Sparta vrže. Rada snad zvládne odrhovačky od Šlapeta. Ale přeladí pak někdo Spartu na Depeche Mode?

Sparta volbou trenéra Petra Rady mnohé překvapila. Tentokrát chtěla jednat rychle, a tak hbitě ukázala na "oldschoolového" kouče, co na tříměsíční brigádu mohl dorazit okamžitě, bez průtahů. Tak trochu jako údržbář, co má zažehnat probíhající katastrofu, jako záplata. Kdo však Spartě vrátí sny a vize?

Glosář - Na rovinu, Petr Rada není zrovna trenérské jméno, ze kterého by příznivci Sparty padali úžasem do mdlob. Vlastně je tak trochu prototypem "oldschoolového" rutinéra, jehož mysl vskutku nečeří vlnky romantických vizí spojených s éterickou krásou snů o fotbale zítřka. Opanoval ji namísto toho prostý a neměnný princip: "Tři body - a jedno jak."

Za ty roky už si Petr Rada vysloužil i visačku stále se recyklující položky zdejšího ligového inventáře, na jejíž strohé cestě disciplíny a urputnosti kouč blyštivé trofeje zatím spíše míjí.

První asociací na jeho jméno bývá pak u veřejnosti obvykle mužíček komicky pulzující podél bílé postranní čáry fotbalového hřiště, zotročený svou neuhasitelnou vznětlivostí. Totální pruďas.

Není proto divu, že jméno Petra Rady, ať už v nabízejícím se porovnání s jeho sparťanským předchůdcem Davidem Holoubkem, jehož mladistvé charisma vyvolalo u četných fandů Sparty jeho až "beatlesácky" nekritický, poblázněný kult, či snad v konfrontaci s Pavlem Vrbou, v poslední dekádě jasně nejúspěšnějším českým koučem, po němž Sparta stále touží, vyvolalo na sociálních sítích prakticky jednolitou vrstvu sparťanské frustrace.

A to v situaci, kdy včera večer ze zákulisí pronikly informace, jež jako první přinesl deník Aktuálně.cz, že nenastane-li už při hledání trenéra Sparty nějaký nečekaný zvrat, měl by být právě Petr Rada představen už dnes coby nový, byť patrně (jen) dočasný, kouč Sparty - vice zde. Smlouvu by měl dostat na tři měsíce

Pak tedy bude jen na něm, zda výsledky své práce prokáže, jestli sparťanská fanouškovská frustrace z jeho blížícího se angažmá na Letné opravdu byla na místě, či nikoliv.

Sparta našla nového kouče nečekaně rychle

Co se v pondělí stalo? Sparta nejprve od prvního týmu po sérii jeho slabých výkonů i špatných výsledků odvelela trenéry Davida Holoubka (vrátil se k mládeži) a Tomáše Požára (bude se už plně věnovat funkci sportovního ředitele).

A pak Sparta začala hledat náhradu. Pavel Vrba jako první oslovený podle všeho odmítl požadavek Sparty, aby na Letné začal pracovat okamžitě. Proto Sparta bleskově změnila strategii a zaměřila se na angažování trenéra, který by ji vedl nikoli dlouhodobě, alespoň však ve zbytku sezony, tedy v březnu, dubnu a květnu.

A za tímto účelem se podle několika zdrojů hbitě domluvila s Petrem Radou, u kterého mimo jiné velmi ocenila, že je bez závazků. Takže hned po pondělním jednání může klidně řídit už úterní trénink Sparty a v pátek tým vést do ligového zápasu proti Zlínu.

Je možné, že jednání s Pavlem Vrbou Sparta znovu oživí v letních měsících, kdy patrně bude hlavního kouče hledat zase. Už nyní se ale jeví jako poměrně bizarní zjištění, že jeden klub, v našem případě Sparta, jedná v rámci jediného dne s trenéry tak výrazně odlišnými, jakými právě Pavel Vrba a Petr Rada bezesporu jsou. Byť jeden z nich je v očích Sparty kandidátem společného úsilí "na dlouhé časy" a ten druhý vlastně jen na záskok.

Jednáte-li s originálním a mezinárodně úspěšným koučem ranku Pavla Vrby a vzápětí přeladíte na Petra Radu, který už sice před Spartou vedl i Slavii a reprezentaci, jenže výsledky ani hrou svých týmů obvykle nijak zvlášť neoslnil, ten rozdíl mezi nimi vážně vynikne.

Vrba a Rada… Když to jen malinko přeženu, přijde mi, jako byste v den, kdy jednáte s oběma jmenovanými, tak trochu řešili dilema, zda si na váš podnikový večírek pozvete Depeche Mode, anebo spíš skupinu Šlapeto.

Když se té hudební analogie podržíme, lze říct, že dvojice Požár - Holoubek vlastně na jaře nevyprodukovala nic, co by se byť v přeneseném slova smyslu dalo hudbou nazývat. Řekněme, že šlo o škvíkání falešných tónů a zmatenou kakofonii prázdných zvuků.

A tak zatímco svět poslouchá Depeche Mode, Sparta si teď zprvu klade nižší cíle. Zkusí v průběhu tří měsíců popolézt o jediný stupínek výš a chytit alespoň hrubý rytmus primitivního hospodského šramlu, který lidstvu předvádí právě třeba zmíněná skupina Šlapeto (viz ukázka).

Na podzim poslední s Příbramí, teď jde učit Spartu

Pro výuku takto nízkých forem "šramlovitého" fotbalu si vybrala muže, který tomu svou úspěšností odpovídá. Na podzim Petr Rada jako trenér na lavičce poslední Příbrami zapsal ve 12 zápasech do tabulky jen 9 bodů. A když mu pak v zimě šéf klubu Jaroslav Starka v rámci hledání finančních úspor uvnitř klubu "nabídl" drastické snížení platu, Rada pochopil, že má z Příbrami odejít.

Koho by tehdy napado, že s další trenérskou štací na něj počká zrovna Sparta, že?

Petra Radu čeká úkol naučit jí zase alespoň základy fotbalu, které jako by v úvodu jara úplně zapomněla. Třeba jak se správně postavit při standardních situacích nebo když soupeř vhazuje aut.

Soudě podle výběru průměrného trenéra Petra Rady touží se nyní Sparta z kakofonie zoufalství dostat na úroveň průměrných hospodských odrhovaček. Jenže jsou příznivci Sparty zvědaví na průměr? A postačí vůbec průměr alespon v české ligové konkurenci?

Aby se Sparta znovu stala sama sebou, musí rozhodně co nejdřív opustit noty průměrnosti, podle jakých hraje třeba Šlapeto a trenér Petr Rada. A vyladit se zase co nejdřív na "level" Depeche Mode, na kterém operuje třeba Pavel Vrba. Nebo i další trenéři, které Sparta bude muset objevit, pokud jí dá Vrba v létě košem.

Teď jen, aby toho špičkového učitele hudby opravdu našla. Aby pak nemusela už navždycky zůstat u odrhovaček typu Nando, ty jsi myš fórová. S nimi by díru do Evropy nejspíš neudělala.

Tam se hraje muzika podle jiných not, než těch, co si s sebou od štace ke štací nosí Petr Rada. Teď tedy s nimi k údivu mnohých dorazil i na Spartu.

Facebooková stránka autora: Luděk Mádl - Aktuálně.cz

