Fotbalisté se chystají na Bulhary, analyzovali soupeřovu obranu

před 1 hodinou

Čeští fotbalisté se druhým dnem chystají na páteční domácí zápas kvalifikace mistrovství Evropy proti Bulharsku. Po pondělním srazu a úvodním podvečerním tréninku si už dnes reprezentanti u videa poprvé rozebrali hru balkánského soupeře a zaměřili se na jeho obrannou činnost.

Trenéra Jaroslava Šilhavého může těšit, že nikdo z 23 nominovaných hráčů nemá zásadní zdravotní problémy. S týmem se připravují i obránci Ondřej Čelůstka s Markem Suchým, kteří měli na srazu drobné potíže, záložník David Pavelka s lehkou virózou trénoval v pondělí sám, ale na páteční utkání bude připraven.

"Dnes dopoledne jsme měli obrannou fázi Bulharů. Začínáme dostávat informace, všichni je nasáváme. Ještě máme dva dny na to, abychom se na to dobře připravili na hřišti a byli na pátek nachystaní," řekl novinářům brankář Tomáš Vaclík.

Český celek přivítá v pátek Bulhary na Letné a v pondělí bude hostit v Olomouci Černou Horu. Po vysoké březnové porážce 0:5 v úvodním duelu kvalifikace v Anglii potřebují reprezentanti v nadcházejícím dvojutkání zvítězit, neboť na šampionát postoupí první dva týmy ze skupiny.

"Cítíme povinnost, že bychom ty zápasy měli zvládnout, a hlavně je chceme zvládnout. Oba dva jsou doma, takže bychom měli nasbírat plný počet bodů. Dneska jsou soupeři vyrovnaní, takže to nebude lehké. Budeme chtít útočit a mít hru v rukou," prohlásil navrátilec do reprezentace útočník Libor Kozák.

Reprezentanti se chystají na to, že v zápase s Bulhary budou oproti březnovému duelu v Anglii více na míči. Přípravu jim ale mírně komplikuje fakt, že soupeř se v pátek poprvé představí pod vedením nového trenéra Krasimira Balakova.

"Záleží, co tam nový trenér udělá. Co jsem slyšel, tak chtěl hrát rozestavení 4-3-3, držet balon, hrát ofenzivně. Ale uvidíme, jestli během jednoho srazu je schopen překopat tým k obrazu svému, nebo se to bude odvíjet od těch základů, co měli předtím. V tomhle je to pro nás trošku taková neznámá. Nemáme úplně nějaký materiál, od kterého bychom se mohli aspoň trochu odrazit," řekl Vaclík.

"Co jsme viděli z minulých zápasů, tak je to organizované mužstvo, vychází z obrany a hlídají si střed. Když se nechají rozběhnout a kombinačně rozhodit, ukážou se jejich díry v obraně. Myslím si, že naší hrou, naší běhavostí je můžeme nachytat a tam potom udeřit," dodal Kozák.