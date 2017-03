Když Konatého v Rusku vyloučili, ucítil mladoboleslavský šéf Dufek další šanci. Na léto vábí Bičíka

před 34 minutami

Josef Dufek, šéf fotbalistů Mladé Boleslavi, hodně sází na spolupráci s pražskou Spartou. Ale v neděli ji chce v lize porazit.

Praha - Když Josef Dufek, šéf fotbalového klubu z Mladé Boleslavi, přemýšlí o posilách, dost často začíná pohledem na širší kádr Sparty.

"A kluci ze Sparty k nám, myslím, i rádi chodí, mají to pár kilometrů od Prahy můžeme si pomoci vzájemně," říká Dufek, který už loni jednal se Spartou třeba i o příchodu Tiemoka Konatého, chlapce z divokých vajec, co někdy září, jindy ovšem třeba také stávkuje. A pak se k nevoli části publika do ligového týmu zkouší z juniorky vracet.

"Když ho teď nedávno v Evropské lize vyloučili, přiznám se, že mi zase v hlavě naskočila ta varianta, že bychom se mohli pokusit Konatého získat. Podle mě totiž patří mezi nejzajímavější hráče v lize. Ale Sparta se rozhodla si ho v kádru ponechat, dala to jednoznačně najevo tím, když ho nasadila hned do následujícího zápasu s Bohemkou. Takže na žádná konkrétní jednání už pak ani nedošlo. Uvidíme, co bude dál," říká Dufek.

Teď v zimě si ze Sparty půjčil 22letého Jakuba Nečase, který už se za prvoligovou šanci odvděčil trefou do teplické sítě. A jako hostující sparťan v Boleslavi stále působí i Marek Matějovský. Vzhledem k tomu, že v neděli přijede právě Sparta, budou mít tihle dva, tedy Nečas s Matějovským, v tomto kole volno. Dohody o jejich hostování jim start ve vzájemném utkání zapovídají.

"U Marka je předpoklad, že mu 30. června vyprší jeho kontrakt se Spartou a stane se naším hráčem. Takže bude-li všechno v pořádku a bude-li Markovi držet zdraví, už na podzim Spartě v boleslavském dresu klidně může dát gól, to se tak přece obvykle stává, ne?" usmívá se Dufek.

Bývalých sparťanů najdeme na mladoboleslavské soupisce hned několik. Jsou tu Lukáš Pauschek, Adam Jánoš, zmínění Marek Matějovský s Jakubem Nečasem, ale také Tomáš Přikryl a sparťanskou minulost má i dlouhodobě zraněný Jakub Rada.

"Ovšem sparťanů už jsme tu měli i víc. Do reprezentační formy se u nás v nedávné minulosti dostal třeba Jirka Skalák," připomíná Dufek. V minulé sezoně podával v boleslavském dresu výborné výkony Aleš Ćermák - pohříchu, ve Spartě se mu na ně zatím úplně navázat nepodařilo.

S Budinským to neklaplo, tak líčí na Bičíka

Dalším sparťanem zapůjčeným do města automobilů měl být Viktor Budinský, ale kvůli administrativnímu šmodrchanci tahle záležitost musela k ledu. "To se někdy stane," nevyvolává kvůli tomu Dufek zlou krev. Teď boleslavskou situaci řeší Jan Šeda, v létě by ale Dufek ze Sparty rád přivedl brankáře Davida Bičíka.

"Končí mu tam smlouva, tak jsme se o tom předběžně bavili. Ale může se stát cokoli, třeba že Koubek, který je teď sparťanskou jedničkou, odejde do ciziny a na Letné třeba ještě Bičíkovi smlouvu prodlouží. Je to otevřené a teď je ještě předčasné to řešit," dodává boleslavský boss, který teď svůj klub registruje na 5. příčce průběžné ligové tabulky.

Už je to přitom pěkně dlouho, co fotbalisté Mladé Boleslavi dokázali v lize naposledy zvítězit. "Čtrnáctého října na Bohemce," má příslušné datum v hlavě přesně uložené Josef Dufek, šéf středočeského klubu.

Od té doby Boleslav v lize zaznamenala 6 remíz a 3 porážky, přičemž do té bilance jsou započítány i tři nerozhodné výsledky, jež zatím na jaře uhrála pod novým trenérem Martinem Svědíkem.

Cílem je Evropa, z ligy či přes pohár

"Už by bylo na čase s tím něco udělat a vítězstvím zase jak sebe, tak naše fanoušky potěšit," říká bojovně před nedělním zápasem, ke kterému do Boleslavi, jak už jsme zmínili, přijede Sparta. Ta ovšem letos zatím bojuje spíš sama se sebou než se soupeři.

"Ale v takové situaci už jsme Spartu viděli několikrát. A vždycky se z toho, i díky té fanouškovské síle, kterou za sebou má, dokázala zvednout. Na to utkání se samozřejmě v klubu moc těšíme a věřím, že naši příznivci jsou na tom stejně," zdůrazňuje Dufek.

Stejně jako v předchozích sezonách by i tentokrát rád útočil na evropské poháry. "Situace je o to složitější, že se k silné dvojici Sparta - Plzeň přiřadila i Slavia, a pak už těch pohárových příček mnoho nezbývá. Vždycky vám někdo vyletí nahoru nečekaně, jako tentokrát Zlín, konsolidované jsou i Teplice, ale zabojujeme o to. V lize i v poháru, kde nás ve čtvrtfinále čeká souboj na Bohemians," rekapituluje Dufek. "Chceme samozřejmě uspět na všech frontách, ale dobře víme, že ti ostatní také," dodává s úsměvem.

Facebooková stránka autora: Luděk Mádl - Aktuálně.cz

autor: Luděk Mádl | před 34 minutami

Související články