Opava a Znojmo nepodpořily nový formát ligy, výhrady měla i Slavia

Nový herní formát první fotbalové ligy našel u klubů podporu. Proti byly pouze druholigové týmy Opava a Znojmo, kterým se nelíbí změna sestupových kritérií. Výhrady měla i Slavia.

Praha - Pouze druholigové celky Opava a Znojmo hlasovaly proti novému hernímu formátu první fotbalové ligy. Nelíbí se jim změna sestupových kritérií, které ubere jedno jisté postupové místo týmům z Fotbalové národní ligy. Místo toho si celky na druhém a třetím místě FNL budou muset postup vybojovat v baráži. Jinak však změnu vítají.

"S celkovým návrhem souhlasíme, ale nelíbí se nám prostupnost mezi první a druhou ligou, proto jsme nemohli návrh podpořit," řekl ČTK předseda představenstva Opavy Marek Hájek. "Nechceme vytvořit ještě větší propast mezi první a druhou ligou. Takto se ty nůžky ještě více otevírají," přidal prezident Znojma Ota Kohoutek.

V současnosti má druhá nejvyšší soutěž jistotu dvou postupujících celků. Podle dnes schválené změny formátu však od sezony 2018/19 bude mít jistý postup jen vítěz FNL. Tým na druhém místě sehraje dvojutkání s 15. týmem první ligy a tým na třetím místě se čtrnáctým. Pokud prvoligové celky v dvojutkáních uspějí, udrží se v nejvyšší soutěži. Druhá liga tak může mít i tři postupující, ale také jen jednoho.

"Současná možnost postoupit z prvního a druhého místa přímo do první ligy nám přijde jako atraktivnější model. Rozdíl mezi kluby první a druhé ligy je hrozně velký, a jakmile dojde k přímému měření, tak jsem sám zvědavý, za jak dlouho se někomu z druholigistů povede v baráži uspět na úkor prvoligisty," řekl Kohoutek.

Slavia měla pochybnosti

Výhrady měla i Slavia, která nakonec hlasovala pro návrh. "Už od samého počátku diskuzí o změnách herního systému první a druhé ligy vyjadřovala Slavia své vážné pochybnosti o nutnosti, správnosti a smysluplnosti tohoto kroku. V rámci LFA však byla se svým názorem na nový model profesionálních soutěží až na výjimky osamocena," uvedla Slavia v prohlášení.

"Slavia v této situaci nechtěla vystupovat z pozice klubu se silnými vlastníky destruktivně, ale naopak se rozhodla postupovat solidárně k ostatním. A byť si i nadále zachovává své výhrady k novému modelu profesionálních soutěží, rozhodla se hlasovat pro změny podporované drtivou většinou profesionálních klubů," uvedla Slavia.

Opavě by se více zamlouval například německý model, kde z bundesligy sestupují poslední dva celky a šestnáctý jde do baráže se třetím týmem druhé ligy. Což dává nižší soutěži o jedno garantované postupové místo více. "Určitě by to byla větší jistota pro celou druhou ligu, že se může někdo do první ligy dostat," prohlásil Hájek.

Oba překvapilo, že se na jejich stranu nepřidalo více druholigových klubů. "Podobný názor mělo i více klubů, ale nakonec se přiklonily k tomu, že je to dobrá změna. My se Znojmem jsme toho názoru, že by ta prostupnost mohla být více garantovaná," uvedl Hájek. "Myslel jsem si, že budeme více držet jednotu, ale dopadlo to, jak to dopadlo. Jsem sám zvědavý, jak to bude fungovat," dodal Kohoutek.

Jinak však nový herní formát vítají. "První liga díky tomu bude atraktivnější a je to pozitivní změna. Musíme však hájit své zájmy, proto jsme nemohli hlasovat pro," vysvětlil šéf Znojma. "Celkově jde o skvělý návrh. Podřídíme se názoru většiny a budeme změnu ctít," dodal předseda Opavy.

