Beznadějná situace. Fotbalová asociace má kvůli zastaveným dotacím dluh 25 milionů

FAČR má první velký problém plynoucí z pozastaveného čerpání dotací od ministerstva školství. Kvůli pořádání ME fotbalistek do 17 let ji vznikl dluh ve výši 25 milionů.

Praha - Fotbalová asociace ČR má kvůli pozastaveným dotacím od ministerstva školství dluh 25 milionů korun za nedávný evropský šampionát hráček do 17 let. Informoval o tom server Seznam.cz, podle generálního sekretáře FAČR Rudolfa Řepky je situace velmi vážná. Někteří jsou si rovnější. Třeba my jsme nedostali ani korunu, říká za Autoklub jeho šéf Šťovíček číst článek Asociace podle Řepky dluží za dívčí šampionát desítkám dodavatelů. Jde o částky za propagaci turnaje, ubytování nebo pronájem stadionů, kde se šampionát konal a kde hráčky trénovaly. Mistrovství hostily v první polovině května Plzeň, Příbram, Domažlice a Přeštice. Asociace počítala, že tyto peníze dostane od ministerstva školství. Ministryně školství Kateřina Valachová ale pozastavila vyplácení dotací po zadržení předsedy FAČR Miroslava Pelty, který je vyšetřován kvůli podezření ze zneužití dotačního programu. "Bohužel tyto finance nepřichází a je opravdu ve hvězdách, jestli vůbec přijdou. Takže v tuto chvíli jsme opravdu, dá se říct, ve velmi vážné a složité situaci. Dokonce bych řekl, že až v beznadějné," citoval Řepku server Seznam.cz. FAČR věří, že dluh za mistrovství Evropy bude brzy vyřešen. "V současné chvíli teprve probíhá kompletní analýza květnového evropského šampionátu žen do 17 let, na jehož finančním pokrytí počítala samozřejmě fotbalová asociace s výrazným přispěním MŠMT ve výši kolem 25 milionů korun," uvedl pro ČTK tiskový mluvčí FAČR Michal Jurman. 15 fotografií Slavia fandí Fouskovi, mocnou podporu má i Malík. A Berbr tuší, že kandidátů na předsedu bude víc "Zmíněná částka zatím není kryta, FAČR se ale snaží dělat maximum pro to, aby svým veškerým závazkům, tedy i těm spojeným s pořadatelstvím ME žen do 17 let, v co možná nejbližší době dostála," doplnil mluvčí. Kvůli pozastaveným dotacím mají problémy i další svazy. Hokejbalisté očekávají tři miliony na nadcházející mistrovství světa v Pardubicích, lyžaři si podle Seznam.cz museli půjčit 14 milionů korun a problémům čelí také například rychlostní kanoisté.

