Mění se na Letné ovzduší? Fanoušci vypískali kotel za rasistický pokřik

před 36 minutami

Pondělní utkání se Zlínem bylo pro sparťanské fanoušky také ve znamení příprav na nedělní derby proti Slavii. K tomu už po léta patří antisemitský pokřik "Jude Slavie". V pondělním zápase ovšem zbytek stadionu odpověděl na pokřik sparťanského kotle pískotem.

Nebylo to v letošní sezoně poprvé, co se mezi tvrdým jádrem fanoušků a ostatními diváky na stadionu objevily neshody. V prvních jarních kolech tak několikrát pískali diváci na kotel po pokřiku "Ščasný ven".

Příznivci Sparty ze sektorů za bránou ve skandování antisemitského pokřiku pokračovali i při děkovačce hráčům. Ti se ovšem v tu chvíli otočili k fanouškům zády a vydali se směrem ke kabinám. "Přišla adekvátní reakce jak od zbytku stadionu, tak zároveň od samotných hráčů," řekl tiskový mluvčí Sparty Ondřej Kasík.

Sparta má potíže s pokřikem "Jude Slavie" řadu let. Přestože klub proti skandování činil dílčí opatření, dosud neuspěl. V pondělí se začalo zdát, že se něco mění.

"Jsme rádi za reakci směrem k tomu pokřiku od ostatních fanoušků mimo kotel," vyjádřil se Kasík. "Je to vážné téma, víme o tom, jako klubu se nám to nelíbí. Derby se blíží, takže oba fanouškovské tábory se na něj připravují. Byli bychom výrazně raději, kdyby se na to naši fanoušci chytali jinak, než pokřikem 'Jude Slavie'," doplnil.

K pokřiku se Aktuálně.cz už v roce 2017 vyjádřil ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát: "Jude není české slovo, je to slovo německé. Takto bylo vepsáno do Davidových hvězd, které z příkazu nacistů museli Židé v řadě zemí nosit na oděvu. Takto ocejchováni byli i židovští občané předválečné republiky deportovaní do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Pokud tedy někdo takový termín používá ještě dnes, otevřeně se hlásí k nacistickému antisemitismu," řekl tehdy.

Derby pražských S je na programu v neděli od 18 hodin v Edenu, vysílat jej bude O2 TV. Domácí budou hrát o udržení náskoku na čele tabulky. Třetí Sparta je stále teoreticky ve hře o druhou pozici, čtvrtý Jablonec na ni ztrácí 8 bodů.