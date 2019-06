Svoboda: Nadstavbu hodnotím pozitivně. Návštěvnost zhoršilo počasí a MS v hokeji

před 3 minutami

I když předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda vnímá kritiku premiérového ročníku nadstavbové části první ligy, je s ní spokojen. Hodnotit její přínos chce až po třech letech, do dalšího ročníku se žádné velké změny nechystají. Nižší návštěvnost podle něj ovlivnilo chladné počasí a také světový šampionát v hokeji na Slovensku.

"Jsme přesvědčeni, že 30 kol je prostě málo. Když vezmu prvních 20 ligových soutěží v Evropě, nehraje snad nikdo jen na 30 kol. Z našeho pohledu je tahle varianta nejoptimálnější, tak jsme ji zkusili pustit a po nějaké době, aby došlo k vyhodnocení. Po nějaké době, ne po jedné sezoně, aspoň po třech. Co to přináší a co ne," řekl novinářům Svoboda.

Nadstavba je schválena na dobu neurčitou. "Na to, že to byl první ročník, tak to hodnotím pozitivně. Slyším kritické hlasy, nebudu říkat, že ne. Ale na to jsem si zvykl, že my jsme taková země, která kritizuje od začátku vše. Změní se formát Fed Cupu a Davis Cupu, je to špatně. Finále Evropské ligy v Baku, je to špatně. MS v hokeji má 16 týmů, to nám taky nevyhovuje," prohlásil Svoboda.

Nadstavbu kritizovali prakticky všichni trenéři z šestičlenné skupiny o titul, jejíž pořadí zůstalo stejné jako po základní části. Dramatičtější byl boj v prostřední skupině o Evropu pro sedmý až desátý celek a ve skupině o záchranu, případně následné baráži.

"Kouzlo měla skupina o záchranu. Třeba Bohemka byla 20 minut od skupiny o Evropu a pak byla pár sekund od účasti v baráži. Ale nikde není psáno, že to příští nemůže být naopak. Ano, ve skupině o titul byly letos velké bodové rozdíly. Ale i tak. Kdyby plzeňský Kovařík na Slavii netrefil tyč, mohlo to být jinak," podotkl Svoboda.

Nadstavba příliš netáhla fanoušky. Bez baráže se odehrálo 37 utkání a pouze na osm z nich přišlo více diváků než na duel stejných soupeřů v základní části.

"Bylo to ovlivněno dvěma momenty. Zaprvé bylo extrémně hnusné počasí. Jel jsem na první zápas baráže Sparta s Baníkem a bylo pět a půl stupně. Věřím, že v příštích deseti letech tak studený květen nebude. A druhý moment, který návštěvnost ovlivnil, bylo mistrovství světa v hokeji v Bratislavě. Kdyby to bylo v Lotyšsku, takovou pozornost to nepřipoutá. Tady byla mediální prezentace extrémní. To je život, musíme se z toho poučit, je to naše chyba," podotkl šéf ligy.

Majitelé a představitelé klubů jsou podle něj s nadstavbou na rozdíl od trenérů spokojeni. "Neformálně jsem se s nimi bavil na galavečeru a jejich názory jsou veskrze pozitivní. Neuvažujeme o žádných dramatických změnách. Je potřeba odehrát aspoň tři ročníky. Nebudeme se bavit o zásahu do systému určitě na základě jednoho ročníku," řekl Svoboda.

"Budeme se zabývat tím, jestli zařadit vložené kolo, nebo všechno odehrát během víkendů, protože v týdnu všude chodí méně diváků. A samozřejmě řešit začátky utkání, což je věčné téma. Plus lepší komunikace. Ale že bychom něco měnili fatálně, to ne," dodal Svoboda.