Výhře navzdory potřebuje Sparta doléčit. A nejen obrazně. Imunologické testy u hráčů nedopadly dobře

Fotbalisté Sparty v lize porazili Brno, přestože v týdnu prošli někteří z nich atakem virózy. Není to překvapivé, nedávné imunologické testy nedopadly u Letenských optimálně.

Glosář - Jde to, ale dře to, mohli tentokrát svorně pravit zástupci prvních tří týmů průběžné tabulky ePojisteni.cz ligy. Plzeňští museli o výhru urputně bojovat v Hradci Králové, Slavia v Karviné - a Sparta měla i doma poměrně dost starostí se Zbrojovkou Brno.

Když teď odhlédneme od jejích klíčových problémů, souvisejících s personální politikou při tvorbě managementu i kádru, projevily se u Sparty opět i potíže zdravotní. Tentokrát trochu jiné, než jakým už na Letné uvykli, tedy ve formě častých zranění. Nyní přišla viróza, která se projevovala průjmy a zvracením. A zasáhla řadu hráčů v kabině sparťanského A-týmu.

"Od středy až do sobotního předzápasového tréninku chyběli Venca Kadlec, Daniel Holzer, Lukáš Mareček a Matěj Pulkrab, kteří měli virózu a zvraceli. U nich jsme vůbec nepředpokládali, že by mohli být proti Brnu k dispozici," svěřil se trenér Petr Rada na pozápasové tiskové konferenci.

"V sobotu všichni trénovali, takže jsme věřili, že by to mohlo být dobré. Jenže v neděli ráno přišel Aleš Čermák, kterému se motala hlava a měl rovněž střevní potíže, takže jsme ho poslali rovnou domů. Po obědě odpadl i Venca Kadlec, který měl podobné příznaky," doplnil kouč.

Zmínění Mareček i Pulkrab se nakonec objevili v základní sestavě a jistě v tom od nich byl i kus sebeobětování.

Podobné virózy, nebo i horší nakažlivá onemocnění, čas od času udeří v leckteré kabině sportovního týmu. Stoprocentní obrana nejspíš neexistuje, byť hráči jsou pod prakticky permanentním zdravotním dohledem a v rámci prevence dostávají vitamíny, vhodné potravinové doplňky a podobně.

Jenže paradoxně právě u Sparty se možná podobný atak virózy dal očekávat s o něco větší pravděpodobností než jinde. Několik zdrojů Aktuálně.cz se totiž shodlo, že při hledání příčiny, proč se už vlastně rok a půl táhnou se Spartou série nejrůznějších zranění, nechalo vedení klubu před nedávnem provést u hráčů speciální testy.

A ty přinesly nečekaný výsledek. Zjistily, že velká část hráčů nemá v optimálním stavu imunitu svého organismu. Ta je tím pádem relativně oslabená a náchylná k nemocem či zraněním.

Výsledky testů Spartu zaskočily. A začalo se uklízet

Zdroje se shodnou, že Sparta okamžitě nechala vydezinfikovat šatnu a veškeré zázemí, kde se běžně hráči pohybují. Vyměnila prý dokonce i uklizečky a dbá nyní na to, aby nikde nezůstával opravdu ani náznak špíny. Na Letné se zabývali i myšlenkou změnit hotel, na kterém tým před zápasy v rámci soustředění obvykle nocuje.

Jak vidno, stav a výkonnost týmu mohou (možná) někdy ovlivňovat i věci, o kterých by mnohé z nás nejspíš nenapadlo uvažovat. Ale ďábel se někdy skrývá v detailu.

Nejen výsledky na hřišti, ale i kontrolní imunologické testy časem Spartě ukáží, jestli se vydala správnou cestou, nebo zda bude zapotřebí ještě radikálnějších opatření.

I celé zázemí, ve kterém se sparťanský A-tým připravuje, už by prý potřebovalo modernizaci a zkvalitnění. Alespoň podle znalců letenského prostředí, s nimiž reportér Aktuálně.cz, pod slibem zachování jejich anonymity, o věci hovořil. Slavia či Plzeň už jsou podle nich v otázce zabezpečení regenerace či třeba vybavení a dispozic posilovny o kus dál.

A tím se obloukem zase dostáváme k úrovni letenského managementu a otázkám typu, jestli například skutečnost, že váš bratr hrával hokejovou NHL, postačuje jako doklad vaší kompetence řídit největší sportovní klub v zemi.

Bez funkční obrany to asi opravdu nepůjde

Sparta-Brno 3:2. Pro fanouška letenského týmu je jistě klíčovým zjištěním, že jeho oblíbený tým vyhrál. Jak praví klasik "Důležitý jsou body a na ostatní se vy..r."

Nicméně ti alespoň trochu rozumnější si jistě všimli, že to jaksi pořád zdaleka není ono. Ani nemůže, protože totální zázraky se den ze dne a z týdne na týden prostě nedějí.

Derby je přeci jen specifický mač, ve kterém se Sparta před týdnem blýskla urputností, zdravou herní agresivitou a silou vůle.

"Všednější" zápas s Brnem už ale opět připomněl staré bolístky, zejména v defenzivní fázi. Navíc je patrně prohloubil a znovu zvýraznil i vynucený návrat Michala Kadlece do základní sestavy. V derby jmenovaný nehrál kvůli kartám, leč proti Brnu potkal stejný problém Váchu, takže Mareček musel místo něj do zálohy a Kadlec zase zpátky na stopera. Bylo by jistě nespravedlivé sypat úplně všechno na jeho hlavu, ale viditelné potíže se prostě vrátily.

Nejenže Brno na Letné dvakrát skórovalo. Ale když to trochu přeženu - hrát místo Řezníčka v neděli Lewandowski, skončil nejspíš zápas orientačně tak 3:6.

Trenér Petr Rada sice změnil zónový styl bránění standardních situací na osobní, ale zase se objevily chyby. Stejně tak i v běžné hře při častém netaktickém postavení hráčů, sparťanům v mnoha ohledech stále chvílemi hoří základní automatismy.

Lze jistě řešit i řadu dalších témat, třeba že David Lafata i v inovovaném Klubu ligových kanonýrů předstihl 196. a 197. gólem své ligové kariéry Václava Daňka a hrne se k Antonínu Hájkovi a hlavně kótě 200 - více zde.

Fandy Zbrojovky, stejně jako příznivce letenských konkurentů v boji o titul či poháry zase jistě zaujala penalta, kterou sudí Jílek nařídil po Šuralově pádu v pokutovém území.

Na rozdíl od slávisty Mingazova, který si před týdnem v derby ještě před kontaktem viditelně nadskočil, aby se mu lépe letělo, šel tentokrát Šural cíleně do "zapomenuté" nohy brněnského protihráče.

Uvidíme, co řekne komise rozhodčích, mně osobně ta situace připomínala slavné Limberského vystoupení "Kontakt tam byl" po střetu s Hušbauerem. A po mém soudu by se takové penalty pískat neměly.

Na druhou stranu si myslím, že Pavel Zavadil měl být vyloučen poté, co nakopnul Davida Lafatu. A je celkem jedno, jestli hodně, nebo málo. Prostě to bylo kopnutí do protihráče v přerušené hře. A za to se podle mě ve fotbale uděluje červená karta.

Veřejnost tak má k dispozici spoustu dalších podtémat k diskusím. Pro Spartu je ale podstatné, že dokud bude takhle propadat v defenzivní fázi, bude mít problémy všude.

Limberský se vyžlutil, před Spartou v ohrožení osm Plzeňských

Hradec Králové-Plzeň 0:1. Po zápase létaly po sociálních sítích vtipy, že jestli se v Plzni vyhazují trenéři za herní projev, tak tohle Bečka navzdory vítězství přežít nemůže.

Plzeňská hra byla kostrbatá až běda, navíc Viktoria Ottmarovou zásluhou neproměnila penaltu, ale pro Západočechy platí stejná hlavní pointa, jakou se mohli opájet třeba sparťani. Domů se jelo se třemi body. A to je zhruba tak všechno, co je tentokrát mohlo uspokojit.

Za zmínku jistě stojí, že 4. žlutou kartu v sezoně "vyfasoval" Limberský, takže si nezahraje v příštím kole proti Slovácku. Ale o týden později už bude na pražské Letné moci nastoupit bez omezení.

V tomto ohledu se ve složitější situaci ocitlo hned několik "tříkartových" plejerů Viktorie, kteří si na osudové čtvrté napomenutí budou muset proti Slovácku dát opravdu pozor. Podle oficiálních stránek ligy jde o Kozáčika, Hejdu, Hubníka, Matějů, Kopice, Petrželu, Zemana a Hromadu.

Pro zajímavost: Ve sparťanském kádru jsou před výletem do Jihlavy třemi kartami obtěžkáni (marod) Costa, Mareček, Čermák a Pulkrab.

Nejlepší náhradník ligy? Slávista Mešanovič

Karviná-Slavia 1:2. Když už jsme u těch karet, v derby slávistům scházeli Bořil se Sýkorou, tentokrát ze stejného důvodu Hušbauer. V záloze zaskočil po dlouhé době Ščuk, ještě větší chmury možná trenéru Šilhavému způsobovalo lehčí zranění kanonýra Škody. Jenže v tomto ohledu zbytečně. Mešanovič dvěma góly prokázal, že lepšího náhradníka v lize asi opravdu nenajdete.

Ale Karviná zase kousala velmi nebezpečně, stejně jako s Plzní. I pohárové utkání, které si tak trochu jako odvetu střihne ve středu v Edenu, by asi bylo velmi bláhové vnímat jako předem rozhodnuté. Budu se opakovat, ale tým, který z mnohdy bezejmenných hráčů v Karviné trenér Jozef Weber vybudoval, vážně stojí za pozornost.

Trpišovského hvězda uvadá, Šmejkalova stoupá

Teplice-Liberec 3:1. Vedle Webera je dalším trenérem, o kterém se poslední dobou začíná mluvit čím dál častěji, teplický Daniel Šmejkal. V přímém souboji teď "sejmul" i kolegu Trpišovského, který už od středy ví, že další pohárové tažení už se Slovanem na podzim nepřidá. A v Teplicích přišly další rány: zranění Kúdely a pak hloupé oplácení, za které byl vyloučen Potočný. Už takhle mají v Liberci použitelných hráčů málo, před mačem s Duklou ubyli další. A na sestupovou hranu má Slovan pořád náskok pouhých 6 bodů.

Chovanec: Realita, nebo spíš čísi bujná fantazie?

Jablonec-Zlín 2:0. Navzdory pohárovému postupu přes Liberec přinesl deník Sport v minulém týdnu spekulaci, že by prý na zlínské lavičce mohl trenéra Páníka vystřídat Jozef Chovanec. Obvykle dobře informované zdroje Aktuálně.cz zmiňují, že Chovanec prý jen prostě v pražském hotelu Intercontinental seděl na kávě se zlínským manažerem Zdeňkem Grygerou, když je tam redaktor Sportu zahlédl a vznikla z toho konstrukce rozvinutá deníkem na tiskové strany 1, 2 a 3. Uvidíme, teď se po další zlínské porážce může ukázat, kdo měl pravdu.

Anebo je snad ta pravda skryta někde uprostřed, to znamená, že padnout sice opravdu může strůjce podzimních zázraků a slabších jar Páník, ale nahradit ho může někdo jiný? Zlín sice drží pátou, tedy hypoteticky "evropskou" příčku, ale Teplice už se zezadu výrazně přibližují. A v sobotu hrají právě ve Zlíně.

S Pražáky? To je jim hej!

Dukla-Mladá Boleslav 1:2. Středočeši by asi potřebovali hrát pořád jen s pražskými týmy. Na jaře porazili jen Spartu, v poháru na penalty Bohemians a v sobotu Duklu. Na čtvrté, tedy pohárové místo, jim to ale zatím pořád postačuje.

Jeden kouč kariéru probouzí, druhý pohřbívá?

Bohemians-Jihlava 1:0. Výsledek utkání nejspíš zdejší fotbalové bafíky utvrdil v platnosti rčení "nové koště dobře mete", které, pravda, příliš neprospívá koncepční práci, zato občas přihraje nějaký ten klíčový záchranářský bod. S jeho pomocí začal Martin Hašek v Ďolíčku zachraňovat i svou trenérskou kariéru, naopak Michal Bílek renomé špičkového trenéra, co to jen neumí s médii, na jihlavské štaci zrovna dvakrát neobnovuje…

Pomůže zase oblíbený výlet do Jablonce?

Slovácko-Příbram 1:0. Díky Šumulikoského trefě už se asi domácí prakticky zachránili (mají 29 bodů), zato hostím už se jejich záchranářské varianty dost zužují. Teď hostí Karvinou, pak jedou do Jablonce. Mnozí si ještě vzpomenou, jak si odtamtud posledně ve 30. kole odvezli potřebný bod. Vážně jsem zvědav, co letos.

