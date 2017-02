Pešír s Hübschmanem nabídli nové hráčské odbory. Konkurentka Haindlová míní, že za nimi stojí Pelta

před 35 minutami

Takovou situaci ještě český fotbal nezažil. O místo na slunci se teď budou prát hned dvě hráčské organizace.

Praha - Čeští fotbalisté si teď budou moci vybrat. O možnost hájit jejich práva se teď budou hlásit hned dvě "odborové" organizace.

K České asociaci fotbalových hráčů, jež tu působí šest let a v jejím čele stojí Markéta Haindlová, přibyla nově Hráčská fotbalová unie, za kterou nyní jako její předseda hovoří Tomáš Pešír, někdejší fotbalista Slavie. V minulosti sám pracoval u Haindlové v ČAFH, dnes říká, že to považuje za chybu.

A mezi oběma konkurenčními spolky doutná od první chvíle válka. "Tomáš Pešír je zaměstnancem FAČR, Unie má oficiálně sídlit na Strahově, a tak není těžké se domyslet, kdo za tímhle projektem stojí," naznačila Haindlová ve svém prohlášení na stránkách ČAFH, že nový projekt podle jejího názoru vzniká pod patronací Fotbalové asociace ČR se snahou vytvořit pro sdružování hráčů komformnější subjekt, než je ten, kterému velí ona.

Vztahy České asociace fotbalových hráčů vůči FAČR jsou dlouhodobě vyhrocené, po slovních přestřelkách, spojených s novým přestupním řádem, loni strahovští šéfové FAČR vypověděli subjektu Haindlové memorandum o spolupráci.

Pešír veškerá nařčení razantně odmítá. "Jsme jednoznačně zcela nezávislou organizací. Ani já nejsem zaměstnancem FAČR, jen jako vedoucí mužstva u ženské reprezentace pobírám na smlouvu tisíc korun hrubého měsíčně. A dvě kanceláře na Strahově jsme si pronajali logicky, protože právě tam sídlí i další subjekty, se kterými chceme spolupracovat, například Unie trenérů."

Na první prezentaci své Hráčské fotbalové unie si Tomáš Pešír přivedl Tomáše Hübschmana s MIlanem Fukalem. I z toho, že jde o současného, resp. bývalého hráče Jablonce, tedy klubu, tedy který vlastní Miroslav Pelta, předseda FAČR, by mohli někteří usuzovat, odkud vítr fouká.

Tomáš Hübschman, který v dresu Šachtaru Doněck vyhrál i Pohár UEFA, však taková spojení odmítá. "S panem Peltou jsem o nové hráčské Unii ještě vůbec nemluvil, jen jsem si ověřil ve své profesionální smlouvě že mi její text umožňuje, abych se na takové iniciativě mohl podílet."

Bývalým hvězdám se líbí myšlenka spořícího fondu

Spolu s MIlanem Fukalem pak Tomáš Hübschman mluví o tom, že je oslovila zejména myšlenka spořícího, z pohledu fotbalistů vlastně penzijního fondu, který by pod křídly Hráčské fotbalové unie mohl vzniknout. "Jsme v kontaktu s řadou bývalých fotbalistů, se kterými jsme se potkávali v kabině nebo proti nimž jsme hrávali, a pro řadu z nich platí, že se poté, co ukončili kariéru, ocitli ve finančních problémech. Fond, kam by kluby pro tyhle chvíle hráčům něco odkládaly, je podle nás jednoznačně skvělá myšlenka," shodnou se oba někdejší reprezentanti.

Asociace Haindlové za šest let svého působení takový projekt nerozjela, ale jeho šéfová má po ruce zdůvodnění: "Aby se něco takového mohlo realizovat, musela by se mezi organizacemi hráčů a klubů uzavřít kolektivní smlouva," naznačuje, že by muselo dojít k jednání, jaké známe třeba z hokeje na úrovni NHL a hráčské odborové organizace NHLPA.

Jenže úroveň vztahů mezi její ČAFH a Ligovou fotbalovou asociací, sdružující české profesionální kluby, nikdy na takovou úroveň nedospěla. Mnohé kluby, včetně Sparty, svým hráčům účast v České asociaci fotbalových hráčů dokonce zakazovaly.

"Já se k České asociaci fotbalových hráčů nechci moc vyjadřovat. Z toho, že jsme založili unii novou, asi vyplývá, že činnost ČAFH nepovažujeme za dostatečnou. Oslovovali mě delší čas nejen hráči, ale i funkcionáři a kluby, že by bylo dobré nějakou opravdovou hráčskou unii se širším záběrem založit," naznačuje Pešír, že jeho organizace vzniká i v souvislosti s poptávkou po subjektu, který by k jednotlivým otázkám zaujímal méně vyhrocená, tedy schůdnější stanoviska.

"Hráčská fotbalová unie nevyhledává konflikty, předchází sporům, klade důraz na komunikaci s kluby," uvádí ostatně Pešírova organizace ve svých prezentačních tiskových materiálech.

O České asociaci fotbalových hráčů v ní nenajdete ani slovo, přesto osoby věci znalé snadno rozluští, že se vůči subjektu Markéty Haindlové přímo vymezují v každé druhé větě.

ČAFH, vedená Poborským, vznikla za Haška

Kupříkladu když Pešírova Hráčsksá fotbalová unie zdůrazňuje své zcela transparentní a jasné stanovy, odkazuje tím na fakt, že ČAFH si při svém vzniku uzákonila praktickou neodvolatelnost zakládajících členů ze svého vedení.

Věta z Pešírova programu, která plánuje profesionální a korektní vztahy s kluby, FAČR, LFA, Asociací fotbalových agentů, ČOV, ČUS a dalšími institucemi zase jen podtrhává, s kým vším je Haindlová po léta na kordy.

Mnohé vychází z historického pozadí. ČAFH vznikla na jaře 2011 a jejím prvním prezidentem se stal Karel Poborský, tenkrát člen výkonného výboru FAČR. Viceprezidentkou byla od začátku Haindlová, v té době předsedkyně Odvolací a revizní komise FAČR. To vše v době, kdy českému fotbalu velel Ivan Hašek. Ten však už v červnu 2011 funkci šéfa českého fotbalu opustil.

Z vedení ČAFH se později stáhl i Poborský a osiřelá Haindlová se začala velmi ostře vymezovat vůči novému vedení asociace, které reprezentovali Miroslav Pelta s Romanem Berbrem. Před čtyřmi lety Haindlová vyhlásila dokonce úmysl kandidovat na pozici předsedkyně FAČR. Kluby, které jí daly takzvanou nominaci, se v zápětí potkaly na hřišti s tím, že jim sudí začaly udělovat kvanta červených karet - více zde.

Haindlová a její organizace se později podílely na dialogu, ze kterého vyplynuly základní náležitosti hráčských smluv. Další její další jednání s FAČR se týkala úprav přestupního řádu a zavedení zaměstnaneckých poměrů pro fotbalisty v České republice.

Představitelé FAČR jí v těchto souvislostech opakovaně vyčítali nekonstruktivní, až demagogické postoje, kdy Haindlová například hráčům zdůrazňovala, že i nový přestupní řád počítá s takzvanými tabulkovými hodnotami, ale zapomínala dodat, že ty už zůstávají jen v amatérském fotbale. A když fotbalistům vykreslovala výhody zaměstnaneckých poměrů, opomínala podotknout, že by pak výplatu dostávali zdaněnou.

Možná i proti Pešírova Hráčská fotbalová unie deklaruje nyní důraz na "plnění slibů a dohod a podávání kompletních informací".

Pešír chce hráče zastupovat zdarma: Není to tak těžké

Tomáš Pešír vystoupil proti Markétě Haindlové už v červnu 2014, kdy naznačil, že se v ČAFH netransparentně hospodaří s prostředky, které přicházejí od FIFPro, Mezinárodní asociace fotbalových profesionálů. Haindlová ho zažalovala pro pomluvu - a věc následně vyzněla do ztracena.

Haindlové se tehdy zastavil Vladimír Šmicer, který spolu s Haindlovou, právníkem Václavem Červeným a dalšími ex-fotbalisty Davidem Střihavkou a Horstem Sieglem tvoří výkonný výbor současné ČAFH. Odstřižen z něj byl pro údajnou nečinnost Pavel Horváth, který se proti tomu vymezil žalobou, kterou ale pro média odmítl jakkoli dále komentovat.

Pešírova Hráčská fotbalová unie zdůrazňuje že členství v ní je zdarma a že by své členy taktéž zcela bez nároku na odměnu zastupovala v arbitrážních řízeních. V nich hráči uplatňují své nároky, které jim kluby odpírají.

Takových sporů Haindlová absolvovala na straně fotbalistů desítky, aktuálně je kupříkladu ve hře spor Radka Dosoudila s příbramským klubem, který možná dojde až do soudní lavice.

Když Pešír zdůrazňuje, že by jeho HFU zastupovala své členy zdarma, neříká to samozřejmě zbůhdarma. Haindlová, jakožto zástupkyně hráčů v arbitrážním řízení, se totiž mění z prezidentky ČAFH v advokátku Markétu Haindlovou, která jako odměnu za svou aktivitu inkasuje obvykle deset procent vymáhané částky.

"Přitom stačí jen znát řády FAČR, obvykle jsou to dost jednoduché věci. Prohlašuji, že jsem připraven hájit v takových řízeních zájmy našich členů osobně a zcela zdarma," říká Pešír.

"To mi nezbývá, než mu v tom ohledu popřád hodně štěstí," podotýká na adresu bývalého fotbalisty bez právního vzdělání Markéta Haindlová, která sportovní právo přednáší i na Právnické fakultě UK.

Pešír chce v Unii víc členů, než má Haindlová. Vše platí ze svého

Česká asociace fotbalových hráčů financuje svou činnost z příspěvků FIFPro, je totiž jejím exkluzivním členem pro české území. Navíc vybírá i členské poplatky. "Je to pro naši činnost nutné, zajímalo by mě, z jakých prostředků chce aktivity své Unie finanovat Tomáš Pešír, když je tak nezávislá, jak ji prezentuje," podotýká Markéta Haindlová.

Hráčská fotbalová unie nyní podle slov svého předsedy žádné zdroje financování nemá a poplatky vybírat nehodlá. "Věřím, že v dohledné době uzavřeme smlouvy s partnery, kteří naši činnost profinacují," vzývá Tomáš Pešír příchod sponzorů. "Do té doby jsem připraven financovat všechno ze svého," prohlašuje. Zároveň hodlá v budoucnu aspirovat na členství ve FIFPro a vytlačit z této pozice organizaci Haindlové.

Ta začátkem února prezentovala výsledky auditu provedeného společnostsí Deloitte, podle kterého ČAFH zastřešuje 1325 členů. "Pokud je tomu tak, budeme chtít samozřejmě pod křídly Hráčské fotbalové unie uvítat mnohem větší množství fotbalistů a fotbalistek, a to i z nižších soutěží. Naše členská základna bude zcela transparentní, jsme připraveni prezentovat ji i na našich webových stránkách," říká Pešír.

Co se týče arbitrážních řízení, Haindlová v minulosti několikrát apelovala na FAČR, aby se urychlila a zefektivnila činnost sboru rozhodců. Pešírova organizace je v tomto ohledu ještě ostřejší, zbytečné průtahy chce řešit razantněji, nynější dvoustupňové řízené zhutnit na pouhý jeden stupeň rozhodování. "Ať všechno řeší sbor rozhodců, je zbytečné, aby pak ty věci ještě znovu projednávala arbitrážní komise, tu je možné zrušit," říká Pešír.

Plánuje, že hráčům ve spolupráci s Unií trenérů zpřístupní lépe než dnes trenérské kurzy. Plánuje i osvětu v otázkách dopingu či nebezpečných svodů spojených se sázením na zápasy. "To děláme samozřejmě taky," krčí Haindlová rameny.

Obě organizace pak hodlají organizovat letní kempy pro hráče bez kontraktu.

Kostky jsou vrženy, už blízká budoucnost ukáže, která z organizací dokáže práva hráčů obhájit efektivněji. Každý z fotbalistů si teď může vybrat hned na dvou adresách.

autor: Luděk Mádl | před 35 minutami

