Hapal po premiéře na lavičce Sparty: Máme na co navazovat, jen je třeba být aktivnější v ofenzivě

před 4 hodinami

Nově jmenovaný kouč Sparty Pavel Hapal byl po své premiéře, kdy remizoval 1:1 v Karviné, spokojený s výkonem. Ne však s výsledkem Letenských.

Ukázal vám zápas, že jsou problémy Sparty hlubší, než to původně vypadalo?

Neřekl bych, že problémy byly hlubší. První poločas jsme hráli zkušeně, škoda, že jsme nevyužili šance. Hráli jsme dobře dozadu, soupeř měl jednu šanci za celý zápas. Udělali jsme jednu chybu, a byl z toho gól. Ale nemyslím si, že by to bylo hlubší. Ale směrem dopředu jsme měli jsme být aktivnější, to je jednoznačné.

Udělal jste před utkáním čtyři změny, do sestavy se vrátil například David Lafata. Proč?

Lafata je kapitán, odtrénoval celou zimní přípravu. Šural je navíc zraněný, Juliš po dlouhodobější pauze. Moc na výběr jsem neměl. Ještě tam byl mladý Drchal, ten svou příležitost teprve dostane. Ale pro takové zápasy je třeba mít na hřišti co nejzkušenější hráče.

Jak hodnotíte Lafatův výkon?

Lafata to odpracoval, snažil se makat a napadat stopery. Škoda, že ho Stanciu nenašel v první půli před brankou, mohl dát na 2:0, a to by se Karviné špatně otáčelo.

Co vám zápas ukázal? Ve druhé půli to vypadalo, že jste začali hrát pasivně…

Trošku to kazil i terén. Máte pravdu, že jsme měli takovou hluchou pasáž kolem 60. minuty. Ale za celý zápas jsme udělali jedinou chybu, ze které nás soupeř potrestal. Na ten výkon se dá navázat, co se týče bojovnosti a nasazení. Musíme být ale aktivnější dopředu.

Co tedy Spartě chybělo k plnému bodovému zisku?

Chyběla nám přímočarost, ale spíše jsme neměli přesnější přihrávku. Snažili jsme se sice hrát kolmo do brány, ale chtělo to více klidu v rozehrávce. Rozhodla ta jedna chybka v obraně. My vyrobili jen jednu za celý zápas a přišli jsme o 3 body.

Jak hodnotíte výkon Guélora Kangy?

Kanga si musel odskočit pro míč dozadu občas, proto to možná mohlo vypadat, že hraje opatrněji. Rádi bychom, aby hrál víc dopředu. Je ale třeba říct, že ten jeho gól byl krásný.

Vnímáte remízu v Karviné jako velkou ztrátu v boji o druhé místo?

Je to ztráta v boji o druhé místo, to je jednoznačné. Zvlášť, když o body přijdete čtyři minuty před koncem. Teď máme před sebou derby, a tam se porveme o co nejlepší výsledek.

Bude dnešní výkon stačit na Slavii?

Nevím. V ofenzivě asi ne, tam toho bylo málo.

Jak jste se těšil na svou premiéru na lavičce Sparty? Byl jste napjatý?

Těšil jsem se moc, samozřejmě jsem zklamaný z výsledku, ale před zápasem jsem byl v očekávání. Musím mužstvo poznávat za pochodu, budu se na něj soustředit a v každém utkání se pokusíme odevzdat to nejlepší.

Karvinou vede váš kamarád Josef Mucha. Stačili jste se pozdravit?

Mluvili jsme spolu pár týdnů zpět, ještě když jsem nebyl ve Spartě. Dneska jsme si popřáli před a po zápase, bylo to fajn.

Vnímáte už tlak, který je spojený s funkcí trenéra Sparty?

Já do Sparty šel s tím, že ta pozice je pod drobnohledem. Ale jsem tady teprve tři dny, zatím není čas o nějakém tlaku vůbec uvažovat.