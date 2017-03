Bouřlivák Rada má teď údajně největší šanci stát se novým koučem fotbalové Sparty

před 40 minutami

Mezi kandidáty aspirujícími na uvolněnou trenérskou židli ve fotbalové Spartě má mít nejblíž k cíli bývalý reprezentační kouč Petr Rada. Shodly se na tom tři zdroje.

Praha - Mnohé to možná překvapí. Ale po pondělních horečnatých jednáních se jako nejžhavější kandidát na pozici hlavního trenéra fotbalové Sparty jeví podle zákulisních informací osmapadesátiletý Petr Rada.

Tři obvykle velmi dobře informované zdroje Aktuálně.cz se v podvečerních hodinách shodly, že právě Rada je velmi blízko podpisu smlouvy se Spartou a veřejnosti by mohl být jako její nový kouč představen už v úterý.

"Ano, šance Petra Rady jsou nyní opravdu velmi vysoké," glosoval situaci člověk blízký vedení letenského klubu, dobře obeznámený s vývojem jednání. Samotnému Petru Radovi se redakci bohužel dovolat nepodařilo.

Jak známo, Sparta v pondělí informovala, že u ligového A-týmu končí v trenérských rolích jak Tomáš Požár, tak David Holoubek. První z nich zůstává sportovním ředitelem klubu, druhý jmenovaný se vrací na mládežnickou základnu Sparty na Strahově. Důvodem jejich odvolání od mužstva byly neuspokojivé výkony a výsledky v úvodu jarní části sezony.

Sparta by se pod taktovkou nového trenéra ráda představila už v pátek, v ligovém utkání proti Zlínu.

Média dnes unisono zmiňovala, že první oslovenou osobou bude s vysokou pravděpodobností bývalý reprezentační kouč Pavel Vrba. Zároveň se ovšem předpokládal Vrbova nevelká chuť naskakovat do Sparty v rozjeté sezoně.

Signály svědčící o tom, že prvním na forhontu by teď měl mít Petr Rada, by logicky měly odpovídat tomu, že s Vrbou si Sparta neplácla, přinejmenším v rámci zmíněné varianty, že by mužstvo převzal okamžitě.

S tím by Petr Rada neměl nejmenší problém, po rozlučce s Příbramí, kterou na podzim nepřivedl na lepší než šestnáctou příčku tabulky, má teď na rozdíl od řady dalších potenciálních kandidátů volné ruce. Může naskočit hned. A právě v tom může Sparta ve své neutěšené situaci spatřovat aktuálně jeho velkou devizu.

Petr Rada odehrál velkou část své aktivní fotbalové kariéry v Dukle Praha, 11x reprezentoval Československo. Jako trenér se v lize objevuje už od roku 1998. Vedl mimo jiné Slavii, Teplice, Plzeň, Jablonec, Liberec, Jihlavu a na podzim Příbram, odkud odešel v zimní přestávce.

V letech 2008-09 vedl i českou fotbalovou reprezentaci, jeho snaha o postup na MS 2010 do Jižní Afriky však úspěšná nebyla.

autor: Luděk Mádl | před 40 minutami

