Fousek, kandidát na šéfa FAČR: Fotbal nemůžete roztrhnout, aby šly nohy jedním a trup druhým směrem

Petr Fousek v roli šéfa organizačního výboru ME hráčů do 21 let, které v roce 2015 organizovala ČR. Tváří šampionátu byl Pavel Nedvěd | Foto: ČTK

Kandidát na pozici šéfa fotbalové asociace Petr Fousek představil své vize. Chtěl by asociaciaci stabilizovat a věnovat se řešení problému střetu zájmů

Praha - Ve fotbale už Petr Fousek prošel kdečím. Léta pomáhal řídit českou asociaci jako generální sekretář, pro UEFA pracuje léta jako delegát, jezdí v té roli i na klíčové zápasy Ligy mistrů. Stál za úspěšnou kandidaturou na přidělení ME hráčů do 21 let - a před dvěma lety šéfoval organizačnímu výboru, který tento turnaj zdárně uspořádal.

Teď se Petr Fousek rozhodl k pokusu udělat velký krok dopředu, kandiduje na pozici předsedy Fotbalové asociace ČR. "To není jako nastoupit do tramvaje, kdo chce šéfovat fotbalu musí mít potřebné zkušenosti a znalosti. A já si myslím, že mám co nabídnout. Včetně svých mezinárodních kontaktů," říká fotbalový diplomat, který plynně hovoří anglicky, rusky, španělsky a německy.

Když před médii prezentoval své myšlenky a vize, zůstal věrný svému diplomatickému založení. "Nebudu se k nikomu vyjadřovat jmenovitě. Jde mi o to, aby se českému fotbalu vrátila důvěryhodnost. A k tomu by musely být nastaveny programové změny," říiká.

Novináři mu na společném setkání neustále předhazovali jméno Romana Berbra. Konkrétního vyjádření se ale nedočkali. Na dotaz, zda by si ho coby šéf fotbalu dokázal představit jako svého místopředsedu, Fousek odvětil: "To je hypotetická otázka. To je jako byste se mě ptali, jestli chci mít poměr s českou Miss."

Když Fousek mluvil o tom, že je týmovým hráčem, přišla zase otázka, zda by byl schopen a ochoten hrát v jakémkoli týmu. "To určitě ne," připustil nakonec. A co dalšího ještě Petr Fousek zmínil?

O SVÉ KANDIDATUŘE. "Jako první mě oslovili zástupci profesionálního fotbalu, posléze se má podpora začala rozšiřovat i ve fotbale regionálním. Dostal jsem nominace od 3 krajů a 7 okresů. Podpořily mě i některé kluby I. a II. ligy, ale to bych nechtěl blíže specifikovat. Má kandidatura je každopádně rozkročena na obou nohách, průřezově mě podporuje fotbal výkonnostní i profesionální. Jsme pod velkým časovým tlakem, vše běží hekticky. Vzhledem k rychlému vývoji událostí, které změnilo obvinění dosavadního předsedy Miroslava Pelty, nebyl vlastně čas formulovat vlastní detailní proram a prezentovat ho delegátům všude po republice, jak je v takových případech obvykle zvykem. Po mém soudu je nyní v první řadě zapotřebí fotbal stabilizovat a vrátit mu důvěryhodnost."

O PŘEDVOLEBNÍM VYJEDNÁVÁNÍ. "Fotbalovou krizi by měl vyřešit konsenzus. A toho lze dosáhnout při vyjednávání. To by mělo probíhat a probíhá v trojúhelníku. Mezi profesionálním fotbalem a dvěma komorami výkonnostního fotbalu, tedy mezi komorou českou a moravskou, na kterou jako by se tu zatím trochu zapomínalo. Předpokládám, že před valnou hromadou se ještě delegáti obou komor na samostatných jednáních sejdou, jak bývá dobrým zvykem. A tam bych své plány rád představil: Paralelně samozřejmě stále probíhají i mé rozhovory s lidmi ze sféry profesionálního fotbalu. Svůj základní problém si fotbal v tomto trojúhelníku musí vyřešit sám. Vedle toho ale budou důležitá i jednání se státem, který v danou chvíli zastavil dotace směřující do fotbalu."

O ODTRŽENÍ PROFI-FOTBALU. "Padaly tu věty o tém, že po uzavření smlouvy mezi FAČR a LFA jsou tu dvě rozličné fotbalové firmy. S tím nemůžu souhlasit. Soužití profesionálního a výkonnostního fotbalu, to je naprosto zásadní téma, jejich symbióza může přinášet jen pozitivní efekty. Nemůžete roztrhnout jedno tělo tak, aby nohy šly jedním směrem a trup mířil směrem druhým. To vzájemné pospojování svaly a prokrvení žilami je velmi intenzivní, fotbal prostě nemůžete roztrhnout vedví.."

JAK BY SE MĚL ČESKÝ FOTBAL OČISTIT. "Je třeba nastolit programové změny, možných nástrojů k tomu je celá řada. Především nemá FAČR nastavenou žádnou směrnici ohledně střetu zájmů. Po mém soudu by vše mělo směřovat k tomu, že by jeden člověk směl zastávat jen jednu funkci. Diskutovat můžeme třeba o souběhu funkce aktivního rozhodčího a voleného funkcionáře. Ale uvidíme, co bude dosažitelné. Fotbal coby obrovský fenomén dnešní doby, jako by někdy hřešil na to, že přežije všechno. Na všech úrovních, sami víte, že své problémy měla i FIFA. Ale já se ptám: Za jakou cenu?"





