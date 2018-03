Komentář: Drnovice opět na ligové scéně. Slavii stačilo deset minut, polovinu týmů čeká perné jaro

před 5 hodinami

Fotbalová liga chce dobrý a atraktivní fotbal nabízet jako produkt. Pro začátek by ovšem stačilo zajistit důstojné hrací plochy.

Komentář - Do konce fotbalové ligy zbývá deset kol. Obvykle se věci s blížícím se finišem vyjasňují, tentokrát je ale situace na špičce tabulky i u dna zamotanější než před startem jarní části.

Po podzimu se zdálo, že Plzeň má titul v kapse. Náskok 14 bodů v čele se zdál nedostižný. Jenže po čtyřech jarních kolech se ztenčil na polovinu, i když má Viktoria ještě dohrávku v Ostravě k dobru. Na klidu Plzeňským nemůže přidat ani herní projev.

Produkt bychom měli, teď ještě nějaké hřiště

Jenže atraktivního, rychého, kombinačního fotbalu bylo v uplynulém kole k vidění pomálu. To neznamená, že by hráči z týdne na týden přestali umět hrát fotbal. Na vině byl ve většině případů špatný stav trávníků. Poznatky hráčů, trenérů a expertů napříč různými stadiony byly podobné. Hřiště byla tvrdá, suchá a nerovná. Fotbalovou hantýrkou: byly to pořádné "Drnovice".

Terén se řešil v Teplicích, na Slavii a nejvíc asi na Slovácku a v Karviné. Karvinským i sparťanům odskakoval míč snad při každé přihrávce. Hráči měli problém se zpracováním, a to včetně například technicky skvěle vybaveného Kangy. Ani v Uherském Hradišti se diváci mnoha pohledných momentů nedočkali. Míč byl jako z divokých vajec.

Za stavem hřišť pravděpodobně nestojí žádné spiknutí trávníkářů, nicméně těžko lze situaci v uplynulém kole považovat za standardní. Jistě, svou roli hrálo nejspíše klima, kdy se po tuhých mrazech rychle oteplilo. Trenér "klokanů" Martin Hašek ale na Slovácku trefně poznamenal, že právě kvůli těmto případům musí ligové stadiony splňovat poměrně přísné normy.

Polovinu ligy ohrožuje sestup

Ať už byl ale terén jakýkoliv, dvacáté ligové kolo rozdělilo týmy v tabulce na dvě poloviny. První osmička bojuje o místa zajišťující pohárovou Evropu. Celá druhá polovina tabulky je ale namočená v boji o záchranu.

Unikátní situace. Pouhé tři body od sestupu je i devátá Karviná. Největší radost má z týmů odvrácené strany ligového měsíce nejspíš Jihlava. Vysočina byla v zimě největším adeptem na sestup. V pauze se ovšem kormidla ujal trenér Martin Svědík a ze čtyřech zápasů s Jihlavou čtyřikrát zvítězil. Naposledy přesvědčivě 3:1 nad Duklou, která se naopak ocitla v boji o udržení.

Nejhůř je na tom Baník. I když má zápas k dobru, na záchranu ztrácí sedm bodů. Devět nových tváři v kabině zatím přineslo jediný bod ve třech zápasech a vedení došla trpělivost, trenéra Radima Kučeru po prohře 0:2 v Jablonci vypoklonkovalo a ohlíží se po náhradě.

Kdo by ho mohl nahradit? Spekulace skloňují jméno čerstvě nezaměstnaného Bohumila Páníka, extrenéra Zlína. Došlo by tak k trenérské "výměně". Současný zlínský kouč Vlastimil Petržela ještě nedávno vedl právě Baník.

Petržela má ale úplně jiné starosti. Ani ve druhém utkání pod jeho vedením Zlín nebodoval a zbytek jara pro něj bude extrémně náročný. Ševci jsou dva body od sestupu a v příštích dvou kolech je čekají zápasy proti Slavii a Plzni. A impulzivní trenér se opět opřel do některých hráčů.

Plzeň už není nedostižná

Vraťme se ale ještě k dění okolo "velké trojky". Plzeň ani napotřetí na jaře nezvítězila, svěřenci trenéra Vrby v utkání s Libercem cenili zuby pouze za nerozhodného stavu. Ve chvílích, kdy vedli, což bylo v utkání dvakrát, pouze přijímali rány. Tu poslední, vyrovnávací zasadil v 74. minutě Breite a Viktoria už neodpověděla.

Náskok Plzně na druhý tým se oproti podzimu ztenčil na polovinu, ve Štruncových sadech se rozhodně zvýší nervozita. Současná bohorovnost může mančaft na konci ligy ještě mrzet.

Slavia soupeře z Olomouce nijak výrazně nepřehrávala. Po náhodném gólu Hály dokonce sešívaní dlouho nemohli za nepříznivého stavu překonat brankáře Reichla. Tlak ale stupňovali, až se čtvrt hodiny před koncem trefil Škoda. Chvíli po něm se prosadili i Tecl a Van Buren, Slavia během deseti minut dokonale otočila zápas. Za týden proti Spartě by ovšem pouhá desetiminutovka totálního fotbalu nemusela stačit.

Jenže na Letné mají vlastních potíží dost. Premiéra se trenéru Pavlu Hapalovi nevyvedla podle představ. Remíza 1:1 z Karviné sparťany rozhodně nemůže uspokojit.

Nový trenér Sparty neměl téměř žádný čas tým připravit, oproti Stramaccionimu udělal čtyři změny v základní sestavě. Upřednostil zkušenější hráče včetně Lafaty, ten byl ale hodinu pobytu na hřišti utopený daleko od spoluhráčů a prakticky se nedostal do zakončení. To pro sparťany není týden před derby dobré znamení.