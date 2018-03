Oraniště na Slovácku: Vypadali jsme jako pitomci, byla to parodie na fotbal štvalo trenéra Haška

před 6 hodinami

Sobotní ligové utkání mezi Slováckem a Bohemians rozhodla jediná branka. Zápas nabídl jen málo gólových šancí. Po zápase se aktéři z obou týmů shodli na tom, že to bylo především špatným terénem.

Uherské Hradiště - Slovácko porazilo Bohemians ve 20. kole HET ligy 1:0 díky nádherné ráně Vlastimila Daníčka. Jinak se ovšem diváci mnoha pohledných akcí nedočkali. Na programu byl jednoduchý a bojovný fotbal.

Hašek: Diváky to nemohlo těšit

Podle hráčů i trenérů jak Slovácka, tak Bohemians byl na vině především velmi špatný terén na stadionu v Uherském Hradišti. "Na tomhle se fotbal hrát nedá. Hraje se pak pořád ve vzduchu. Diváky to nemohlo těšit. Hráči potom vypadají jako pitomci, trenéři taky," zlobil se po utkání trenér hostujícího týmu Martin Hašek.

Nepochyboval přitom, že by chyba byla u jeho svěřenců. Nechtěl tím ani omlouvat výsledek. "Hájím hráče Bohemky i Slovácka. Toto hřiště bylo hrozně suché a úplně nerovné. Představte si to tak, že by hokej hráli na neurolbované ploše," dodal.

A souhlasili s ním i hráči. Obránce Klokanů Michal Šmíd komentoval stav hrací plochy velmi podobně. "Hřiště bylo hrbolaté a hlavně hodně tvrdé," řekl. "Fotbal to nebyl na koukání. Terén byl hrozný a obě mužstva hrála podle toho jednoduše. Nebylo to o žádném stylu. Můžete se jít podívat na hřiště, je to hrozné," dodal domácí Vlastimil Daníček, střelec vítězné branky.

Diváci nemohou vidět kvalitní fotbal

Oba tábory si stěžovaly především na suchou trávu i podklad. "Voda v kabině normálně teče, tak nevím čím to je. Terén to hodně ovlivnil, tušil jsem, že to bylo o jednom gólu," žertoval napůl Daníček.

Trenér Bohemians Hašek se zaměřil ve svém zamyšlení nad kvalitou herní plochy nad důvody, proč byl trávník v takovém stavu.

"Jde mi o fotbal. Kombinovat, hrát rychle po zemi, zkoušet kličky. To na tomto hřišti opravdu nejde. Hráči si potom ani nevěří," popsal problémy, které špatný pažit způsobuje. "Stadiony klubů musí splnit spoustu podmínek, aby byly způsobilé na ligu. Stojí to spoustu peněz. Proč potom hrajeme na oraništi?" ptal se.

A pokračoval. "Nebyl to záměr domácích. Ať ale chytří lidé, co dohlíží na normy, vymyslí způsob, jak se bude dát hrát lépe. Trpí především fotbal a diváci, kteří chtějí vidět kvalitu. V týdnu jsem měl radost z každého tréninku, a pak přijde tohle. Zvrtlo se to v parodii na fotbal," mrzelo trenéra Haška. "Když budou dobře připravená hřiště, diváci uvidí rozhodně lepší fotbal," dodal.

Správci prý dělají maximum

Průběh a výsledek utkání viděli oba trenéři stejně. "Pamatuju si na domácí utkání se Slováckem na podzim, kdy byli oni lepší a my jsme vyhráli 1:0. Takže štěstěna to teď kompenzovala naopak," řekl Hašek. "Moc ke koukání to nebylo, spíš vůbec. Byli jsme šťastnějším mužstvem, Bohemka si rozhodně nezasloužila prohrát," souhlasil domácí Michal Kordula.

Ani jeho stav trávníku v Uherském Hradišti nepotěšil. "Hřiště nebylo vůbec připravené na zápas. Správci dělají maximum, ale kombinovat na tom nešlo," řekl. Ve srovnání s jabloneckým hřištěm, kde hrálo Slovácko ve středu pohár, nevyšlo to uherskohradišťské dobře. Hřiště tam bylo jednoznačně lepší," uzavřel Kordula.