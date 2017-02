Míčová kouzla jako od Robbena. V Plzni vsadili na nizozemskou fotbalovou školu jménem Coerver

před 32 minutami

Principem coerveru je zásada, že se dalšímu prvku ovládání míče neučí fotbalový žáček dřív, než ovládne prvek předchozí

Praha - Dělá to zas a znova a pořád mu to vychází. Arjen Robben balon bleskově zasekne a pak si ho ze strany navede na střed hřiště, na hranu šestnáctky. Odtud vypálí a vzápětí už slaví gól.

Protihráč, který sledoval jeho pohyb, přitom dopředu velmi dobře tušil, co Nizozemec udělá. A stejně mu v tom nedokázal zabránit. I proto, že technické provedení Robbenovy akce bylo naprosto dokonalé.

Arjen Robben, v současnosti křídelník Bayernu Mnichov, je nejzářivějším produktem fotbalové školy technických dovedností, kterou už před několika desítkami let založil Wil Coerver, slavný nizozemský trenér, který odpozoroval ta nejúčinnější fotbalová kouzla v podání Pelého, Beckenbauera, Cruijffa či Maradony. A podle nich sestavil sadu cvičení, která fotbalové žáky učí opravdu brilantnímu ovládání míče.

Deset z deseti fotbalových odborníků vám řekne, že jestli současnému českému fotbalu něco schází, pak v jejich výčtu zásadních nedostatků určitě nebude scházet právě individuální míčová technika.

Kouzla pana Coervera už se ale učí i české děti. "Rozvíjíme u nás coerver dvěma způsoby. Pořádáme kurzy pro veřejnost, ale máme i klubový program," vysvětluje Tomáš Klečka, který je licencovaným držitelem metody coerver pro Českou republiku. "V průběhu čtyř let, co tu s coerverem pracujeme, už programem prošlo 1200 trenérů a 3900 dětí," konstatuje zajmavá čísla.

Na klubové bázi nyní úzce spolupracuje zejména s Viktorií Plzeň. S jejími žáky (i žákyněmi) absolvoval několik vzorových tréninkových jednotek coerveru i skotský specialista Gordon Craig. Pozorně ho přitom sledovalo 22 mládežnických trenérů západočeského klubu.

Dokud nezvládneš jedno, nezkoušej druhé

"Jádrem metodiky coerver je tvrdá práce v rychlém tempu, při tréninku musí hráči používat rychlé myšlení, dovednosti, rychlou práci s míčem, dynamiku a sílu. A to je přesně to, co děti baví. Rády se zapotí, když je trénink zaujme, když mají motivaci. Na tréninku vytváříme situace, které pak zažívají ve hře. Baví je kličky, souboje o míč jeden na jednoho. A samozřejmě hlavně góly, které dávají díky dobrým inteligentním rozhodnutím," pochvaloval si spolupráci Gordon Craig.

"Sám už jsem se coerver-metodou dříve zabýval, ale po Gordonově návštěvě se ukázalo, že jsem toho zatím věděl málo. Je to propracované mnohem hlouběji. Jde o vymakaný systém, tréninková cvičení jsou promyšlená, sesbíraná z celého světa," glosoval spolupráci Josef Šneberger, trenér plzeňského výběru do 14 let.

"Program coerver je ve Viktorii využíván delší dobu a věnujeme mu hodně prostoru především v trénincích u žákovských kategorií a přípravek. Posun v technických dovednostech u mladých hráčů je viditelný a věříme, že se nám vynaložené úsilí v budoucnu vrátí," říká Zdeněk Psotka, sportovní ředitel mládeže Viktorie Plzeň.

"Principem metody je jakýsi most dovedností. Základem je premisa, že dokud malý fotbalista neovládne správně jednu záležitost, nemůže přecházet k další. To je princip, který obvyklé české přípravě v klubech není zrovna vlastní. A vede to k tomu, že nedostatky v ovládání míče vidíme nakonec také u ligových hráčů," podotýká Tomáš Klečka.

S prvky coerveru podle něj pracuje akademie Manchesteru City, ale metodu intenzivně uplatňují i na mnoha dalších místech. "Součástí projektu je Benfica Lisabon, Stoke City, Norimberk, Rapid Vídeň," sype z rukávu věhlasné fotbalové adresy. "Prvky původního coerveru jsou patrné i v mnoha dalších klubech, vím, že si je v osmdesátých letech ze zahraničí přivezla na videokazetách i Sparta," usmívá se Klečka.

"Coerver se ale vyvíjí, ta původní metoda, která hleděla, v uvozovkách, jen na ovládání míče, získala v průběhu času další nadstavbu. Moderní coerver buduje i pyramidu schopností, které souvisejí s herní kreativitou, sebevědomím, dynamikou i budováním týmového ducha," říká Klečka.

Šéf akademií Prokeš: Coerver je fragment. Ale skvělý

Nad způsobem, jak zapojit coerver do "fotbalové výuky" českých talentů plošnějším způsobem, přemítali i šéfové mládežnického úseku Fotbalové asociace ČR. Ze své tehdejší pozice tu před několika lety podporoval coerver Dušan Fitzel, který do Česka v roce 2013 pozval na prezentační tréninkové jednotky Alfreda Galustiana, hlavního světového coerver-ambasadora.

Nyní úsek mládeže a akademií vede Michal Prokeš. "Ta metoda už se sama o sobě vyvinula natolik specificky, že není možné ji samu o sobě vložit třeba do metodiky akademií, ona bezesporu funguje, ale jako fragment, který musíte doplňovat dalšími prvky. Víme ale, že v některých oddílech se s coerverem pracuje a lze to jen doporučit, stejně jako výukové kempy, které tady lidé kolem coerveru pořádají. Pro vypilování Individuální techniky je coerver samozřejmě skvělá věc," zdůrazňuje Michal Prokeš.

V kvalifikaci o Euro 2016 sice česká fotbalová škola tu nizozemskou předstihla. Schopností ovládat balon ve stylu Arjena Robbena či Robina van Persieho by ovšem žádný fotbalista na světě nejspíš nikdy nepohrdl. A coerver k tomu otevírá cestu.

