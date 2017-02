Nový formát české lize prospěje, říká Rozehnal. V Belgii zvládá víc zápasů i v sedmatřiceti

před 1 hodinou

Nové formáty fotbalových soutěží se téměř po celé Evropě osvědčily. Své o tom ví také David Rozehnal, který si play off zkusil v Belgii. Pavel Hapal má zase zprostředkované zkušenosti s polským systémem a také tříkolovým slovenským formátem.

Praha - S velkou pravděpodobností se bude od léta 2018 hrát česká fotbalová liga v novém formátu. Cíl je jasný, zatraktivnit soutěž a přidat ke stávajícím 30 duelům dalších pět, některým týmům dokonce až šest či sedm, dalších důležitých zápasů v závěru sezony. Více (ZDE).

V Česku se nehraje příliš kvalitních ligových zápasů

Napříč celou Evropou se v dnešní době hrají fotbalové soutěže dvoukolovým systémem pouze v elitních ligách v Anglii, Španělsku, Itálii, Francii a Německu, kde je dostatek kvalitních týmů a jednotlivé kluby odehrají 38 respektive 34 ligových utkání. Dvakrát každý s každým se hraje ještě v celé Skandinávii a Portugalsku a také dosud v České republice.

Důvody jsou nasnadě. Pokud by se zachovaly po Evropě dvoukolové systémy, tak by kluby během sezony odehrály malý počet soutěžních zápasů. A o tento fakt se opíral při tvorbě nového modelu také předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda, který představil plánované inovace fotbalové veřejnosti.

"Mně je skoro 37 let a v loňské sezoně jsem odehrál 36 zápasů a to jsem ještě nehrál všechno a necítil jsem se unavený. Pokud chtějí české týmy a hráči něčeho dosáhnout, tak potřebují, co nejvíce těžkých zápasů v lize, aby byli připravení na předkola evropských pohárů a dělali dobré výsledky v Evropě," zdůrazňuje stoper belgického Oostende David Rozehnal, který právě systém se skupinou o titul zažil v loňské sezoně.

První zkoušky s novými formáty v Nizozemsku

Nizozemská a belgická fotbalová liga se rozhodly zkoušet takové změny už v minulé dekádě a inovace v herním formátu provedli také třeba v Polsku. A právě týmům z těchto soutěží by se měly české kluby v konfrontaci v evropských pohárech rovnat.

Na začátku nového tisíciletí si dokonce v Nizozemí uvědomili, že pokud budou chtít zůstat mezi evropskou špičkou, tak by pro ně bylo nejlepší spojit tamní ligu s tou belgickou. Proti nápadu však byla UEFA.

Zajímavostí také je, že v Nizozemí se ligový formát několikrát změnil a momentálně mistra, vicemistra a dokonce i třetí celek tabulky určí základní část. Play off už se hraje pouze mezi čtvrtým až sedmým celkem o postup do předkola Evropské ligy. V Nizozemí sestupuje poslední celek a druhý a třetí tým od konce hraje baráž. V zemi krále Viléma-Alexandra ale nejvyšší soutěž hraje 18 týmů, takže s problémem nedostatku zápasů nebojují.

"Důležité bude jen najít správný systém, aby liga byla vyvážená. Aby z toho nevznikl nějaký mišmaš, který se nepovedl. Za mně je lepší nový systém pořádně připravit a nedělat potom změny, protože už takhle to nebude lehké pro všechny týmy ani hráče v Česku. Bude důležité, aby se formát v průběhu dalších let neměnil a zažil se," varuje Rozehnal, který je ale zastáncem nového formátu.

Podobnost s belgickým modelem?

Nejblíže české lize by tedy měla být belgická fotbalová soutěž. V zemi sídla Evropské Unie totiž před necelou dekádou zmenšili počet účastníků nejvyšší soutěže na 16 a nyní hraje prvních šest týmů po základní části dvoukolově každý s každým o titul.

"Myslím si, že se fanoušci určitě začínají více těšit před koncem základní části na play off. Když přijede znovu Anderlecht, Bruggy, Gent, tak to jsou divácky zajímavé zápasy, které bývají téměř vždy vyprodané. Věřím, že by to mohlo pomoct i české lize. Play off se navíc hraje ke konce sezony před létem, takže pro diváky ideální čas na fotbal a třeba to pomůže i v Česku natáhnout další diváky na stadiony," vyjmenovává největší plusy nového systému Rozehnal.

V Belgii, ale dochází k přepočtům bodů. Nejlépe si to vysvětlíme na situaci po konci základní části loňské sezony. Bruggy uhrály po třiceti kolech 64 bodů, ale do skupiny o titul vstupovaly s 32 body. Gent uhrál v základní části 60 bodů a v boji o titul začínal s 30 body. Pokud některý z týmů do šestého místa uhrál lichý počet bodů, tak se jeho zisk rovněž vydělil dvěma a zaokrouhlil nahoru.

Nespravedlivý formát?

"Tuším, že předminulou sezonu Bruggy vyhrály základní část s velkým náskokem a nakonec urval titul Gent. Takže z pohledu týmů, které si v základní části vybudují velký náskok, je to trochu kruté. Na druhou stranu pro týmy, které leží ve stínu velkoklubů, to může být výhoda," upozorňuje Rozehnal na rizika systému v Belgii. Tento problém však české týmy řešit nemusí, formát představený LFA s odečty bodů po základní části nepočítá.

Ze sedmého až čtrnáctého týmu se v Belgii po základní části vytvoří dvě skupiny, ve kterých se začíná od nuly a hraje se o postup do Evropské ligy. Skupinu A vytvoří 7., 9., 12., a 15. tým a skupinu B zase 8., 10., 11. a 13. tým. Ve skupinách se hraje dvoukolově a vítězové obou skupin se proti sobě ve dvojzápase postaví o postup do předkola Evropské ligy.

Kalkulovat se může a nemusí vyplatit

Problémem belgického systému se může zdát fakt, že pátý a šestý celek ze skupiny o titul skončí bez evropských pohárů. Zatímco Evropskou ligu si může teoreticky zahrát i čtrnáctý tým soutěže. V Belgii tedy po základní části končí pouze poslední celek, který automaticky padá do druhé ligy a 15. tým tabulky se může pomalu připravovat na další sezonu.

"Jak na prvních dvou místech, tak i v boji o titul nemusí být ten systém férový. S Oostende jsme loni skončili čtvrtí a po play off jsme skončili pátí a Evropská liga nám nakonec unikla. Vím, že se v českých novinách i spekulovalo, zda není lepší skončit sedmý a zabojovat o Evropskou ligu s těmi slabšími týmy. Jenže to jsou zase spekulace a není dáno, že to těm týmům vyjde," připomíná Rozehnal, že vítěze druhé skupiny ještě čeká dvojzápas se čtvrtým nebo pátým týmem ze skupiny o titul.

Odečty bodů znají také v Polsku

V Polsku se po třicetikolové základní části rozdělí tabulka do dvou osmičlenných skupin. Elitní skupina hraje jednokolově systémem každý s každým a podobně jako v Belgii se získané body dělí dvěma a v případě lichého zisku bodů v základní skupině se body pro skupinu o titul zaokrouhlují nahoru. Stejným způsobem se hraje také o záchranu.

"Já jsem nový systém v Polsku ještě nezažil, ale osobně si myslím, že změna polskou ligu zatraktivnila. Fotbal se hraje pro diváky, kteří se na to těší. Tím, že se odečte polovina získaných bodů, tak se týmy v tabulce o titul i sestup namačkají na sebe a určitě je závěr zajímavější. Z hlediska diváků je to určitě atraktivnější," sumíruje trenér slovenské reprezentace do jednadvaceti let Pavel Hapal, který koučoval polský Lubin mezi roky 2011-13.

Tříkolový systém má také své mouchy

Pro zajímavost na Slovensku se hraje tříkolovým systémem každý s každým z dvanácti celků tabulky. Podobným způsobem by mohla vypadat česká liga, kdyby došlo ke zúžení. Jenže zeptejte se třeba fanoušků Žiliny, zda je fér, když hraje MŠK dvakrát se Slovanem Bratislava venku.

"Systém je daný počtem účastníků nejvyšší soutěže. Na Slovensku by asi nebylo ideální, kdyby ligu hrálo šestnáct týmů. Na Slovensku se teď hraje 33 zápasů. Je to daný klíč, který je omezený možnostmi dané země. Los rozhodne, zda hrajete dvakrát doma nebo venku třeba se Slovanem Bratislavou nebo Žilinou. Já v tom nevidím extrémní problém, mužstva si na to zvykla a myslím, že to nikdo ani tolik nekritizuje," vysvětluje na závěr Pavel Hapal.

