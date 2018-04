Z Plzně je cítit nervozita. Zápas proti ní ale bude taktická bitva, tuší sparťanský kouč Hapal

před 1 hodinou

Sparťanský trenér Pavel Hapal věří, že protáhne nepříznivou jarní formu Plzně a odveze si ze Štruncových sadů tři body. Návod, jak na to, mu ukázali fotbalisté Bohemians, kteří o víkendu Plzeň deklasovali 5:2.

Jaký je momentálně zdravotní stav týmu?

V týdnu jsme měli pár šrámů, ale doufám, že až na Váchu budou všichni připraveni. U něj to ale není vážné, věřím, že se také brzy připojí. Do tréninku se vrátil například Costa, přemýšlím, že ho nasadím.

Myslíte si, že prohra na Bohemians byla pro Plzeň výstrahou?

Ona to není první výstraha pro Plzeň, asi si představovali daleko lepší vstup do jara. Ale asi budou natěšení, že přijede Sparta. Rozhodne momentální taktické i herní rozpoložení. Doufám, že to bude skvělý zápas. Těším se na něj.

Ukázali vám Bohemians, jak se dá nachytat Plzeň a její kouč Pavel Vrba?

Uvažujeme o nějakých zvláštních taktických prvcích. Ale Pavel Vrba je zkušený, nenechá se jen tak překvapit. Teď rozmýšlíme, v jakém rozestavení nastoupit, protože i Plzeň umí měnit strategie a přizpůsobovat je vývoji zápasu. Bude to taktická bitva. Bohemka ukázala to, co všichni nemají rádi. Neustále běhali, rvali se, a ukázali nám neskutečné nasazení, což je základ úspěchu pro všechny mužstva.

Zvládnete odehrát celý zápas na dva útočníky?

Rozestavení 4-4-2 v pohodě zvládneme, ale nevím, jestli v něm nastoupíme. Záleží, jestli se ten útočník bude vracet. Ale znovu opakuji, vůbec to neznamená, že budeme hrát na dva hroty.

Vnímáte, že se Plzni nedaří?

V Plzni nepanuje dobrá nálada, je tam cítit nervozita uvnitř klubu. Ale chtějí titul, budou si chtít ze zápasu proti Spartě udělat takový odrazový můstek. Mně ale bude více zajímat duel z pohledu Sparty, než Plzně.

S čím půjdete do zápasu?

Budeme hrát aktivně. Variant, jak na to, máme vícero, rádi bychom Plzeň dostali pod tlak a proměnili šance, které si vytvoříme. Ale vše bude o aktivitě.

Jak hodnotíte výkony Srdjana Plavšiće?

Plavšiće jsem sledoval hodně dlouho, dokonce jsem proti němu hrál jako trenér slovenské jednadvacítky. Vidím v něm velký potenciál, je pohyblivý, má dynamiku. Určitě si myslím, že uplatnění ve Spartě má. Je to jeden z našich nejlepších hráčů.

Nicolae Stanciua jste posunul na pravou zálohu. Našel jste mu ideální místo ve Spartě?

Stanciua a jeho pozici na hřišti budeme řešit zápas od zápasu, ale on sám ukázal, že zprava hrát umí, je schopný s míčem. Vím, že ta pozice pro něj samotného není úplně optimální, ale v našem momentálním rozestavení jsem pro něj místo našel.

Myslíte si, že Kanga zvládne odehrát utkání na špičkové úrovni? Jeho výkony v posledních týdnech byly nahoru-dolů…

Kanga je hráč, který se dokáže nachystat na těžká utkání. Takže věřím, že bude připravený na maximum. Jinak by to ani nešlo. Věřím, že nachystaný bude se vším všudy.

Budete sledovat stav plzeňských útočníků, hlavně jestli nastoupí Krmenčík?

Budeme se dívat hlavně na sebe, ale samozřejmě mrkneme, jestli nastoupí Krmenčík, nebo ne. Ale Plzeň má v záloze spoustu variant a všechny jsou nebezpečné, vždyť mají Bakoše, Chorého…

Bude to pro vás osobně nejtěžší zápas na lavičce Sparty?

Zbývá nám po Plzni ještě 6 těžkých zápasů, a pokud chceme uspět, musíme vyhrát všechny. Plzeň, protože bojuje o titul, asi bude lehkým favoritem, ale jejich výsledky dokazují, že umí prohrát i s horšími týmy, jako Jihlava, Boleslav, nebo Bohemians.