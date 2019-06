Šéf ligy Svoboda: Video roli plní. Jeho absence v baráži nemůže omlouvat chyby sudích

před 2 hodinami

Předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda je přesvědčen, že uplynulá baráž o první ligu, kterou provázely kontroverzní výkony sudích, nebyla o tom, že při utkáních scházel videorozhodčí. Absence pomocné technologie by podle něj neměla sloužit jako omluva pro chyby rozhodčích.

Navzdory několika sporným situacím je Svoboda s použitím videa v uplynulé ligové sezoně spokojen. Od příštího ročníku bude technologie asistovat u čtyř zápasů z kola a od jara možná až u pěti.

"Video hodnotím pozitivně. Nechci, aby se stalo záminkou, že tím budeme omlouvat výkony rozhodčích, ať už tam ten VAR je nebo není. Před dvěma lety tady žádné video nebylo a rozhodčí to taky museli odpískat. Je to videoasistent, takže má pomáhat k tomu, aby nedošlo ke zjevným průšvihům. A to to video plní," řekl novinářům Svoboda, šéf LFA, která řídí profesionální soutěže.

Po neúspěšném boji v baráži a víkendové odvetě s Karvinou vedení Jihlavy kritizovalo údajně tendenční řízení obou zápasů se Slezany a vyzvalo k rezignaci předsedu komise sudích Jozefa Chovance. Kontroverzní průběh měl i závěr druhé odvety baráže v Příbrami, kde rozhodčí nastavil navzdory dlouhému přerušení jen tři minuty a v závěru proti hostům otočil faul. Zbrojovka stejně jako Jihlava do ligy nepostoupila.

Místopředseda Fotbalové asociace ČR Roman Berbr v České televizi prohlásil, že hlavní chybou baráže byla absence videa.

"Technicky nebylo možné zajistit nasazení VAR na všechna čtyři utkání baráže, a to mimo jiné z důvodu nutného schválení druholigových stadionů od IFAB (Mezinárodní pravidlové komise) nebo dostatečně kvalitního TV přenosu. Můžeme to příští rok začít řešit dva měsíce dopředu, nějakou dobu to trvá. Ale nehledejme za vším VAR. Má řešit fatální věci, o tom baráž nebyla," mínil Svoboda.

V uplynulé sezoně video poprvé asistovalo u tří utkání z kola a poté ve všech duelech nadstavbové skupiny o titul. Přesto v zápasech, kde technologie rozhodčím pomáhala, došlo ke kontroverzním situacím.

V derby sudí obrali Slavii o dvě penalty proti Spartě. Naopak v zápase na hřišti Bohemians 1905 zase technologie červenobílým pomohla, když rozhodčí neuznali "Klokanům" vedoucí gól a za předchozí zákrok na opačné straně nařídili penaltu. Za podobné fauly se v jiných zápasech pokutový kop nepískal. Také ve finále poháru mezi Slavií a Ostravou navzdory přítomnosti videa sudí podle komise rozhodčích chybně nařídil penaltu.

"Videorozhodčí teď ukazuje problém, který fotbal má, a to je nejednoznačnost pravidel. Samozřejmě ne úplně vše se povedlo, ale realita je taková, že fatálních omylů, neregulérních gólů a vymyšlených penalt prostě dramaticky ubylo. To je fakt. Jestliže rozhodčí mají na zápase VAR a rozhodnou blbě, není to problém videa," podotkl Svoboda.

Rozhodčí, jejichž komise nespadá pod LFA, ale pod FAČR, se Svobodou po sezoně zatím řešili jen šéfové Brna a Jihlavy. "My jsme odehráli sezonu a jediní dva, kteří mi volali, s kterými jsem řešil rozhodčí, byli (brněnský) Václav Bartoněk a (jihlavský) František Vaculík. Buď jsou ostatní spokojeni, nebo nezavolali. Máme 19. června ligové grémium, budeme se tím taky zaobírat, uvidíme, jak se k tomu postaví kluby," řekl Svoboda.

Od další sezony video na jednom utkání z kola přibude. "Samozřejmě já bych byl nadšený, kdyby šlo do všech zápasů. Ale vše je to otázka peněz, zatím jsou jen nejrůznější proklamace. Jedna věc je přání a druhá jsou fakta. Od příští sezony čtyři zápasy, od jara snad pět," uvedl Svoboda.