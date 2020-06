Kotalův buddhismus dal dohromady i obranu Sparty, přesto může následovat Radův osud

Václav Kotal dovedl Spartu na třetí místo ligové tabulky, zlepšil hru v obraně a po koronavirové pauze zaznamenal pět vítězství ze šesti zápasů. Odolnost jeho díla sice prověří až těžké zápasy v nadstavbě, ale přesto je zjevné, že se mu podařilo dát mužstvu řád.

Působení Václava Kotala v mnohém připomíná nedávné angažmá Petra Rady, dalšího zkušeného fotbalového harcovníka, který přišel na jaře 2017 na Letnou zachránit špatně rozehranou sezonu.

Původně Rada dostal smlouvu na dobu neurčitou, ale od počátku byl částí fotbalové veřejnosti kritizován jako trenér ze staré školy, který nemá tým jak posouvat dál. V této atmosféře dokázal vtisknout mužstvu rozpoznatelný herní styl a z deseti zápasů prohrál jediný. To vše v situaci, když tým převzal na začátku jarní části, a neměl tedy vliv na složení kádru.

V takřka totožné části sezony převzal letos tým Kotal a Sparta i v jeho případě upozorňovala, že nejde o dočasné řešení. "Ovšem pokud se osvědčí," zněl dovětek.

Po výhře 2:0 na Slovácku se Sparta posunula na třetí místo a ukazuje se, že trenéru Kotalovi se podařilo vyřešit největší problém týmu. Dokázal zacelit děravou defenzivu a minimalizovat počet inkasovaných gólů.

Od koronavirové pauzy Sparta inkasovala jen tři branky v šesti zápasech, naposledy se do její sítě ve 26. kole trefil Ondřej Lingr, pak už nikdo. Ubylo také individuálních chyb a ze zpevněné obrany a větší jistoty v držení míče začíná těžit i ofenziva.

Kotal přinesl týmu klid a ustálil sestavu. Vystupuje jistě, ale až zenově klidně. Jeho chování kontrastuje s impulzivním a nervózním předchůdcem Václavem Jílkem a klid se přenáší i na mančaft. Nedělá unáhlené změny, snaží se držet kostru sestavy pohromadě, i když vzhledem ke zhuštěnému zápasovému programu některé hráče v základní jedenáctce rotuje.

Navíc jde do zápasu s jasným plánem, který dokáže efektivně aplikovat, což ukázalo právě poslední kolo. Do prvního poločasu vběhla mladá sestava včetně šestnáctiletého Adama Karabce. Ta sice přečkala několik šancí domácích, ale nepropadla. Na druhý poločas měl Kotal nachystaná střídání rychlých a zkušených hráčů, jejichž nástup do hry vedl k rozhodnému vítězství.

Přesto je třeba konstatovat, že ačkoli se Sparta v obraně zlepšila, v posledních pěti kolech narazila na soupeře, kteří její defenzivu příliš prověřit nemohli. Pokud bychom tabulku seřadili podle počtu vstřelených gólů, Karviná, Teplice, Opava i Slovácko by skončily ve skupině o záchranu, jediná Bohemka by byla devátá.

Proto mají současný trenér Sparty Kotal i například její bývalý kouč František Straka pravdu, že se teprve ukáže, jak na tom Letenští doopravdy jsou. Také Jílek zažil na konci podzimu sérii devíti zápasů bez prohry, i když z toho čtyřikrát remizoval. Spartu prověří až následující těžké zápasy.

Nejdřív středeční semifinále domácího poháru proti Plzni na Letné, pak doma v lize Liberec a Baník, výjezd do Plzně, doma Jablonec a ligovou sezonu zakončí utkáním v Edenu proti Slavii. Dostatečná prověrka k tomu, aby vedení Sparty zjistilo, jak může tým pod Kotalem pracovat.

Už poslední zápasy ale napovídají, že s totožným kádrem, jako měl před ním k dispozici Jílek, dokáže Kotal být efektivnější. Jak už bylo popsáno, hra defenzivy je najednou výrazně jistější, individuálně vyrostli cizinci Andreas Vindheim nebo David Moberg Karlsson, vedle Dočkala dokáže fungovat Guélor Kanga.

Podobně dal dohromady Spartu právě i Petr Rada. Přesto to vedení klubu před třemi lety nestačilo a na konci května 2017 povolala do funkce Andreu Stramaccioniho s jeho velkým realizačním týmem. Otázkou tak je, zda v nadstavbě Kotal dokáže své nadřízené o své kompetentnosti pro A-tým Sparty přesvědčit.