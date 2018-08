Komentář: Plzeň poslala kritikům důrazný vzkaz, sudí zachránil Krmenčíka. Sparta už zase zaostává

před 1 hodinou

Start letošní sezony v lecčems připomíná loňský ročník. Plzeň vykročila suverénně, Slavia za ní a Spartě to začíná drhnout.

Komentář - Šest kol, šest vítězství. Plzeň zůstává stoprocentní a podobně jako před rokem vstoupila skvěle do soutěže. Proti Boleslavi navíc ukázala kritikům, že dokáže vítězit i vyšším rozdílem než o gól.

Dobrou zprávou pro Západočechy je, že střeleckou formu potvrdil Michael Krmenčík. Boleslavi za 52 minut nasázel hattrick a se sedmi vstřelenými góly v šesti zápasech vede tabulku střelců. Šlápnutí na nohu Chaluše si ovšem mohl odpustit a sudí mu měl udělit druhou žlutou kartu, možná rovnou červenou. Nestalo se, a tak bude Krmenčík k dispozici i proti Slavii.

Aby dobrých zpráv pro Pavla Vrbu nebylo málo, dvakrát se trefil i další útočník Jakub Řezníček. Forma obou střelců je pro Viktorii velmi povzbudivá, vstupuje totiž do klíčové fáze sezony. Díky Lize mistrů ji čeká větší porce zápasů než většinu klubů v Česku. Navíc Západočeši rozhodně nechtějí být v bohaté soutěži jen jako komparz.

Soupeře v základních skupinách se Viktoriáni doví už tento týden a ve hře jsou samozřejmě nejlepší kluby planety.

To Sparta podruhé za sebou remizovala a po šesti kolech ztrácí právě na Plzeň už čtyři body, předskočil ji dokonce i Baník. V týdnu si kapitán Josef Šural posteskl, že od svého příchodu na Letnou ještě nic nevyhrál, a to už v klubu působí čtvrtou sezonu.

To jen dokazuje rozpoložení Sparty posledních let. Zatímco dříve "železná" lákala hráče kromě prestiže a finančních prostředků také úspěchy, teď to rozhodně neplatí.

Sparta neodehrála v Ďolíčku žádný skvělý zápas, ale díky Šuralovi se ve druhém poločase dostala do vedení. Zápas směřoval k hubenému vítězství, jenže domácí Bohemians svůj tlak dokázali přetavit v branku Závišky.

Šural na sebe bere na hřišti, a zřejmě i v kabině, roli lídra. Po zápase znovu vystihl, co jeho tým trápilo nejvíce. "Jako velký tým jsme měli zápas dohrát na 1:0, ale nezvládli jsme to," smutnil.

Jenže Sparta poslední sezonu a půl jako velký tým nehraje.

Z venkovních zápasů Letenští vozí vítězství jen výjimečně, slabší soupeře nedokáží jednoznačně porazit větším rozdílem a dobrou bilanci nemají ani ze zápasů se Slavií nebo Plzní.

Ještě méně veselo je ale na Dukle, která zůstává posledním klubem, který za šest kol nedokázal bodovat. Pražané po zásluze prohráli v Ostravě, i když jejich výkon nebyl špatný. Dukla má ale štěstí v neštěstí. Na dostřel stále zůstávají tři soupeři, navíc jí nahrává i nový formát.

Týmy, které zůstanou po 30 kolech v tabulce na 11.-16. místě čeká dalších pět kol, a tak budou mít šanci se na soupeře dotáhnout a vyhnout se přímému sestupu nebo baráži. Pokud situaci v Dukle budou brát s nadhledem, mouhou nad ní přemýšlet tak, že před sebou mají v podstatě kompletní sezonu, bráno optikou původního hracího formátu ligy.

V zápase opět ožil fenomén Baník a v tabulce se zařadil dokonce před Spartu. Přes 10 tisíc fanoušků sledovalo pátou výhru Ostravy v sezoně. Stadion slavil úvodní branku proti Dukle o to mocněji, že se ve 12. minutě trefil místní odchovanec Ondřej Šašinka.

Majiteli Václavu Brabcovi společně s trenérem Bohumilem Páníkem, sportovním ředitelem Markem Jankulovskim a srdcařem Milanem Barošem jako by se podařilo oprášit zašlou slávu. Start do sezony tomu jednoznačně nasvědčuje. A kdyby Baník neprohrál ve 2. kole nešťastné gólem v poslední minutě na Slovácku, mohl na tom být ještě lépe.