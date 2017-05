VIDEO: Není možné, aby Pelta stál za stamilionovými podvody sám, řekl v DVTV Vízek

před 50 minutami

Hosty pondělního DVTV Fora byli Ladislav Vízek a Luděk Mádl, kteří se vyjádřili nejen ke kauze fotbalových dotací, ale odpověděli i na další dotazy čtenářů.

Praha - Bývalý československý fotbalový reprezentant Ladislav Vízek a fotbalový expert serveru Aktuálně.cz Luděk Mádl odpovídali v pondělí večer v pořadu DVTV Forum na dotazy čtenářů týkající se i kauzy fotbalových datací a obvinění Miroslava Pelty.

"Musím říci, že se každé ráno štípu a pořád nevěřím tomu, že Pelta takto dopadne. Myslím si, že je to jeho konec," reagoval na jednu z otázek Vízek. "Mohl by pokračovat v Jablonci, kde je majitelem klubu. Pokud jej tedy neprodá nebo něco podobného," dodal Mádl.

Oba hosté zároveň tuší, že kauza není zdaleka u konce a přijdou ještě další odhalení. "Je to nesmysl, aby za stamilionovými podvody stál jeden člověk. Pelta v tom není sám. Pokračování bude zajímavé," řekl Vízek.

Další část debaty byla zaměřena na blížící se volby předsedy Fotbalové asociace České republiky (FAČR). "Volí delegáti z celé republiky a fór je v tom, že z dvě stě dvou delegátů jich zhruba sto třicet ovládá Roman Berbr. Podchytil systém a vznikla struktura, která mu vytváří mocenskou pozici. Delegáti drží pohromadě a hlasují jako jedno těleso. Hovoří se o tom, že za ty hlasy dostávají právě dotace, vstupenky na mezistátní zápasy a podobně," poznamenal Mádl.

A kdo by se podle něj měl stát předsedou? "Nejlépe znám Petra Fouska a považuji ho za poměrně slušného člověka. Podpořil bych ho. Kdybych si nemusel vybrat z těchto tří, líbil by se mi tam Pavel Nedvěd." Vízek by si nepřál ani jednoho z aktuálních kandidátů: "Celé bych to odtrhl a použil tuhle situaci k tomu, aby se to očistilo."

Neřešila se však jen dotační kauza. Hosté reagovali například i na otázku týkající se videa ve fotbale. "Je to otázka času. V některých zemích to už zkoušeli a ohlas na to byl kladný," reagoval Vízek. "To pravidlo musí nejdříve zavést FIFA. Myslím si, že první velkou akcí, kde bude video s velkou pravděpodobností využito, bude mistrovství světa v Rusku v roce 2018. Od sezony 2018/2019 by pak mohlo být u nás i ve spoustě jiných zemích," doplnil Mádl.

Další dotazy směřovaly na změnu herního formátu nejvyšší tuzemské fotbalové ligy, tipy na jejího vítěze, nadměrné platy hráčů, návrat Pavla Vrby na lavičku Plzně apod.