Jude Slavie, temná skvrna derby. Je to všem jedno? Naposledy zakročil Ota Černý před devíti lety

Derby mezi Spartou a Slavií je díky tradici, která o nadcházejícím víkendu napíše své již 287. pokračování, svátkem a pokladem českého fotbalu. Jen se zeptejte Skotů, oč byly jejich sezony v posledních letech ochuzenější, když kvůli pádu Glasgow Rangers do nižších soutěží přišli fanoušci dočasně o jejich duely s Celtikem.

Praha - Každý svátek se dá něčím zkazit. Z nabídky skandovaných animozit pražského derby každého půl roku obzvlášť vyčnívá pokřik zaznívající jakoby z nejhlubších temnot: "Jude Slavie!"

V reakci na tento hlasitý projev sparťanských příznivců v roce 2008 nechal Otakar Černý, tehdy šéf sportu v České televizi, vypnout v průběhu přenosu z derby ruchové mikrofony. A to byl zhruba tak poslední moment, kdy se tu proti antisemitskému skandování někdo výrazněji vymezil.

Když se tématu věnovaly na podzim Hospodářské noviny, poskytly jim kluby jen strohá vyjádření. "V komunikaci s našimi fanoušky jednoznačně zdůrazňujeme náš zájem na tom, aby atmosféra, kterou vytvářejí, směřovala výhradně k podpoře našeho týmu," řekl Ondřej Kasík, ředitel komunikace Sparty. "Jakékoliv projevy xenofobního a rasistického chování nejen na tribunách odsuzujeme," formulovala odpověď Slavia ústy svého mluvčího Michala Býčka.

Richard Baček, předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, tehdy konstatoval: "Pokřiky typu,Jude Slavie‘ či,Smrt Spartě‘ patří mezi projevy s dehonestujícím charakterem ve vztahu k rase, barvě pleti, etniku, politice, náboženství, pohlaví či sexuální orientaci. A stejně jako projevy směřující k narušení integrity je považujeme za disciplinární přečiny."

Zatímco kvůli skandování typu "Pelta ven!" se v Česku nedávno přerušovaly zápasy, za "Jude Slavie" nanejvýš diváky pokárá hlasatel. A disciplinárka pak trest za tento poklesek započítá do pokuty, v jejíž kalkulaci se odrazí i další negativa, třeba použití zakázané pyrotechniky.

Nicméně se nezdá, že by si někdo ze zodpovědných s tímto problematickým pokřikem nějak zvlášť lámal hlavu. Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí, si je jist, že by jej měla stíhat i policie.

"Jednoznačně, je to antisemitský projev," říká. Osobně se snažil řešit věc i na půdě fotbalové asociace, ale bez většího úspěchu.

"Před časem jsme na to téma měli jednání s panem Peltou, předsedou Fotbalové asociace České republiky. Řekl nám, že taková skandování odsuzuje. Odkázal se ale na odborné posudky, které zmiňují, že může být obtížně prokazatelné, zda takové pokřiky odporují zákonu. Podle nás jsou takové projevy zcela nepřípustné a snažíme se v tom smyslu apelovat na všech úrovních."

Pokud jde o trestněprávní rovinu věci, řešila policie v roce 2008 trestní oznámení na neznámého pachatele. A ve svém usnesení konstatovala, že pokřik "Jude Slavie" nenaplnil skutkovou podstatu trestného činu podněcování nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv.

Miroslav Mareš z Masarykovy univerzity Brno, který se otázkám extremismu věnuje, podotýká: "Je otázka, jestli ti, kdo to skandují, vůbec vědí, co křičí. A jestli jim to lze prokázat." Podle Mareše je každopádně zjevné propojení chuligánské fanouškovské scény s ultrapravicí, která se identifikuje i s antisemitismem.

"Na druhou stranu tu neexistuje přesný původ, zdůvodnění toho pokřiku, vyplývajícího snad z něčích úvah o údajném židovském původu zakladatelů Slavie. Jeden soudní rozsudek v podobné věci už ovšem i v Česku existuje, za hanobení rasy a národa byly trestány osoby, které o příznivcích Baníku zpívaly jako o polských Židech," připomíná.

Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, vidí věc naprosto jasně. "Proč fanoušci Sparty křičí ,Jude Slavie‘? Bylo by zavádějící hledat v tom cokoliv jiného než projev antisemitismu," konstatuje a dodává:

"Jude není české slovo, je to slovo německé. Takto bylo vepsáno do Davidových hvězd, které z příkazu nacistů museli Židé v řadě zemí nosit na oděvu. Takto ocejchováni byli i židovští občané předválečné republiky deportovaní do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Pokud tedy někdo takový termín používá ještě dnes, otevřeně se hlásí k nacistickému antisemitismu. Pro neonacisty, obecně antisemity, je slovo Žid urážkou, nadávkou. Podobné je to s pokřikem,Polský Židi‘, který zase, pokud vím, směřují sparťanští fanoušci na příznivce Baníku Ostrava. Motivace je ale stále stejná: urazit, ponížit, dát najevo svůj antisemitismus."

Leo Pavlát v této souvislosti připomíná jedno setkání. "Před několika lety jsem byl přítomen schůzce majitele Sparty Daniela Křetínského s Františkem Bányaiem, tehdejším předsedou Židovské obce v Praze. Na tomto setkání se pan Křetínský od antisemitských projevů fanoušků Sparty distancoval a slíbil, že jeho klub bude tuto situaci řešit. Uběhla spousta času, ale žádnou aktivitu Sparty ani žádný posun k lepšímu jsem v tomto směru nezaznamenal," zmínil Pavlát na podzim pro HN..

