat, že nejsou peníze na běžné provozní náklady. Dne 12. května proto ministryně informovala, že na provoz sportovních svazů a organizací uvolní 50 procent dotací vyplacených jednotlivým subjektům z příslušných dotačních programů v roce 2016. To znamená, že do oběhu by se nyní v této souvislosti mělo dostat zhruba 350 milionů korun. Jediným sportovním svazem, který však při tomto rozdělování peněz nedostal ani korunu, zůstává fotbal.

I pro něj Kateřina Valachová připravila řešení. Jak minulý týden sdělila deníku Aktuálně.cz, je její ministerstvo technicky připraveno rozeslat 180 milionů korun klubům na regionální úrovni. A to přímo. Tedy s vynecháním sekretariátu Fotbalové asociace ČR na Strahově jakožto mezistanice, která peníze až dosud přerozdělovala.

Podle informací deníku Aktuálně.cz s tímto řešením vedení FAČR zásadně nesouhlasí. Poukazuje na to, že neproplují-li peníze přes Strahov, ztratí fotbal svou akceschopnost.

Na fotbalové asociaci byl dokonce vypracován krizový scénář, který popisuje, co by se mohlo dít, pokud by ministerstvo školství asociaci dotace neuvolnilo. Takovou situaci nazývá krizový scénář hrozícím úpadkem.

Zmiňuje, že by pak nebylo možné organizovat neprofesionální soutěže, došlo by k ukončení účastí reprezentačních celků na mezinárodních turnajích a zastavila by se činnost sekretariátu FAČR. S tím, že by tu muselo dojít k předání výpovědi všem zaměstnancům.

V souvislosti s tím krizový scénář uvádí, že je na strahovském sekretariátu FAČR zaměstnáno celkem 91 osob, přičemž měsíční náklady na ně činí 4,8 milionu korun. Pokud odpočítáme peníze, které FAČR za své zaměstnance odvádí jako daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění, dostaneme se ke zjištění, že průměrný hrubý příjem jednoho zaměstnance na sekretariátu FAČR činí 39 364 korun.

Pozoruhodný je zejména počet zaměstnanců fotbalové asociace. V jiných velkých sportovních organizacích typu České unie sportu či Českého olympijského výboru si podle informací Aktuálně.cz vystačí zhruba se dvěma desítkami zaměstnanců.

Zajímavé také je, že veškeré mzdové prostředky na tyto zaměstnance spojuje Fotbalová asociace ČR s příjmem ze státních dotací.

Podle původně schválených dotačních plánů měla FAČR zinkasovat letos na dotacích od státu celkem 632 milionů korun. Ještě před vypuknutím aféry dostala 178 milionů z programů I a II, vypsaných pro reprezentaci a mládež.

Řepka: Fotbalová asociace je v kritické situaci

Situací ve fotbale by se dnes měla zabývat Národní rada pro sport, poradní orgán ministryně Kateřiny Valachové. S jakými prioritami na jednání dorazí fotbalová delegace, zformuloval diplomaticky Rudolf Řepka, generální sekretář asociace.

"FAČR je nyní v kritické finanční situaci. Z tohoto důvodu je připravena vést na Národní radě pro sport diskusi o budoucnosti fotbalu při stanovení kritérií pro čerpání státních dotací, které budou podléhat požadovaným kontrolním procesům a umožní rozvoj fotbalu jako společensky důležité oblasti," uvádí Řepka.

"Pro fotbal je nejdůležitější, aby k němu bylo přistupováno naprosto stejně jako ke všem ostatním sportovním svazům," dodává generální sekretář FAČR.

Ministerstvo školství informovalo, že už zahájilo proplácení dotací z programu VIII, odkud proudí peníze z ministerstva přímo sportovním klubům, tedy bez mezistanice na účtech jakékoli české sportovní organizace. Celkem má být v tomto letos prvně vypsaném programu rozdělena miliarda korun. Ministerstvo informovalo, že první část posouzených žadatelů obdrží v těchto dnech na účty téměř 239 milionů korun.

Celkem letos státní rozpočet počítal se 6 miliardami korun, které měly být prostřednictvím ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy distribuovány právě do českého sportovního prostředí. Loni tato suma činila jen 3,7 miliardy.

