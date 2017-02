Liga by se měla hrát novým systémem od léta 2018. Zbývá doladit už jen detaily

AKTUALIZOVÁNO před 22 minutami

Praha - Už od léta 2018 se s nejvyšší pravděpodobností bude hrát nejvyšší české fotbalová soutěž podle nového systému s nadstavbovou částí. Po úterním jednání Ligové fotbalové asociace (LFA) to novinářům sdělil předseda Dušan Svoboda.

I když zatím nový systém není formálně schválen, kluby už se na jeho podobě i termínu spuštění předběžně dohodly. Čas na oficiální odsouhlasení systému a další změny má LFA do konce června letošního roku.

Momentální plán počítá se třemi nadstavbovými skupinami, které vzniknou po odehráni třicetikolové základní části. První skupinu budou hrát týmy z prvního až šestého celku tabulky, druhá skupina vznikne z týmů na sedmém až desátém místě, a třetí skupinu o záchranu vytvoří týmy z 11. až 16. pozice po základní části.

Řeší už se jen "prostřední" skupina

"Debatoval jsem se všemi zástupci ligových klubů o modelu 6-4-6 a výsledek je takový, že už jen řešíme modifikaci u prostřední skupiny," uvedl po grémiu LFA Svoboda.

Tato skupina je problematická z toho důvodu, že podle některých klubů může být nespravedlivá a za jistých okolností může být výhodnější skončit v základní části raději sedmý než šestý.

"Ve hře je dokonce možnost, že by se prostřední skupina vůbec nehrála," naznačil Svoboda. V takovém případě by týmy ze středu tabulky odehrály pouze třicet ligových utkání v sezoně.

"Momentálně je však nejpravděpodobnější, že se prostřední skupina odehraje stylem play off, ze kterého vzejde jeden vítěz," vysvětlil Svoboda, že by se ve dvojzápase proti sobě postavil sedmý s desátým a osmý s devátým týmem tabulky po základní části. Dva vítězové by se ještě proti sobě postavili znovu ve dvojzápase o možnost zabojovat se čtvrtým nebo pátým týmem po základní části o Evropskou ligu.

O titul se bude hrát jednokolově

"Ve skupině o titul jsme týmům vysvětlili, že z hlediska termínů se musí hrát jednokolově každý s každým a nejlepší tři celky tabulky po základní části získají výhodu třech domácích zápasů," popsal elitní skupinu Svoboda.

Poměrně jasno by mělo být i ve skupině o záchranu, byť zatím není jasné, zdali se bude hrát baráž, či nikoliv.

"U třetí skupiny panuje mezi ligovými kluby shoda. Ale některé týmy z druhé ligy mají rezervovanější názor na baráž," uvedl Svoboda, který počítá s modelem, ve kterém by baráž hrál druhý a třetí tým druhé ligy s 15. a 14. týmem nejvyšší soutěže. "Momentálně tedy už jen řešíme, zda spadnou dva týmy přímo nebo bude už zmíněná baráž," dodal Svoboda.

