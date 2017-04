Ze zápasu Slavie v Karviné viděli fanoušci na ČT sport pouze část. Kdo nese zodpovědnost?

před 39 minutami

Fotbalový fanoušek se musel během 23. kola spokojit pouze s omezenou částí přímého přenosu duelu Slavie v Karviné. Šéf ČT sport Jiří Ponikelský a výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta se nemohou shodnout, kdo je odpovědný za kolizi termínu hokejové extraligy a fotbalové ePojištění.cz ligy.

Praha - Kdo se chtěl minulou sobotu dívat na utkání fotbalové ePojištění.cz ligy Karviné se Slavií, které bylo na programu České televize, musel si počkat až na druhý poločas. Přímý přenos totiž narušilo play off hokejové extraligy.

V hokejové vyřazovací části se od pátého zápasu jednotlivých sérií hraje prodloužení až do rozhodnutí. Zápasy se tedy mohou výrazně prodloužit, přesně tak jako v rovněž sobotním šestém zápase semifinálové série mezi Hradcem Králové a Brnem.

"Vše má nějaký vývoj, zápas vybíráme 21 dní před jeho začátkem. A osmnáct dnů před duelem Karviné se Slavií jsme žádali Ligovou fotbalovou asociaci o přesunutí výkopu na 15:00, protože jsme věděli, že v hokejovém play off hrozí nekonečné prodloužení, ale LFA nám nevyhověla," tvrdí Jiří Ponikelský, výkonný ředitel ČT sport.

Jenže veřejnoprávní televize vznesla podle výkonného ředitele Ligové fotbalové asociace Tomáše Bárty nemožný požadavek. "Přesně 10. března jsme oznámili, že se zápas Karviné se Slavií bude hrát 8. dubna od 20:15. V ČT o tom věděli, ale až 20. března nás požádali, zda bychom mohli zápas přesunout na 15:00."

Měnit termín není snadné

"Kluby na nás tlačí, aby se 25 dnů před zápasem už neměnil termín výkopu zápasu a televize po nás chtěla změnu 18 dní před zápasem. Už máte prodané reklamy do rádií, všude visí plakáty, máte nasmlouvanou pořadatelskou službu, hasiče, zdravotníky. Je to velký zápas pro celý region a je možné změnit výkop utkání maximálně o půlhodinku," oponuje Bárta.

Pro tvrzení LFA hraje také fakt, že je program celého letošního play off znám už od 4. března. Rozpis zápasů vyřazovací části tedy už před více než měsícem určil, že v sobotu 8. dubna se může hrát šestý teoreticky nekonečný zápas semifinálové série. A tak se i stalo.

"Někdo z programového oddělení České televize udělal chybu a fotbal by se potom měl posouvat, tak proč se neposunul hokej, který mohl začít od tří nebo od čtyř hodin odpoledne," ptá se Bárta. "Věděli, že se v ten den bude hrát hokej. A začnou v 17:20, čekali na zázrak?" dodává.

"Fotbal se musí vysílat před hokejem"

Jenže právě ohledně posunutí hokejového zápasu v České televizi ani neuvažovali. "Jiné řešení ten problém nemá. Fotbal prostě musí začít před hokejem právě kvůli té možnosti nekonečného prodloužení. Posunutí hokeje pro mě není systémovým řešením," vysvětluje Ponikelský.

Otázkou ale je, zda k Ponikelského systémovému řešení muselo dojít. "Kdyby nám v televizi řekli už na tom začátku března, že v sobotu 8. dubna je na programu potenciální šestý zápas semifinále play off extraligy, tak bychom termínově uhnuli na tu třetí odpolední a neměli bychom s tím problém, ale museli by nám to říct dříve než osmnáct dnů před zápasem," vysvětluje Bárta.

Část zápasu Karviné se Slavií nakonec Česká televize vysílala na svém webu, přestože nevlastní internetová vysílací práva. "Už před zápasem Karviné se Slavií jsme domluvili, že bychom v případě prodloužení hokeje pustili fotbal na internetu. Agentura, která se stará o vysílací práva, pochopila naši situaci a vyhověla nám," pokračuje Ponikelský.

Tím, že televize neodvysílala celý zápas, riskuje dodatečný postih ze strany společnosti STES, která zabezpečuje mediální smlouvy pro prezentaci fotbalu ve sdělovacích prostředcích. "Samozřejmě i smlouva s vysílateli pamatuje na nějaké sankce, ale na druhou stranu pro mě to je až poslední instrument. Musím říct, že dlouhodobě máme nastavené vztahy tak, že si oboustranně poměrně konstruktivně snažíme vycházet vstříc," mírní situaci generální ředitel společnosti STES Martin Malík.

Přesto se dá očekávat, že se alespoň hlavní sponzoři fotbalové soutěže ozvou. "Došlo k tomu, že nebyly naplněny veškeré komerční předpoklady našich partnerů. To je první věc, se kterou se musíme nějakým způsobem popasovat. Ale když budu vycházet z historie jednání s partnery, tak věřím, že najdeme společnou cestu, jak se dohodnout, aby naše reklamní povinnosti byly bezezbytku naplněné. A druhá věc je, aby se něco podobného do budoucna nemohlo opakovat," doplňuje Malík.

Zakladatel a spolumajitel společnosti ePojištění.cz, která je titulárním sponzorem fotbalové ligy, Dušan Šenkypl má ostatně pro termínovou kolizi pochopení. "Naprosto na rovinu si myslím, že šlo o rozhodnutí televize, které v daný okamžik chápeme. Věřím tomu, že kdyby se hrál extrémně důležitý ligový fotbalový zápas z hlediska konečného vývoje sezony, tak by se situace otočila a televize by upřednostnila fotbal."

