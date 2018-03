Plzeň znovu zaváhala. Slávisté otočili domácí zápas se Sigmou a pojistili si druhé místo

před 2 hodinami

Slavia sice s Olomoucí prohrávala, ale Milan Škoda v 74. minutě nastartoval obrat skóre. Jablonec potvrdil výbornou jarní formu.

Praha - Fotbalisté pražské Slavie otočili průběh nedělního zápasu 20. kola HET ligy s Olomoucí a po výhře 3:1 svému soupeři v boji o druhé místo tabulky odskočili na rozdíl pěti bodů. Při druhém gólu domácích poprvé v české nejvyšší soutěži videorozhodčí změnil původně neuznanou branku. Jablonec zdolal 2:0 poslední Baník Ostrava, jehož naděje na udržení tak dál klesají.

Slávisté útočili, ale první gól dala Sigma

"Jsem rád, že jsme vyhráli, že jsme to otočili a měli dostatek šancí. Náš výkon měl gradující tendenci. Je to důležitý krok, byl to zápas druhého se třetím. Ale hraje se o dalších 30 bodů," řekl na tiskové konferenci kouč Pražanů Jindřich Trpišovský.

Slavia začala náporem a hostující brankář se v osmé minutě musel hodně natahovat, aby vyrazil Hušbauerovu střelu. Na druhé straně se po chybě domácí obrany řítil do šance Hála, oběhl i gólmana Koláře, ale v pádu už zakončil jen slabě a míč se dokutálel mimo. V 18. minutě nabil za vápnem Hála Sladkému, který ale tísněn protihráčem zamířil vedle.

V 27. minutě dostal slávista Souček míč do sítě, sudí Orel však už předtím zapískal útočný faul. Na opačné straně musel proti střele aktivního Hály z úhlu zasáhnout domácí brankář Kolář.

Pražané v závěru poločasu stupňovali tlak. Reichl však vyrazil Stochovu ránu zpoza vápna a skvěle si už v první minutě nastavení poradil i s velkou šancí Škody.

Domácí pokračovali v náporu i po pauze, ale do vedení šla Sigma. Slávista Bořil v 57. minutě nechtěně prodloužil dlouhý nákop za obranu na Hálu a ten svůj samostatný únik proměnil střelou mezi Kolářovy nohy. Slávistický gólman inkasoval po předchozích třech soutěžních duelech s čistým kontem.

"Byl aut a já tam šel naslepo. Odrazilo se to ke mně a pak už jsem šel sám. Věděl jsem, že Kolář dává nohy od sebe, tak jsem ho zkusil prostřelit. Proletělo mu to mezi nohama," řekl Hála.

Pražané po inkasované brance vyvinuli obrovský tlak. V 66. minutě na zadní tyči mířil nad Bořil, po střele střídajícího Van Burena za již překonaným gólmanem zasáhla obrana a následně přestřelil Frydrych.

V 74. minutě Stochovu ránu z přímého kopu famózně vytáhl Reichl ze šibenice na roh, ale po něm už domácí udeřili. Po Deliho hlavičce napálil Sladký zblízka Škodu, od něhož se míč odrazil do sítě. Domácí kapitán tak gólově oslavil dnešní 250. zápas v české lize.

Slavia pokračovala v drtivém tlaku a v 81. minutě otočila stav. Po dalším rohu prodloužil Deli míč na zadní tyč, odkud jej Tecl doklepl do sítě. Sudí odmával ofsajd, ale Orel po poradě s videorozhodčím původní verdikt opravil. Poprvé v historii české ligy tak nová technologie změnila zprvu neuznanou trefu.

"Posledně nám tady video gól sebralo, teď se nám to vrátilo. Myslím, že rozhodčí i sám si to hned kontroloval. Byl jsem si skoro jistý, že to ofsajd nebyl," řekl Tecl. "Využitá šance v pravý čas? Doufám, že jo, ale zase je to jeden zápas, který nic neznamená," dodal.

Sigma vrhla všechny síly do útoku a srovnat mohl Hála, ale Slavii zachránil Kolář. Domácí v 84. minutě vyrazili do brejku, Van Buren nejprve trefil tyč, ale pak už dotlačil míč do sítě.

"Do obdrženého gólu byli schopni být naprosto rovnocenným soupeřem Slavii, ale síla Slavie je obrovská. Ještě když hrajeme na tu jejich tribunu, to frenetické publikum na jejich tribuně nás uvařilo.Byť soupeř otočil na 2:1, pak jsme zase měli čistou šanci na 2:2, Řezníček šel sám na gólmana. Pak už by to Slavia podle mě nezvládla," mínil trenér Sigmy Jílek, který v posledních dnech zápolí s nemocí, ale na lavičce nechyběl.

Jablonec ztrácí už jen bod na Spartu

Góly se o triumf Jablonce nad Baníkem zasloužili Martin Doležal a Vladimír Jovovič. Jablonec, který zvládl ve středu i pohárový zápas, tak na šestém místě ztrácí už jen bod na čtvrtou Spartu. Baník naopak na jaře zatím získal jen bod a je jasně poslední se ztrátou sedmi bodů na místa záchrany. Má však k dobru odložený zápas s Plzní.

20. kolo první fotbalové ligy:

Slavia Praha - Sigma Olomouc 3:1 (0:0)

Branky: 74. Škoda, 81. Tecl, 84. Van Buren - 57. Hála. Rozhodčí: Orel - Paták, Mokrusch - Zelinka (video). ŽK: Stoch, Souček, Tecl - Sladký, Hála, Plšek. Diváci: 14.117.

Slavia: Kolář - Frydrych, Jugas, Deli, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Danny (70. Tecl), Sobol (59. Van Buren) - Škoda (87. Bucha). Trenér: Trpišovský.

Olomouc: Reichl - Sladký, Radakovič, Polom, Falta - Zahradníček (83. Manzia), Houska (86. Yunis), Texl (70. Plšek), Kalvach, Hála - Řezníček. Trenér: Jílek.

FK Jablonec - Baník Ostrava 2:0 (0:0)

Branky: 50. Doležal, 78. Jovovič. Rozhodčí: Julínek - Pelikán, Pospíšil. ŽK: Fillo, Hlinka, Jirásek, Pazdera, Fleišman (všichni Ostrava). Diváci: 3420.

Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Lischka, Pernica, Zelený - Jovovič (86. Diviš), Trávník (82. Breda), V. Kubista, Masopust - Doležal, Chramosta (90. Čvančara). Trenér: Rada.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera (75. Diop), Procházka, Psyché, Fleišman - Jirásek, Hlinka - Fillo, R. Hrubý (58. Baroš), Granečný (46. De Azevedo) - Poznar. Trenér: Kučera.

Viktoria Plzeň - Slovan Liberec 2:2 (2:1)

Branky: 21. Chorý, 40. Krmenčík - 38. Pulkrab, 74. Breite. Rozhodčí: Marek - Hájek, Černý. Bez karet. Diváci: 9245.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský - Zeman (78. Petržela), Hořava, Čermák (86. Bakoš), Kovařík - Chorý (64. Kolář), Krmenčík. Trenér: Vrba.

Liberec: Hladký - Coufal, Kačaraba, Mikula, Kerbr - Oscar (81. Ševčík), Folprecht, Breite, Potočný (56. Wesley) - Bosančič - Pulkrab (90.+2 Havelka). Trenér: Holoubek.