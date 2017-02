Brankářský pořízek Shaw má průšvih. Dával si svačinu během zápasu s Arsenalem a nahrál sázkařům

před 1 hodinou

Wayne Shaw, brankář fotbalového Suttonu, si zavařil, když se v pohárovém zápase proti Arsenalu přímo na střídačce domácích pustil do sendviče. Kvůli následnému pozdvižení v klubu skončil.

Londýn - Fotbalový brankář Wayne Shaw v závěru pondělního osmifinále Anglického poháru proti Arsenalu vzbudil pozornost, když se přímo na střídačce domácího Suttonu pustil do sendviče, jak se ale dnes ukázalo, zadělal si tím na problémy. Na situaci, že stotřicetikilový pořízek a kultovní postava týmu z páté ligy během utkání něco sní, totiž jedna ze sázkových kanceláří přijímala sázky v kurzu 8:1.

Pětačtyřicetiletý Shaw okamžitě odmítl, že by měl na takovou možnost vsazeno on nebo některý z hráčů, v rozhovoru pro list Daily Mail ale připustil, že pár přátel a fanoušků to mohlo udělat.

Kvůli možnému porušení pravidel o sázení teď Shaw čelí disciplinárnímu řízení ze strany Fotbalové asociace. Případ prošetří také komise spravující sázkařský trh v Británii, jak oznámil její šéf Richard Watson.

Shaw, jenž v týmu působí jako hrající trenér brankářů, se dnes se v reakci na pozdvižení, které jeho chování vyvolalo, rozhodl z klubu odejít. "Wayne nabídl dnes odpoledne předsedovi svou rezignaci a ta byla přijata," potvrdil kouč Suttonu Paul Doswell. "Je to smutný konec velmi dobrého příběhu," dodal.

Doswell nicméně neměl pro Shawovo gurmánské vystoupení na lavičce příliš pochopení. "Nevím, jestli to byla sázka. Ale nepřekvapilo by mě to. Wayne se tím sice stal celosvětovou hvězdou, ale já si nemyslím, že to na nás vrhá nejlepší světlo," řekl.

