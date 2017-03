Spartě chybí emoce a zápal. Nevím, zda je tým špatný charakterově nebo typologicky, řekl kouč

před 27 minutami

Pražská Sparta prohrála i druhý venkovní zápas ligového jara. Po prohře 0:1 v Mladé Boleslavi se Letenským titul ztrácí v mlze, což dobře ví i trenér Sparty Tomáš Požár. Společně s brankářem Tomášem Koubkem rozebírají i další problém současné Sparty.

Praha - Fotbalová Sparta prohrála v Mladé Boleslavi 0:1 Po druhé venkovní porážce v řadě začíná Letenským mizet titul v dáli. Naopak čtvrtá Boleslav a pátý Zlín ztrácejí na Spartu už jen čtyři body.

"Těžko se můžeme bavit o titulu, když prohrajeme dvě ze čtyř utkáních. Venkovní zápasy nezvládáme, takže těžko můžeme bojovat o titul," hodnotí jeden z trenérů Sparty Tomáš Požár.

Sparta na jaře odehrála s Evropskou ligou už šest soutěžních zápasů, ale z vítězství se radovala pouze po utrápených výkonech v lize s Bohemkou a Duklou. "Nejsme ten tým z podzimu, který dokázal vyhrát šestkrát v řadě. Každý z nás musí začít od sebe a nekoukat kolem sebe a čekat, že to za nás někdo jiný udělá," hledá cestu z krize brankář Tomáš Koubek.

"Je ještě brzy po zápase, ale určitě se sejdu s vedením a situaci v týmu musíme řešit. Musíme si vyhodnotit, jak vypadá mužstvo a jakým způsobem půjdeme dál," prozrazuje Požár. "Nehrajeme dobře. Nevím, zda je tým špatně složený charakterově nebo typologicky. Prohráváme souboje, nejsou tam emoce, nedokážeme udržet balón, dobře kombinovat. Nejsme v dobrém rozpoložení," dodává Požár.

A s nižším sebevědomím blízce souvisí i další problém momentální Sparty. Téměř žádná komunikace na hřišti. "Máme typologicky kluky, kteří jsou buď mladí a nebo prostě nejsou zvyklí mluvit. Nikdo je k tomu nevedl, protože to nepotřebovali a měli hráče kolem sebe, kteří to dělali za ně. Je otázka, zda to v někom dokážeme probudit," přemýšlí Koubek.

Chybí Spartě vůdce?

"Mužstvu se nedaří a těžko potom hledat někoho, kdo zvedne prapor. Momentálně tam nikdo takový není," pokračuje na stejné téma Požár. "Nebudu dirigovat kolem sebe, když nepodám dobrý výkon. Hráč musí hrát dobře a mít sebevědomí, aby mohl koučovat své spoluhráče," dodává Koubek.

Přesto má současná Sparta ve svém kádru ostřílené hráče, kteří prošli reprezentací nebo kvalitními evropskými soutěžemi. "Je jasné, že když jsou někteří hráči celou svou fotbalovou kariéru zvyklí nemluvit, tak to v nich jen těžko probudíme," myslí si Koubek, který se několikrát během zápasu snažil křičet i na své spoluhráče ze středu pole.

Sparta se v závěrečných minutách mohla dostat do tlaku, ale fanoušci Letenských zhruba deset minut před koncem naházeli na hrací plochu pyrotechniku a jedna z dýmovnic skončila dokonce ve vedlejším sektoru.

"Fanoušci nemohou být nadšení z toho, co vidí. Nedáváme jim důvod k tomu, aby se mohli radovat. Samozřejmě nemůžeme souhlasit s tím, co se dělo na tribuně, ale my jsme dneska neprohráli kvůli fanouškům," nevymlouvá se Požár. "V kabině po zápase vzplály emoce, probíralo se tam spoustu věcí. Je vidět, že to hráčům jedno není, chtějí se s tím poprat," dodává na závěr kouč Sparty.

