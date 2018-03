Další primát Slavie s videem. Proti Sigmě jí pomohlo k uznání původně neplatného gólu

před 2 hodinami

Hlavní sudí Pavel Orel se ani nešel podívat k obrazovce u hřiště a branku rychle uznal.

Praha - Fotbalisté Slavie Praha zažívají velké premiéry s videorozhodčím. V předešlém domácím utkání s Bohemians 1905 sudí po použití této technologie v české lize poprvé zrušil původně uznaný gól a v neděli proti Olomouci naopak zprvu neuznaná branka po údajném ofsajdu nakonec platila. Červenobílí trefou Stanislava Tecla deset minut před koncem otočili stav na 2:1 a později slavili výhru 3:1.

"Myslím, že rozhodčí se koukal i na ten první gól. Tam se taky něco nezdálo. Takže skoro každý náš gól na videu," řekl novinářům s úsměvem slávistický útočník Milan Škoda, jehož branku minule proti Bohemians rozhodčí po použití videa zrušili.

Jeho spoluhráč Tecl naopak proti Sigmě prožil opačné pocity. "Posledně s Bohemkou nám video gól sebralo, teď se to vrátilo. Proto tu video je, aby se takovéhle situace posuzovaly," konstatoval.

Hned si byl téměř jistý, že míč po rohu a následném prodloužení nedoklepával z ofsajdu. "Myslím, že i sám rozhodčí si to hned kontroloval. Já si opravdu myslím, že to nebyl ofsajd. Byl jsem si skoro jistý," prohlásil Tecl.

"Hned jsme rozhodčímu říkali, ať to jde zkontrolovat. Mně to přišlo divné, že to pomezní zvedá. Rozhodčí se podíval na video a já si říkal, že to asi určitě bude gól. Říkal jsem si, že by tam Standa asi takhle v ofsajdu nestál. A potvrdilo se to," doplnil Škoda.

Celá konzultace s videorozhodčím utkání v Edenu Miroslavem Zelinkou netrvala ani půl minuty. Hlavní sudí Pavel Orel se ani nešel podívat k obrazovce u hřiště a branku rychle uznal.

"Tak by to mělo být. Trvalo to dvacet sekund, podíval se na záznam a uznal gól. S tím nic neuděláme. Jo, jsem pro, pokud to trvá takhle 20 sekund," podotkl jediný olomoucký střelec Martin Hála.