Pelta na ministerstvu protlačil i dotaci pro Spartu. Podle policie byly ve hře hned dvě jeho milenky

Fotbalový šéf Miroslav Pela diktoval ministerstvu, kdo má dostat dotaci, prostřednictvím náměstkyně Simony Kratochvílové. Další milenku měl přímo v komisi.

Praha - Šéf českého fotbalu Miroslav Pelta podle policie diktoval úředníkům, kdo z žadatelů má dostat státní dotaci. A když kupříkladu fotbalové asociaci, jíž předsedá, přiřkli "jen" 562 milionů, tedy o 9 milionů méně, než čekal, vydupal si vzápětí doplatek.

Jak zjistil deník Aktuálně.cz, do hry uměl Pelta dostat i takovou dotační žádost, která nesplňovala ani základní kritéria, a měla být proto okamžitě vyřazena. Stál však za ní bossův blízký spolupracovník Rudolf Řepka, generální sekretář Fotbalové asociace ČR, a tak Pelta podle policie zařídil, že Junioru Teplice, navzdory všem nedostatkům, požadovaných 10 milionů korun na ministerstvu školství stejně přiklepli.

Na seznamu 21 adresátů investičních dotací, které měl Pelta protlačit svou aktivitou, jež se podle policie nevešla do mantinelů vymezených zákony a předpisy, najdeme mimo jiné i zapsaný spolek Sdružení fotbalového klubu AC Sparta Praha, který se stará o mládež nejbohatšího klubu v zemi. Kompletní seznam dotací, které podle policie Pelta ovlivňoval a tlačil, najdete v tabulce níže v článku.

O investičních dotacích nerozhodovala podle zákonných kritérií toliko nestranná komise, ale podle poznatků vyšetřovatelů do značné míry právě také Pelta, který v tomto směru dokázal výrazně ovlivnit Simonu Kratochvílovou, náměstkyni ministryně školství. A Kratochvílová pak zase své podřízené.

Podle zjištění policie zařídil Pelta právě Kratochvílové, s níž podle policistů udržoval milenecký poměr, možnost užívat byt v těsné blízkosti jejího pracoviště na Senovážném náměstí v Praze, kde odbor sportu ministerstva školství sídlí. Jak už informoval Radiožurnál, policie odposlouchávala tento byt i telefonní hovory Pelty s Kratochvílovou.

Jak zjistil deník Aktuálně.cz, kromě náměstkyně Kratochvílové figurovala v úřední dotační mašinérii i další žena, k níž měl Pelta podle policie překvapivě blízko. Když už se totiž žádosti o dotace, které měli v rozporu se zákonem "předvybrat" Pelta s Kratochvílovou, dostaly k příslušné komisi, měl Pelta i v ní svou další spřízněnou duši.

Členkou této komise byla Soňa Fáberová, ředitelka odboru sportu a volného času na pražském magistrátu. A také k jejímu jménu učinila policie v dokumentech, souvisejících s případem, podobnou poznámku jako u Kratochvílové. Konkrétně o mileneckém poměru Fáberové, a to opět s Miroslavem Peltou, který s ní měl být v době působení komise v kontaktu.

Připomeňme, že když ve středu 3. května policejní razie začaly, směřovaly do několika míst zároveň: A to do sídla Fotbalové asociace ČR, na ministerstvo školství, do kanceláří České unie sportu - a také do budovy pražského magistrátu. Tam policisté prohledávali právě kanceláře Fáberové a také šéfa městských zastupitelů ČSSD Karla Březiny. Právě on, jakožto poradce ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD), měl Fáberovou do komise posuzující státní investiční dotace do sportu doporučit. Jak Březina, tak Fáberová byli před týdnem odvedeni na policii k podání vysvětlení, ale obviněni nebyli.

Kratochvílová se bála, že je Peltův mobil odposloucháván

Na hladinu postupně vyplouvají nová a nová fakta a skutečnosti, kvůli kterým jsou Miroslav Pelta a Simona Kratochvílová trestně stíháni, navíc na oba jmenované byla uvalena i vyšetřovací vazba. Jak známo, kvůli zdravotním problémům, patrně s nervy či vysokým tlakem, byl Pelta ve čtvrtek z pražské Pankráce převezen do vazební nemocnice v Brně.

Na svobodě je kvůli dotacím trestně stíhán i Zdeněk Bříza, bývalý šéf odboru sportu na ministerstvu školství. A jako právnická osoba pak Fotbalová asociace ČR, která se na seznamu obviněných ocitla právě kvůli problematickým aktivitám svého předsedy Miroslava Pelty.

Podle vyšetřovatelů si hlavní aktéři byli vědomi toho, že se dopouštějí nelegální činnosti. Soudí tak z toho, že když mluvili o citlivých záležitostech, spojených s dotacemi, mluvili tišeji. Kratochvílová předpokládala, že Peltův mobil je odposlouchávaný, apelovala proto na něj, aby ho nenosil do místnosti, ve které se o dotacích baví, nebo aby nebyl připojen k internetu. V rámci konspirace po něm chtěla, ať si v telefonu zprovozní aplikaci Threema, podle ní patrně bezpečnější než například WhatsApp či Viber.

Co je podstatné, policisté se domnívají, že ze svých aktivit spojených s dotacemi Pelta profitoval. Podle vyšetřovatelů měl díky tomu získávat sponzory pro svůj klub FK Jablonec, zajišťovat si opětovné zvolení do funkce předsedy FAČR a posilovat obecně svůj společenský vliv. Tím, že uměl zařídit mnohé pro vlivné osoby z řad byznysmanů, politiků, úředníků či pracovníků justice.

Například se Pelta měl takto podle odposlechů starat o dotaci, o kterou stáli v Hodoníně. A to proto, že tamní fotbal podporuje jeden z nejbohatších Čechů Karel Komárek. Tato žádost se ale nakonec přesto na seznamu schválených investičních dotací neobjevila.

Na rok 2017 přišlo na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem 1206 žádostí o investiční dotaci. Uspělo 50 projektů, z nichž 21 měl Pelta s Kratochvílovou, podle policie, ovlivňovat. Tady je jejich seznam:

Název organizace Název akce Poskytnutá dotace v tis. Kč TJ Přeštice, z.s. Rekonstrukce fot.stadionu 19 960,45 TJ Jiskra Domažlice, z.s. Rekonstrukce tribuny - ME 17 15 679,63 Sport kluby Praha 4, z.s. Výstavba krytých atl sektorů 20 000,00 TJ Unie Hlubina, z.s. Hřiště s umělou trávou 11 730,00 Měst. část Brno-Žabovřesky Víceúčelové sport. zařízení 20 000,00 Sdruž. fotb. klubu AC Sparta Praha, z.s. Reko fotbal. hřiště č.4, Strahov 17 500,00 SK Polaban Nymburk, z.s. Reko fot hřiště s přír. tráv. 5 806,00 TJ Desná, z.s. Modernizace UMT 7 158,24 TJ Slovan Kamenice n.L., z.s. Rekonstrukce kuželny 6 984,00 Školní sport. klub Bílovec, z.s. Soc. zaříz. sport. areálu 13 000,00 Statutární město Pardubice Aquacentrum, 25m bazén 20 000,00 Město Litvínov Rolba pro ZS I. Hlinky 2 160,00 SK Junior Teplice, z.s. Výměna UMT 10 048,00 Tělocvič.jedn. Sokol Veltěž, z.s. Revitalizace střechy a podlahy Sokolovny 5 789,00 FC Jiskra 2008,z.s. Reko fotb. hřiště 5 975,00 TJ Slavia VŠ Plzeň, z.s. Reko tenisové haly 17 590,00 Fotbalový club Zlín, z.s. Osvětlení a akce FS 8 280,00 Město Slavkov u Brna Reko atlet. stadionu - 2. etapa 12 000,00 Obec Hvozdec Víceúčelové hřiště 869,00 Město Varnsdorf Výměna UP fotb hřiště 4 975,00 FK Era-Pack Chrudim, z.s. Nákup vybavení 3 624,85

Peltově podpoře se podle vyšetřovatelů těšila například dotace 17,5 milionu korun, kterou mělo zinkasovat Sdružení fotbalového klubu AC Sparta Praha na rekonstrukci hřiště na Strahově.

Další "peltovské" dotace měly směřovat například do Přeštic či Domažlic na úpravu stadionů, kde se nyní hraje mistrovství Evropy fotbalistek do 17 let, celkem sem bylo přiklepnuto 35 milionů korun. V Peltově rodném Varnsdorfu už se těšili na novou umělou trávu takřka za 5 milionů a třeba sdružení Fotbalový club Zlín mělo dostat přes 8 milionů na nové osvětlení.

Profesionální ligové kluby fungují jako akciové společnosti, příjemci dotací tedy být nemohou. Ke každému klubu je však přimknuto sdružení, které se stará o mládež - a dotace inkasovat smí.

Řepka se k problematické dotaci pro Teplice nemá

Policisté konstatovali, že ani jedna z 50 přiklepnutých dotací nebyla vybrána podle zákonných kritérií. Celkový objem prostředků připravených k vyplacení za rok 2017 činí 454 milionů. A v této výši tedy policie vyčíslila škodu, která měla státu vzniknout.

Reálně však ministerstvo z balíku investičních dotací ani před vypuknutím aféry nevyplatilo dosud ani korunu. A nyní navíc jejich čerpání stopla ministryně Kateřina Valachová, a to těsně předtím, než oznámila, že ke konci května na svou funkci rezignuje.

Zvláštní péči věnovali vyšetřovatelé dotaci 10,048 milionu korun, která byla přiklepnuta sdružení SK Junior Teplice na výměnu umělého trávníku. Podle výsledků pátrání byla žádost o dotaci špatně napsaná, protože uvedený investiční záměr neodpovídal účelovému určení dotace.

Navzdory této vadě měla Kratochvílová na Peltův popud přimět svého podřízeného Pavla Kaňku, aby žádost nevyřazoval, jak by mu správně kázaly předpisy. Pelta měl mít na této dotaci speciální zájem kvůli tomu, že za žádostí měl stát Rudolf Řepka, generální sekretář FAČR a bývalý funkcionář FK Teplice.

Ten na dotaz Aktuálně.cz uvedl, že do července loňského roku působil coby předseda Nadačního fondu regionální fotbalové Akademie Ústeckého kraje. Přičemž akademie využívá infrastruktury, jíž poskytuje SK Junior Teplice. "A v této souvislosti jsme tehdy o výměně umělé trávy, ve snaze zajištění co nejlepších podmínek pro členy akademie, debatovali," říká Řepka.

Pro časové zaneprázdnění však posléze na funkci šéfa nadace rezignoval a k dotační žádosti, kterou posílal SK Junior Teplice, se nechce nijak znát. "Bohužel nemohu a ani nedokážu posuzovat žádost v podání SK Junior Teplice, kterou na MŠMT tento subjekt podal, a to ani z pohledu, jestli splňovala či nesplňovala potřebná kritéria," zmiňuje Řepka.

Zmiňovaný ministerský úředník Pavel Kaňka si přitom vzpomněl, že mu kvůli této dotační žádosti Řepka telefonoval. A Pelta měl podle odposlechů velkou starost, aby jeho kolega neměl ostudu z toho, že žádost byla špatně podaná.

