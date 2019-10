Hušbauer: V Plzni to nebyl náš zápas. Ale teď už si to můžeme pokazit jen sami

Záložník Slavie Josef Hušbauer jediným gólem rozhodl o vítězství 1:0 v Plzni ve šlágru 14. kola první ligy. Devětadvacetiletý fotbalista považuje devítibodový náskok v čele tabulky na druhou Viktorii za velký a cítí, že Pražané si cestu za obhajobou mistrovského titulu můžou pokazit už pouze sami.

Slavisté se ve Štruncových sadech dočkali první ligové výhry od května 2013 a po sérii pěti porážek. "Jsme všichni rádi, že jsme konečně uhráli vítězství po těch letech, co se nám tady nedařilo, a máme devět bodů náskok," řekl Hušbauer novinářům.

"Je to velký rozdíl a víme, že jenom sami si to můžeme pokazit. Ale je tu už velký náskok a byla by škoda to nějak zbytečně ztratit, takže budeme hrát furt stejně," doplnil dvacetinásobný reprezentant.

Uznal, že favorizovaná Slavia nepodala v Plzni úplně dominantní výkon. "Nebyl to náš zápas, tady se nám hraje velmi těžce a bylo to i dneska vidět. Plzeň hrála dobře, měla dobrý začátek i nějaké šance. My až kolem 30. minuty začali trošku držet balon, ale furt to bylo málo. Ke konci první půle jsme tam měli nějakou standardku a pak ten gól. Druhá půle už byla takový boj a spíš se čekalo, jestli dáme nějaký gól z brejku nebo oni po nějaké standardce," uvedl Hušbauer.

Šlágr rozhodl v páté minutě nastavení prvního poločasu, kdy po závaru zblízka dorazil míč do branky. "Bavili jsme se o tom s Tomášem Součkem, který to měl na hlavě a už měl dát gól, ale trefil Aleše Hrušku. Pak se to tam nějak odráželo a já už to měl jednoduché," popsal situaci bývalý hráč Sparty, Ostravy, Příbrami, Žižkova nebo italského Cagliari.

Pátou brankou v ligové sezoně dotáhl v týmové tabulce střelců Tomáše Součka. "Gólově je to pro mě velmi dobrý podzim. Jsem rád, že jsem hlavně dneska týmu pomohl gólově. Určitě herní stránka nebyla ideální, ale počítá se gól a výhra," konstatoval Hušbauer. "My se snažíme hrát jako tým a bojovat jeden za druhého. To se, myslím, dneska vyplatilo," dodal slávistický středopolař.

Svěřenci Jindřicha Trpišovského se představili v Plzni jen čtyři dny po náročném duelu se slavnou Barcelonou ve skupině Lize mistrů, které doma po boji podlehli 1:2. "Myslím, že ke konci už kluci, co hráli s Barcelonou, toho měli plné zuby. Byla škoda, že jsme nedali nějaký gól z brejku a víc jsme se neuklidnili," řekl Hušbauer.